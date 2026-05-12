Mujeres podrán jubilarse antes de los 60 en México: estos son los requisitos

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    Mujeres podrán jubilarse antes de los 60 en México: estos son los requisitos
    Las trabajadoras afiliadas al ISSSTE podrán acceder a una jubilación anticipada gracias a una reducción gradual en la edad mínima de retiro. Foto: Especial

Conoce a qué edad podrán jubilarse las mujeres en 2026 y cuáles son los requisitos oficiales.

El sistema de pensiones en México tendrá cambios importantes para las trabajadoras del sector público. Tras la publicación de un decreto en el Diario Oficial de la Federación, se confirmó una reducción gradual en la edad mínima de jubilación para quienes cotizan en el ISSSTE, permitiendo que algunas mujeres puedan retirarse antes de los 60 años.

La medida busca mejorar las condiciones de retiro para servidores públicos y reconocer la trayectoria laboral de miles de trabajadoras en el país.

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¿A qué edad podrán jubilarse las mujeres en 2026?

A partir de 2026, las mujeres afiliadas al ISSSTE podrán jubilarse desde los 56 años, siempre y cuando cumplan con los años de cotización requeridos.

Este ajuste representa una disminución respecto al esquema anterior, donde la edad mínima era de 57 años. La reforma forma parte de un plan gradual que continuará reduciendo la edad de retiro en los próximos años.

¿Qué trabajadoras podrán acceder a este beneficio?

La disposición aplica específicamente para personas afiliadas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), principalmente quienes laboran en dependencias de la administración pública federal.

El objetivo del decreto es evitar que continúe aumentando la edad mínima de jubilación y garantizar condiciones más accesibles para el retiro.

Requisitos para obtener la jubilación anticipada

Las trabajadoras interesadas en jubilarse antes de los 60 años deberán cumplir con ciertas condiciones establecidas en la ley.

En el caso de las mujeres, los principales requisitos son:

- Tener al menos 28 años cotizados

- Estar afiliada al ISSSTE

- No haber elegido el esquema de bonos de pensión del ISSSTE

- Para los hombres, el requisito de cotización es de 30 años.

Así será la reducción gradual de la edad de retiro

La reforma contempla una disminución progresiva entre 2025 y 2034. Esto permitirá que la edad mínima siga bajando de manera escalonada.

$!El sistema de pensiones en México tendrá cambios importantes para las trabajadoras del sector público.
El sistema de pensiones en México tendrá cambios importantes para las trabajadoras del sector público. Foto: Especial

Calendario oficial de jubilación

2025 a 2027

- Mujeres: 56 años

- Hombres: 58 años

2028 a 2030

- Mujeres: 55 años

- Hombres: 57 años

2031 a 2033

- Mujeres: 54 años

- Hombres: 56 años

2034 en adelante

- Mujeres: 53 años

- Hombres: 55 años

Este esquema busca generar condiciones más equitativas y facilitar el acceso a una jubilación digna para trabajadores del Estado.

¿Por qué es importante este cambio en las pensiones?

La modificación representa un alivio para miles de trabajadoras que han dedicado décadas al servicio público. Además de permitir un retiro más temprano, la medida reconoce el desgaste laboral y busca mejorar la calidad de vida después de años de trabajo.

También forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer el sistema de pensiones gubernamental y responder a las demandas de trabajadores que consideraban excesiva la edad mínima de retiro.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aprueban-reduccion-de-jubilacion-para-la-cnte-a-inicios-del-2026-BJ18778108

Lo que deben considerar las trabajadoras

Aunque la reducción en la edad es un beneficio importante, especialistas recomiendan revisar cuidadosamente el historial de cotizaciones y confirmar el régimen pensionario al que pertenece cada persona.

Además, es importante considerar factores como:

1. El monto estimado de la pensión

2. Los años efectivamente cotizados

3- Las condiciones específicas del régimen ISSSTE

La jubilación anticipada puede representar una ventaja significativa, pero requiere cumplir con todos los lineamientos establecidos por la ley vigente.

Con esta reforma, miles de mujeres podrán acceder a su retiro antes de los 60 años, marcando uno de los cambios más relevantes recientes en materia de pensiones para trabajadores del Estado en México.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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