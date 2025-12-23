Navidad: 15 ideas para regalar a colegas del trabajo que cuestan menos de 200 pesos

La Navidad es una temporada en la que muchas personas aprovechan para expresar su cariño y buenos deseos con pequeños detalles, aunque no haya una relación necesariamente cercana... Esto suele verse reflejado mayormente en los trabajos.

Como una forma de mostrar consideración, los trabajadores llevan tazas con dulces, cajas de chocolates o galletas para repartir entre sus colegas.

Sin embargo, puede darse el caso de que alguien busque dar detalles más originales o un poco más ‘elaborados’. Si también compartes este objetivo, lo mejor es no enfocarte en los gustos de cada persona, sino que puedes buscar ideas generales que funcionan en cualquier caso.

REGALOS ORIGINALES QUE PUEDES DARLE A COMPAÑEROS DE TRABAJO POR MENOS DE 200 PESOS

VANGUARDIA espera que la siguiente lista te sirva como guía o inspiración para los detalles que estés planeando:

1. Creativos y Útiles:

* Mini puzzle o rompecabezas pequeño;

* Porta llaves con diseño elegante o divertido;

* Set de imanes de nevera con mensajes positivos o diseño neutro;

* Pequeño cuaderno de “ideas rápidas”;

2. Para Relajación y Bienestar:

* Máscara para dormir de tela suave;

* Mini set de té (2–3 bolsitas especiales) con una tarjeta corta;

* Bolsita de mezcla de nueces o frutos secos gourmet;

3. Tecnología práctica:

* Soporte plegable para celular;

* Mini limpiador de pantalla con paño;

* Cinta para organizar cables;

4. Accesorios Neutros

* Calcetines con diseño sencillo pero atractivo;

* Gorra sencilla o visera básica;

5. Ideas Divertidas pero Aceptables:

* Juego de cartas compacto (UNO o similar).

* Set de stickers neutros para laptop o libreta.

* Mini llavero multifuncional (abridor + luz pequeña).

* Mini bloc de notas adhesivas divertidas.

Cualquier artículo que escojas, seguramente será una gran elección.

CONSEJOS PARA AGREGAR UN TOQUE ESPECIAL A ESTOS REGALOS

El detalle ya es un símbolo de consideración... Sin embargo, aún puedes agregar un toque especial. Para ello, puedes considerar las siguientes opciones:

1. La presentación eleva el valor percibido:

* Empaque sencillo pero cuidado: papel kraft, papel blanco o bolsas lisas funcionan mejor que diseños recargados.

* Un solo color acento: listón, hilo de yute o cinta en tonos navideños o neutros.

* Etiqueta pequeña: incluso una cartulina recortada a mano da mejor impresión que no llevar nada.

2. Agrega una nota breve y neutral:

* Una frase corta puede marcar la diferencia sin ser personal:

“Que disfrutes este pequeño detalle”

“Un obsequio sencillo con buenos deseos”

“Para cerrar el año con algo útil”

* Evita mensajes demasiado emocionales si no hay cercanía.

3. Combina dos cosas pequeñas

* Dos artículos simples bien combinados se perciben como un set:

Libreta + bolígrafo

Taza + sobre de té o café

Calcetines + chocolate

Vela pequeña + cerillos decorativos

* No aumenta mucho el costo, pero sí la intención.

4. Personalización ligera (sin invadir)

* Colores neutros: negro, beige, gris, verde, madera.

* Inicial discreta o palabra genérica: “Paz”, “Buen año”, “Gracias”.

* Tema universal: organización, descanso, café, bienestar.

* Evita nombres completos o referencias personales.

---

Recuerda, VANGUARDIA te desea felices fiestas.