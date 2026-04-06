‘Es histórica’... Inversión educativa en la 4T rebasó gasto de 18 años previos: Sheinbaum

Durante su intervención, la mandataria destacó que en apenas siete años de gobiernos vinculados a la Cuarta Transformación , ya se han invertido más de 341 mil millones de pesos , lo que representa un crecimiento significativo en comparación con administraciones anteriores. Este dato posiciona al actual modelo como uno de los más ambiciosos en términos de gasto educativo.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “histórica” la inversión destinada a la infraestructura educativa durante el actual periodo gubernamental. De acuerdo con sus declaraciones, el gobierno federal proyecta un monto de 350 mil millones de pesos a lo largo del sexenio, una cifra que, aseguró, supera lo ejercido en los 18 años previos , estimado en alrededor de 305 mil millones de pesos .

“Es una inversión histórica que pone al centro a la educación como un derecho”, expresó Sheinbaum, al subrayar el enfoque social que guía esta política pública.

INFRAESTRUCTURA ESCOLAR COMO PRIORIDAD NACIONAL

El destino de los recursos se enfoca principalmente en la construcción, rehabilitación y mantenimiento de planteles educativos en todos los niveles, desde educación básica hasta superior. Esta estrategia busca mejorar las condiciones físicas de los espacios donde millones de estudiantes desarrollan su formación académica.

La presidenta explicó que el fortalecimiento de la infraestructura responde a una visión en la que la educación pública no solo debe ser accesible, sino también contar con instalaciones dignas. En este sentido, se ha impulsado la intervención en escuelas que durante años enfrentaron rezagos estructurales.

· Construcción de nuevos planteles

· Rehabilitación de escuelas existentes

· Mantenimiento de instalaciones educativas

Estas acciones forman parte de un esquema que busca impactar directamente en la calidad del aprendizaje, al ofrecer entornos más adecuados para estudiantes y docentes.

UNA ESTRATEGIA INTEGRAL MÁS ALLÁ DE LAS ESCUELAS

Además del rubro de infraestructura, el gobierno federal ha destinado recursos adicionales a otros componentes del sistema educativo. Entre ellos, destacan las becas para estudiantes, la contratación de docentes y la ampliación de la cobertura en el nivel medio superior.

Este enfoque integral pretende atender distintos frentes del sistema educativo, desde el acceso hasta la permanencia escolar. La inversión no solo se concentra en los espacios físicos, sino también en el fortalecimiento de las condiciones académicas y sociales de la comunidad estudiantil.

La mandataria enfatizó que el objetivo es consolidar un modelo que garantice el acceso universal a la educación, alineado con los principios de la Cuarta Transformación, donde la formación académica es considerada un eje fundamental para el desarrollo del país.