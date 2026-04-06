‘Mi derecho, mi lugar’... ¿Dónde me registro para obtener uno de los últimos lugares para acceder a la preparatoria de la SEP?

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/ 6 abril 2026
    ‘Mi derecho, mi lugar’... ¿Dónde me registro para obtener uno de los últimos lugares para acceder a la preparatoria de la SEP?
    Autoridades mexicanas detuvieron en Quintana Roo a Remigio “N”, alias “Milo”, presunto operador financiero de una red criminal con alcance internacional y requerido por Estados Unidos VANGUARDIA/ARCHIVO

El programa “Mi Derecho Mi Lugar” entra en su fase final de registro en abril de 2026, con miles de estudiantes buscando asegurar un espacio en preparatoria sin examen de admisión

El acceso a la educación media superior en México atraviesa un momento clave. Durante una reciente conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, autoridades federales reiteraron el llamado a estudiantes de secundaria para completar su registro en el programa Mi Derecho Mi Lugar, cuyo plazo está por concluir.

La iniciativa busca garantizar que todos los jóvenes que terminan la secundaria cuenten con un espacio en preparatoria, eliminando los tradicionales filtros de selección. En este contexto, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, destacó que el modelo responde a una visión donde la educación se asume como un derecho universal.

“El objetivo es que ningún estudiante se quede sin lugar por un examen”, señaló el funcionario, al explicar que este nuevo esquema rompe con prácticas anteriores que limitaban el acceso a miles de aspirantes cada año.

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CÓMO FUNCIONA “MI DERECHO MI LUGAR”

El programa “Mi Derecho Mi Lugar” permite a los estudiantes elegir directamente la institución donde desean continuar sus estudios de nivel medio superior. A diferencia de modelos anteriores, no se requiere presentar examen de admisión, lo que simplifica el proceso y amplía las oportunidades de ingreso.

Hasta ahora, más de 200 mil estudiantes se han registrado en la plataforma, reflejando la alta demanda de este nuevo sistema. La estrategia ya opera en 18 entidades del país, consolidando un cambio en la forma de asignar lugares en preparatoria.

· Registro en línea

· Elección directa de plantel

· Sin examen de admisión

El periodo de inscripción concluirá el próximo 17 de abril de 2026, por lo que autoridades han insistido en la importancia de completar el proceso dentro del plazo establecido.

EDUCACIÓN COMO DERECHO Y NUEVO MODELO EDUCATIVO

Este programa forma parte de una política educativa más amplia impulsada por el gobierno federal, orientada a garantizar el acceso universal a la educación. En este esquema, la eliminación de exámenes de admisión representa uno de los cambios más significativos en el nivel medio superior.

Además, iniciativas como La Escuela es Nuestra han reforzado la infraestructura escolar y la participación comunitaria, creando condiciones más favorables para recibir a una mayor cantidad de estudiantes. Estas acciones buscan no solo ampliar la cobertura, sino también mejorar la calidad de los espacios educativos.

“Todos los estudiantes tienen garantizado un lugar en educación media superior”, reiteraron autoridades federales, enfatizando que el registro es un paso necesario para concretar este derecho en la práctica.

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DATOS CURIOSOS SOBRE “MI DERECHO MI LUGAR”

· Más de 200 mil estudiantes ya se han registrado en 2026

· El programa opera en 18 estados del país

· Elimina completamente el examen de admisión

· Forma parte de una política de acceso universal a la educación

· El registro cierra el 17 de abril de 2026

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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