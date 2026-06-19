¿Tu app de banco va a cambiar? La nueva regla de Banxico para transferencias fáciles

Hacer una transferencia electrónica de forma fácil, comparada con otras aplicaciones bancarias en dispositivos móviles, ya no serán como las conocemos debido a las nuevas reglas emitidas por el Banco de México (Banxico) para que todas las instituciones tengan el mismo mecanismo para transferir dinero. A mediados del próximo mes de diciembre, todas las instituciones de crédito tendrán que rediseñar su aplicación y utilizar la misma para que los usuarios puedan hacer pagos y transferencias de fondos de manera más fácil por medio de su celular. Es decir, que se van a homogeneizar las operaciones de las plataformas independientemente de cada banco, con el fin de reducir el uso de dinero en efectivo, al permitir que cualquier persona envíe dinero de manera intuitiva, fácil y sin importar el banco que utilice.

¿DE QUÉ TRATA LA NUEVA DISPOSICIÓN? El Banco de México (Banxico) anunció en un comunicado que ya están listas las nuevas disposiciones que habrán de seguir todos los bancos, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), a través de la modificación de las Reglas del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, incluyendo las “Guías para la homologación de la experiencia de usuario”. Se trata de la homologación de la experiencia de usuario en transferencias electrónicas de fondos a través de dispositivos móviles para que se puedan hacer pagos en el tianguis con el celular y le facilite la vida a los usuarios bancarios, sobre todo de la tercera edad. El banco central consideró que la medida beneficiará a más de 80 millones de personas usuarias de servicios de transferencias a través de un servicio digital que facilite la adopción de pagos electrónicos. En su comunicado explicó que las medidas incorporan la obligatoriedad de brindar una experiencia simplificada y estandarizada en las aplicaciones móviles de todas las instituciones que ofrecen el servicio de transferencias de fondos. También aplica para los cobros y pagos rápidos mediante CoDi, con el fin de asegurar que toda la banca digital móvil tenga “el mismo idioma”. Banxico busca proteger los intereses del público y mejorar el funcionamiento de los sistemas; por lo que hacer que todas las aplicaciones operen de manera similar, reduce la confusión de usuarios y fomenta que más personas utilicen los pagos digitales de forma segura y eficiente.

CUENTAS PARA PEQUEÑOS COMERCIOS Por otro lado, Banxico indicó que la medida no sólo aplica para transferencias, también amplió la capacidad de recepción de fondos en un nuevo nivel de cuenta simplificada. Ello habilita a las instituciones de crédito para ofrecer cuentas de Nivel 2 Bis enfocadas en pequeños comercios que les permitirán recibir hasta 15 mil UDIs mensuales, de las cuales al menos 12 mil deberán provenir de la recepción de medios de pagos digitales.

Dicho ajuste busca alinear los niveles de operación de las cuentas de depósito con el perfil transaccional de las personas usuarias y fomentar la adopción de pagos digitales, aseguró. El objetivo es favorecer a más de 4.4 millones de pequeños comercios porque les permitirá tener acceso a una cuenta bancaria para que puedan enviar y recibir pagos digitales acordes a su actividad económica.

¿CUÁNTO TIEMPO TIENEN LOS BANCOS PARA IMPLEMENTAR CAMBIOS? Las disposiciones entrarán en vigor al día hábil bancario siguiente al de su publicación en el DOF, sin perjuicio de lo establecido en el transitorio siguiente. Se da como plazo a los bancos y a participantes indirectos hasta el 14 de diciembre de 2026 para dar cumplimiento a lo previsto en la Circular y a las Guías. Es decir, la aplicación de las nuevas reglas será gradual para permitir que las instituciones financieras adecuen sus sistemas tecnológicos; estiman que los cambios tendrán un impacto positivo en la inclusión financiera, con beneficios para millones de usuarios de servicios de transferencias y pequeños comercios. (Con información de El Universal)

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