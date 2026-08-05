Tu NSS del IMSS dice más de lo que imaginas: descubre qué significa cada uno de sus 11 números
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El Número de Seguro Social (NSS) del IMSS no está formado por cifras al azar.
El Número de Seguro Social (NSS) es uno de los datos más importantes para cualquier trabajador en México. Además de ser indispensable para realizar trámites ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sus 11 dígitos contienen información específica sobre el asegurado.
Aunque muchas personas solo utilizan esta clave al ingresar a un nuevo empleo o al realizar algún trámite, conocer cómo está conformado el NSS puede ayudarte a identificar posibles errores en tu registro y verificar que tu historial de cotización sea correcto.
Así se interpreta cada uno de los 11 dígitos
Cada grupo de números cumple una función dentro del sistema del IMSS:
- Primer y segundo dígito: indican la subdelegación del IMSS donde el trabajador fue registrado por primera vez.
- Tercer y cuarto dígito: corresponden al año en que se asignó el Número de Seguro Social o inició la cotización.
- Quinto y sexto dígito: representan el año de nacimiento del asegurado.
- Del séptimo al décimo dígito: forman un número consecutivo de registro dentro de la subdelegación correspondiente.
- Décimo primer dígito: es un número verificador generado automáticamente para evitar errores o duplicidades.
Gracias a esta estructura, el IMSS puede identificar de manera única a cada trabajador registrado en el sistema.
¿Qué irregularidades puede revelar tu NSS?
Conocer el significado de los 11 dígitos también permite detectar posibles inconsistencias en la información registrada.
Por ejemplo, si el año de nacimiento aparece después del año en que inició la cotización, podría existir un error administrativo que conviene revisar.
Asimismo, cuando la diferencia entre ambos años es menor a 15, puede tratarse de un registro correspondiente al seguro facultativo para estudiantes o de un caso que requiera verificación por parte del instituto.
Otra situación particular ocurre cuando el Número de Seguro Social inicia con 76, ya que generalmente corresponde a casos de homonimia, es decir, personas con nombres muy similares que requieren una identificación diferenciada dentro del sistema.
¿Por qué es importante revisar tu Número de Seguro Social?
Además de facilitar trámites laborales, escolares o médicos, el NSS también ayuda a identificar el régimen de pensión al que podría pertenecer un trabajador.
Quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 pueden tener derechos bajo la Ley del Seguro Social de 1973, mientras que quienes iniciaron después, en términos generales, pertenecen al esquema establecido por la Ley de 1997.
Si deseas consultar tu Número de Seguro Social, el trámite puede realizarse gratuitamente en línea utilizando tu CURP y un correo electrónico personal, o bien acudir directamente a una oficina del IMSS.
Revisar que los datos de tu NSS sean correctos puede evitar problemas futuros relacionados con semanas cotizadas, trámites laborales y el acceso a una pensión, por lo que conocer el significado de sus 11 dígitos resulta más útil de lo que muchos imaginan.