¿No cayó tu depósito de la Pensión del Bienestar? Cómo reclamar el pago pendiente

El programa de Pensión del Bienestar, impulsado por el Gobierno de México, brinda un apoyo económico de seis mil 400 pesos bimestrales a los adultos mayores. Este beneficio es fundamental para su bienestar y contribuye a cubrir necesidades básicas. Los depósitos en las Tarjetas del Bienestar comenzaron este 1 de septiembre y culminarán hasta el próximo día 25 por lo que los adultos mayores de 65 años, beneficiarios del programa, deben estar pendientes de la letra de su apellido para recibir la cuota bimestral que el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo les destina para buscar ayudarles con sus gastos esenciales. Así como, otros programas sociales del Gobierno Federal como Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de entre 60 y 64 años, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras. Hay situaciones que puede generar preocupación, por lo que existen mecanismos establecidos por las autoridades para revisar el problema y dar seguimiento hasta encontrar una solución. Así que se contempla diferentes escenarios que pueden provocar que un depósito no aparezca inmediatamente. Desde retrasos técnicos hasta procesos administrativos pendientes, cada caso requiere una revisión específica para determinar qué ocurrió.

NO APARECE MI PAGO DE LA PENSIÓN, ¿POR QUÉ SUCEDE? Autoridades han señalado que no siempre significa una pérdida del apoyo económico. En algunos periodos, la entrega de recursos se realiza de manera escalonada, por lo que algunas beneficiarias pueden recibir el pago después de la fecha inicialmente prevista. “Es importante revisar primero el estado de la cuenta y esperar los tiempos establecidos por el sistema antes de iniciar una reclamación formal”, señalan los procedimientos de atención del programa. Un dato curioso es que los programas de transferencias sociales suelen apoyarse en sistemas digitales de dispersión masiva, lo que puede ocasionar pequeñas diferencias entre los tiempos de liberación y la visualización del dinero en las cuentas bancarias.

PRIMEROS PASOS PARA REVISAR UN PAGO NO RECIBIDO 1. Verifica el estado de tu tarjeta del Bienestar Antes de hacer un reporte, es importante que revises el estado de tu tarjeta para confirmar que esté activa y en funcionamiento. Puedes verificar esto en el sitio oficial de la Secretaría de Bienestar. Solo necesitas ingresar tu CURP y fecha de nacimiento para consultar el estado de tu pago y confirmar que la tarjeta funcione correctamente. Ante la falta del depósito consiste en consultar el saldo de la tarjeta del Banco del Bienestar. Esta revisión puede realizarse directamente en un cajero automático o mediante atención en ventanilla. En algunos casos, los sistemas financieros pueden presentar retrasos temporales que se corrigen después de algunas horas o días. Por ello, verificar nuevamente el estado de la cuenta puede ayudar a descartar una falla momentánea. 2. Comunícate con el Banco del Bienestar Si después de la consulta el dinero continúa sin aparecer, la beneficiaria debe acudir al Módulo de Atención correspondiente para solicitar información sobre su situación dentro del programa. Para realizar este trámite es necesario presentar documentos básicos como: · Identificación oficial vigente. · CURP actualizada. · Tarjeta donde recibe la pensión. Contar con la documentación completa permite que el personal encargado pueda revisar el expediente con mayor rapidez y detectar posibles inconsistencias. Cuando una beneficiaria tiene dificultades para acudir personalmente, la persona auxiliar registrada dentro del programa puede realizar ciertas gestiones. Esta figura funciona como apoyo para quienes tienen problemas de traslado o movilidad. Si tu tarjeta está activa pero no has recibido el depósito, el siguiente paso es llamar al Banco del Bienestar. El número de atención es 800 900 99 99, disponible para resolver dudas de los usuarios. Ten a la mano tu CURP y el número de tu tarjeta para que el personal del Banco del Bienestar pueda verificar el estado de tu cuenta y ayudarte a resolver el problema. 3. Reporta el problema con la Secretaría de Bienestar Si ya verificaste que tu tarjeta esté activa y el Banco del Bienestar no tiene información del depósito, contacta a la Secretaría de Bienestar. El número de atención es 800 6394 264. En esta llamada, podrás exponer tu caso y recibir un número de folio para el seguimiento de tu reporte. Este proceso permite que tu caso sea revisado con mayor rapidez y asegura que no se omita ningún detalle en el seguimiento del pago. 4. Visita una sucursal del Banco del Bienestar Si prefieres atender el problema en persona, otra opción es acudir a una sucursal del Banco del Bienestar. Allí, los asesores del banco podrán ayudarte a verificar el estado de tu tarjeta, investigar el motivo del retraso y ofrecerte alternativas para resolver el problema. Este contacto directo puede ser útil si prefieres recibir asesoría cara a cara.

CAUSAS QUE PUEDEN IMPEDIR LA DISPERSIÓN DEL APOYO La falta de saldo en la tarjeta puede originarse por distintas razones administrativas o técnicas. No todos los casos tienen el mismo origen y por eso la revisión individual resulta necesaria. Entre los motivos más frecuentes se encuentran: · Errores en la documentación registrada. · Diferencias en los datos personales del sistema. · Procesos de validación pendientes. · Problemas con la CURP o duplicidad de registros. · Cambios de domicilio no actualizados oficialmente. · Retrasos internos relacionados con la operación del programa. · Fallas temporales en los sistemas bancarios. La identificación del problema permite establecer el procedimiento adecuado para recuperar el recurso. En algunos casos, la solución puede depender únicamente de una actualización de información. Además de acudir a los módulos, las beneficiarias cuentan con la Línea del Bienestar, donde pueden solicitar información sobre el estado de su pago. La atención telefónica permite conocer si existe alguna incidencia específica asociada al registro. También existe la posibilidad de presentar una solicitud mediante los canales oficiales de contacto para recibir orientación sobre el seguimiento del caso.

¿CÓMO RECUPERAR UN PAGO PENDIENTE DE LA PENSIÓN? Cuando un depósito no pudo realizarse debido a cuestiones administrativas, el programa contempla procesos para regularizar la entrega del recurso. Una vez corregido el inconveniente, el pago puede ser reexpedido conforme a las reglas establecidas. Esto significa que el apoyo pendiente no necesariamente desaparece, sino que puede integrarse en una dispersión posterior o entregarse mediante los mecanismos definidos por la autoridad. Si la suspensión ocurrió por falta de actualización o revisión de datos, la persona beneficiaria puede solicitar la reactivación siempre que cumpla con los requisitos vigentes. Las autoridades establecen periodos para revisar estos casos después de recibir la documentación completa. Durante este proceso, conservar comprobantes de trámites realizados y movimientos bancarios puede ser clave para demostrar el seguimiento. La transparencia del programa depende tanto de los procedimientos institucionales como de que las beneficiarias mantengan actualizada su información. Cada documento y cada gestión ayudan a construir un registro claro del caso. Finalmente, ante un retraso en el pago de la Pensión, lo fundamental es acudir a los canales establecidos, verificar la información personal y dar seguimiento formal hasta obtener una respuesta sobre el depósito pendiente.

QUÉ MONTO RECIBIRÁ CADA BENEFICIARIO Durante 2026 no hubo modificaciones en los montos aprobados para los principales programas sociales del Gobierno federal. La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a personas de 65 años o más, mantiene un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos, beneficio que la Constitución reconoce como un derecho universal. Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar, implementada durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entrega 3 mil 100 pesos cada dos meses a mujeres de entre 60 y 64 años, con el objetivo de fortalecer su autonomía económica. En tanto, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad otorga un apoyo de 3 mil 300 pesos bimestrales, aunque su cobertura depende de los convenios establecidos entre el Gobierno federal y cada entidad federativa. Asimismo, el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, mantiene un depósito de mil 650 pesos cada dos meses para contribuir al cuidado y desarrollo de menores de edad cuando sus madres, padres o tutores trabajan o estudian.

CALENDARIO OFICIAL DE LA PENSIÓN BIENESTAR La programación habitual el calendario quedó distribuido de la siguiente manera: • Letra M: Martes 15 de septiembre LAS LETRAS QUE FALTAN • Letras N, Ñ, O: Jueves 17 de septiembre • Letras P, Q: Viernes 18 de septiembre • Letra R: Lunes 21 y martes 22 de septiembre • Letra S: Miércoles 23 de septiembre • Letra T, U, V: Jueves 24 de septiembre • Letras W, X, Y, Z: Viernes 25 de septiembre. La Secretaría de Bienestar será la encargada de confirmar estas fechas mediante el calendario oficial.