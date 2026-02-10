¿No encuentras cita para la CURP Biométrica?... Pasos para agendar tu registro fácilmente en línea

/ 10 febrero 2026
    ¿No encuentras cita para la CURP Biométrica?... Pasos para agendar tu registro fácilmente en línea
    Aquí te explicamos cómo agendar tu cita, qué datos se registran y qué documentos necesitas para completar el proceso sin contratiempos. VANGUARDIA/ARCHIVO

Aprende cómo tramitar la CURP Biométrica en 2026, agendar tu cita en línea, requisitos, pasos correctos y por qué es clave para la seguridad de identidad

A diferencia de la CURP tradicional, la CURP Biométrica integra rasgos físicos únicos para reforzar la seguridad de la identidad de cada ciudadano. Su objetivo es modernizar los sistemas de identificación y reducir riesgos de suplantación de identidad.

Este trámite debe realizarse de forma presencial, ya que personal especializado del Renapo o del Registro Civil captura información biológica que no puede registrarse en línea. Esto garantiza que los datos pertenezcan únicamente al titular.

TE PUEDE INTERESAR: Cómo obtener tu RFC con CURP en línea: guía rápida para consultar tu registro ante el SAT

Las autoridades señalan que este nuevo formato busca agilizar procesos en bancos, dependencias gubernamentales y servicios oficiales, al ofrecer una identificación digital más confiable y difícil de falsificar.

¿QUÉ PARTES DEL CUERPO SE REGISTRAN?

Durante el proceso de la CURP Biométrica, se capturan distintos elementos diseñados para ofrecer máxima seguridad. Entre ellos se incluyen las diez huellas dactilares, un escaneo del iris, una fotografía facial de alta resolución y la firma digital del ciudadano.

Estos datos conforman un perfil biométrico único, imposible de replicar, lo que fortalece la protección de la información personal y reduce el riesgo de fraudes.

La recopilación de estos registros también puede apoyar en tareas de búsqueda de personas desaparecidas, al contar con una base de datos nacional más precisa y actualizada.

PASO A PASO PARA AGENDAR TU CITA EN LÍNEA

Para evitar rechazos o largas filas, es indispensable agendar una cita previa. El proceso es sencillo y se realiza en la página oficial del Renapo.

· Ingresa al portal oficial de Renapo

· Selecciona el servicio “Registro de datos biométricos para la CURP

· Elige fecha y horario disponibles

· Captura tus datos personales

· Recibe la confirmación por correo electrónico

· Imprime el comprobante y llévalo el día de tu cita

Seguir estos pasos reduce el riesgo de ser rechazado por falta de registro previo.

DÓNDE TRAMITAR LA CURP BIOMÉTRICA EN 2026

El trámite es presencial y se realiza en los módulos del Registro Civil habilitados en cada estado. Las autoridades recomiendan acudir al módulo más cercano al domicilio del solicitante.

Para conocer las ubicaciones exactas, se debe consultar el portal oficial del Registro Civil estatal correspondiente. En entidades como la Ciudad de México, también es posible agendar cita en línea a través de la plataforma de Renapo.

Esta modalidad busca sustituir gradualmente el formato en papel por una identificación digital de alta seguridad, compatible con procesos gubernamentales y tecnológicos futuros.

REQUISITOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS

Para tramitar la CURP Biométrica en 2026, solo necesitas tres documentos en original:

· Identificación oficial vigente

· CURP actual

· Acta de nacimiento

Las ubicaciones de los módulos pueden consultarse en los directorios oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores y autoridades locales.

SEGURIDAD, IDENTIDAD Y CARÁCTER LEGAL DEL TRÁMITE

El principal propósito de la CURP Biométrica es combatir el robo de identidad y fortalecer la validación de datos personales. Según autoridades federales, esta herramienta mejorará la seguridad en trámites financieros y administrativos.

No obstante, la captura de datos biométricos no es obligatoria. El Artículo 91 Bis del DOF establece que este registro se realizará únicamente con el consentimiento del titular, aunque se prevé que su uso sea cada vez más solicitado para trámites oficiales.

TE PUEDE INTERESAR: Crece el ‘trashing’: ciberdelincuentes recuperan documentos y dispositivos para robar información

DATOS CURIOSOS

· La CURP Biométrica usa tecnología similar a la de pasaportes electrónicos

· El escaneo de iris es uno de los métodos más seguros de identificación

· Podría facilitar la localización de personas desaparecidas

· Su implementación busca reducir fraudes en servicios financieros

