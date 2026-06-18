Motivos por los que te pueden descontar el sueldo en México y no conoces... según la Ley Federal del Trabajo

Aunque muchas personas creen que el patrón no puede tocar el sueldo bajo ninguna circunstancia, la realidad es que la Ley Federal del Trabajo ( LFT ) contempla diferentes escenarios donde una empresa puede realizar retenciones, siempre que cumpla con ciertas reglas.

Recibir el pago de una jornada laboral suele representar la seguridad económica de millones de trabajadores en México, pero existen situaciones donde el salario puede disminuir debido a descuentos permitidos por la ley.

Los descuentos al salario no pueden aplicarse de manera arbitraria. La legislación mexicana protege la remuneración de los empleados y establece condiciones claras para evitar abusos por parte de los empleadores.

Desde préstamos otorgados por la empresa hasta pagos relacionados con vivienda o pensiones, existen casos específicos donde el trabajador puede recibir un pago menor al esperado en su nómina.

DESCUENTOS PERMITIDOS POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La Ley Federal del Trabajo señala que el salario de los trabajadores es protegido, pero también reconoce que existen obligaciones económicas que pueden cubrirse mediante descuentos directos en la nómina.

Uno de los motivos más comunes ocurre cuando el empleado solicita un préstamo o anticipo de salario a la empresa. En estos casos, el patrón puede descontar cantidades acordadas previamente, siempre respetando los límites establecidos.

Otro caso frecuente está relacionado con errores o pagos realizados por encima de lo correspondiente. Si un trabajador recibe una cantidad extra por equivocación, puede existir una recuperación mediante descuentos, aunque debe hacerse bajo condiciones específicas.

La ley también contempla descuentos derivados de cuotas sindicales cuando el trabajador forma parte de una organización y existe autorización para realizar dicha retención.

El artículo 110 de la LFT establece que los descuentos al salario están restringidos y solamente pueden realizarse en determinados casos, evitando que una empresa reduzca unilateralmente el ingreso de una persona.

Entre los descuentos permitidos se encuentran:

· Pago de deudas contraídas con el patrón por anticipos, préstamos o errores comprobados.

· Cobro de créditos relacionados con vivienda otorgados por instituciones autorizadas.

· Descuentos por pensiones alimenticias ordenadas por una autoridad judicial.

· Cuotas sindicales cuando exista consentimiento del trabajador.

· Pagos relacionados con cooperativas o cajas de ahorro bajo condiciones legales.

CASOS QUE MUCHOS TRABAJADORES DESCONOCEN

Uno de los puntos que genera más dudas es la posibilidad de descontar dinero por daños o pérdidas dentro de una empresa. La legislación permite ciertos cobros, pero no significa que el patrón pueda retirar cualquier cantidad del salario sin justificación.

Cuando un trabajador causa daños a herramientas, equipos o materiales de la empresa, debe existir una relación clara entre la responsabilidad del empleado y la pérdida ocasionada.

Además, los descuentos por este tipo de situaciones tienen límites. La empresa no puede dejar al trabajador sin ingresos simplemente para recuperar un supuesto daño.

La LFT busca equilibrar los derechos de ambas partes: proteger el patrimonio de la empresa, pero también garantizar que el empleado conserve una parte suficiente de su salario.

Otro punto importante ocurre con las faltas o ausencias. Un patrón sí puede dejar de pagar el día que no fue trabajado, pero no necesariamente puede aplicar multas económicas adicionales.

Esto significa que la diferencia entre un descuento permitido y una sanción ilegal depende de la naturaleza del caso y del procedimiento utilizado.

EL SUELDO NO PUEDE REDUCIRSE SIN JUSTIFICACIÓN

El salario es considerado un derecho fundamental dentro de la relación laboral. Por esta razón, la ley establece que cualquier reducción debe tener una causa válida y estar respaldada por una disposición legal.

Las empresas no pueden imponer descuentos como castigo por llegar tarde, cometer errores menores o simplemente por decisiones internas sin fundamento.

Cuando existen descuentos, estos deben aparecer claramente reflejados en el recibo de nómina para que el trabajador pueda identificar el motivo y la cantidad aplicada.

La transparencia en el pago es un elemento clave dentro de la relación laboral. La nómina no solo representa un comprobante económico, sino también un documento que permite revisar que las obligaciones estén siendo cumplidas correctamente.

En México, los trabajadores tienen derecho a conocer cómo se calcula su salario y qué conceptos están modificando la cantidad final recibida.

La ley también establece límites para evitar que los descuentos acumulados afecten la estabilidad económica del empleado.

OTRAS RETENCIONES QUE PUEDEN APARECER EN LA NÓMINA

Además de los descuentos relacionados directamente con la empresa, existen retenciones que aparecen en el recibo debido a obligaciones fiscales o sociales.

Las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) forman parte de los descuentos habituales que muchos trabajadores observan cada periodo de pago.

Estas cantidades no representan sanciones, sino obligaciones establecidas por las normas fiscales y de seguridad social del país.

La diferencia principal es que estos descuentos no dependen de una decisión del patrón, sino de disposiciones oficiales que regulan la relación entre trabajadores, empresas y el Estado.

Por ello, una nómina puede tener distintos conceptos que reducen el pago bruto hasta llegar al salario neto que finalmente recibe el empleado.

La revisión constante del recibo de pago permite identificar cambios inesperados y entender mejor cómo se integra el ingreso mensual.