‘Es histórica’... Inversión educativa en la 4T rebasó gasto de 18 años previos: Sheinbaum

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México
/ 6 abril 2026
    ‘Es histórica’... Inversión educativa en la 4T rebasó gasto de 18 años previos: Sheinbaum
    Claudia Sheinbaum afirma que la inversión educativa en la 4T superará los 350 mil millones de pesos y rebasará el gasto de gobiernos anteriores. VANGUARDIA/ARCHIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la inversión en infraestructura educativa durante la Cuarta Transformación superará lo destinado en los 18 años previos, marcando un nuevo referente en el sector

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “histórica” la inversión destinada a la infraestructura educativa durante el actual periodo gubernamental. De acuerdo con sus declaraciones, el gobierno federal proyecta un monto de 350 mil millones de pesos a lo largo del sexenio, una cifra que, aseguró, supera lo ejercido en los 18 años previos, estimado en alrededor de 305 mil millones de pesos.

Durante su intervención, la mandataria destacó que en apenas siete años de gobiernos vinculados a la Cuarta Transformación, ya se han invertido más de 341 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento significativo en comparación con administraciones anteriores. Este dato posiciona al actual modelo como uno de los más ambiciosos en términos de gasto educativo.

“Es una inversión histórica que pone al centro a la educación como un derecho”, expresó Sheinbaum, al subrayar el enfoque social que guía esta política pública.

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INFRAESTRUCTURA ESCOLAR COMO PRIORIDAD NACIONAL

El destino de los recursos se enfoca principalmente en la construcción, rehabilitación y mantenimiento de planteles educativos en todos los niveles, desde educación básica hasta superior. Esta estrategia busca mejorar las condiciones físicas de los espacios donde millones de estudiantes desarrollan su formación académica.

La presidenta explicó que el fortalecimiento de la infraestructura responde a una visión en la que la educación pública no solo debe ser accesible, sino también contar con instalaciones dignas. En este sentido, se ha impulsado la intervención en escuelas que durante años enfrentaron rezagos estructurales.

· Construcción de nuevos planteles

· Rehabilitación de escuelas existentes

· Mantenimiento de instalaciones educativas

Estas acciones forman parte de un esquema que busca impactar directamente en la calidad del aprendizaje, al ofrecer entornos más adecuados para estudiantes y docentes.

UNA ESTRATEGIA INTEGRAL MÁS ALLÁ DE LAS ESCUELAS

Además del rubro de infraestructura, el gobierno federal ha destinado recursos adicionales a otros componentes del sistema educativo. Entre ellos, destacan las becas para estudiantes, la contratación de docentes y la ampliación de la cobertura en el nivel medio superior.

Este enfoque integral pretende atender distintos frentes del sistema educativo, desde el acceso hasta la permanencia escolar. La inversión no solo se concentra en los espacios físicos, sino también en el fortalecimiento de las condiciones académicas y sociales de la comunidad estudiantil.

La mandataria enfatizó que el objetivo es consolidar un modelo que garantice el acceso universal a la educación, alineado con los principios de la Cuarta Transformación, donde la formación académica es considerada un eje fundamental para el desarrollo del país.

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DATOS CURIOSOS SOBRE LA INVERSIÓN EDUCATIVA EN MÉXICO

· La inversión proyectada para el sexenio asciende a 350 mil millones de pesos

· En siete años ya se han ejercido más de 341 mil millones de pesos

· El gasto en 18 años previos fue de aproximadamente 305 mil millones de pesos

· La estrategia incluye desde educación básica hasta nivel superior· Se complementa con programas de becas y expansión educativa

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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