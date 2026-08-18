Mi derecho, mi lugar 2026: ¿Cómo consultar los resultados del examen de ingreso a bachilleratos en CDMX y Edomex?

A unos días de iniciar el ciclo escolar 2026-2027, miles de estudiantes de Ciudad de México y Estado de México pueden HOY consultar los resultados de sus exámenes de ingreso a preparatoria o bachillerato y saber en qué institución obtuvieron lugar. Desde las primeras horas del martes 18 de agosto, podrán consultar sus resultados en el sitio de Mi Derecho, Mi Lugar, un nuevo esquema de acceso a la educación media superior, ya que en 2025 se modificó la forma en que los estudiantes obtienen un espacio en distintas instituciones públicas. Algunas de estas preparatorias del Valle de México son Colegio de Bachilleres (Colbach), Conalep, IEMS, DGB, DGETI, DGETAyCM, SECTI y la UAEMéx plantel Texcoco, aunque también se contempla con las instituciones de la UNAM o IP, estos mantienen sus propios mecanismos de selección. Este proceso de asignación sustituye al Comipems. Los resultados aplican para aquellos aspirantes que pusieron como opción alguna preparatoria incorporada a la Secretaría de Educación Pública (SEP) hasta quienes optaron por un bachillerato del Instituto Politécnico Nacional (IPN) o de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es decir, planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).

¿CÓMO CONSULTAR LOS RESULTADOS A BACHILLERATO? A partir de este momento, los estudiantes podrán ingresar a la plataforma oficial para conocer la preparatoria asignada para el próximo ciclo escolar: 1.- Ingresa al portal oficial de Mi Derecho, Mi Lugar; 2.- Dirigirse al apartado de “Gaceta Electrónica de Resultados”, correspondiente a la etapa 6 del proceso. El mismo sitio web informa que para consultar los resultados del Proceso de Asignación 2026 al dar clic en el botón; 3.- Ten a la mano tu folio de registro, podrás encontrarlo en tu Comprobante de Registro.

¡Recuerda! La primera sección de los resultados están agrupados por la modalidad de participación:

- Modalidad 1. Aspirantes que únicamente eligieron instituciones que garantizan el acceso directo y equitativo (sin examen).

- Modalidad 2. Aspirantes que eligieron solamente instituciones que aplican examen para asignar sus espacios educativos.

- Modalidad 3. Aspirantes que eligieron instituciones que garantizan el acceso directo, y equitativo (sin examen), y que también eligieron instituciones que aplican examen.

4.- Una vez ubicado tu folio, en la segunda sección del listado podrás localizar la clave la institución asignada, así como en otras modalidades podrás encontrar el plantel y la especialidad. 5.- La plataforma indica que el aspirante podrá descargar el Resultado Individual y para esto es necesario contar con la Llave MX; así que ten a la mano tu CURP tal como fue registrada durante el proceso y el comprobante de registro. 6.- Una vez que el estudiante ingrese al sistema y complete los datos solicitados, podrá consultar el reporte correspondiente. Ahí aparecerá la modalidad, los resultados del proceso y la institución de educación media superior asignada. 7.- Después de conocer el resultado será importante descargar y conservar el comprobante de asignación, debido a que puede ser solicitado posteriormente durante el proceso de inscripción.

¿QUÉ PASA SI NO QUEDÉ EN LA INSTITUCIÓN QUE DESEABA? No obstante, es de recordar que obtener un lugar dentro del proceso no significa necesariamente quedarse en la primera opción de preparatoria. La asignación se realiza tomando en cuenta las opciones registradas por cada aspirante y la disponibilidad de lugares en las instituciones participantes. Por ello, dependiendo de los espacios existentes, un estudiante puede recibir una opción distinta a la que había colocado como su primera preferencia. Para estos estudiantes habrá un periodo extraordinario del 19 al 26 de agosto, durante el cual podrán buscar una alternativa entre las instituciones que todavía tengan espacios disponibles. El periodo extraordinario también contempla a los estudiantes que no realizaron su registro ordinario. Para conocer las escuelas con lugares disponibles, solo es necesario ingresar de nuevo a la Gaceta Electrónica de Resultados en la página 1158.

Ahí dará un listado de los planteles que actualmente cuentan con cupo, pero es importante tener en cuenta que los lugares pueden agotarse, así que se recomienda acudir cuanto antes para solicitar el ingreso: - Colegio de Bachilleres

- Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

- Dirección General del Bachillerato

- Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias Del Mar

- Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA)

- Centro Multimodal de Estudios Científicos y Tecnológicos del Mar y - Aguas Continentales (CMM)

- Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI)

- Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS)

- Centro De Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS)

- Instituto de Educación Media Superior

- Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México Se recomienda mantenerse pendiente de las convocatorias que den a conocer las escuelas en los próximos días, aunque también es posible que no se abran nuevos espacios.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR? La Educación Media Superior es una etapa clave en el sistema educativo, un puente entre la infancia y la adultez, al preparar los estudiantes para enfrentar retos académicos y laborales, sentando las bases para su desarrollo personal y profesional. Tiene como principal función preparar a los estudiantes para continuar sus estudios superiores o integrarse al mercado laboral al desarrollar competencias claves como el

- Razonamiento crítico y analítico

- Habilidades prácticas relacionadas con sus áreas de interés

- Bases sólidas para el aprendizaje continuo

- Conocimientos académicos y desarrollo personal que ayuda a los estudiantes a tomar una decisión informada sobre el futuro. En la media superior existen diferentes opciones que se adaptan a necesidades e intereses de los estudiantes, como bachillerato general, bachillerato tecnológico, preparatoria, vocacionales, institutos de técnicos profesionales y certificaciones laborales. La preparatoria se centra en la formación académica general, para quien busque continuar con sus estudios universitarios; el bachillerato es similar, aunque algunas opciones pueden incluir enfoque técnico y las vocacionales se enfoca en preparar a los estudiantes para integrarse directamente al mercado laboral o continuar con una carrera técnica.

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