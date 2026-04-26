Onda de calor sigue en gran parte de México; pronostican posibles torbellinos en Coahuila

Para el domingo 26 de abril, la persistencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el interior del territorio nacional, mantendrá la onda de calor en Sinaloa (centro), Nuevo León (sur), Durango (noroeste), Zacatecas (norte, centro y sur), Aguascalientes, San Luis Potosí (centro y sur), Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guanajuato (noreste), Querétaro (centro), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte y suroeste), Tlaxcala (este y sur), Morelos, Estado de México (noreste y suroeste), Ciudad de México, Guerrero (noroeste, este y sur), Oaxaca (sur), Chiapas (centro y noreste), Tamaulipas (suroeste), Veracruz (centro), Tabasco (centro y este), Campeche (costa), Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste), según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Por otra parte, una línea seca continuará extendida sobre el noreste de México e interaccionará con la corriente en chorro subtropical, lo que ocasionará lluvias con chubascos y rachas fuertes de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como posible formación de torbellinos en el norte y noreste de Coahuila.

Asimismo, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, inestabilidad atmosférica en altura y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, generarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, además de zonas del centro y sur de la República Mexicana, incluido el Valle de México. Finalmente, el nuevo Frente Frío número 47 ingresará y recorrerá el noroeste del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical, lo que ocasionará rachas fuertes a muy fuertes de viento con tolvaneras en el norte de Baja California, Sonora y Chihuahua, así como lluvias aisladas en zonas de Baja California.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 35 °C, mientras que la mínima será de 18 °C. Ramos Arizpe se espera un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima será de 36 °C, mientras que la mínima será de 15 °C. Torreón tendrá un día soleado con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 38 °C, mientras que la mínima será de 20 °C. En Monclova se espera un día con nubes y claros a soleado. La temperatura máxima será de 40 °C, mientras que la mínima será de 22 °C. Piedras Negras disfrutará de un día cubierto con nubes y claros. La temperatura máxima alcanzará los 34 °C, mientras que la mínima será de 22 °C.

LLUVIAS Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Morelos y Veracruz. TEMPERATURAS Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa (norte y centro), Coahuila (este), Nuevo León (este), Durango (oeste), Zacatecas (sur), San Luis Potosí (centro y este), Jalisco (sur), Michoacán (centro y oeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (suroeste), Morelos (sur), Guerrero (noroeste), Oaxaca (norte, sur y este), Chiapas (oeste), Tamaulipas (centro), Veracruz (centro), Tabasco (centro y este), Campeche (costa), Yucatán (oeste y suroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (este), Chihuahua, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México (suroeste) y Quintana Roo (oeste). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Ciudad de México y Tlaxcala. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Sonora, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

VIENTO Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y tolvaneras: Baja California, Sonora y Chihuahua. Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras: Baja California Sur, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Michoacán, Guanajuato y Querétaro; y con posible formación de torbellinos en Coahuila (norte y noreste). Viento de componente sur de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca) y Veracruz (sur). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Aguascalientes, Jalisco, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Morelos y Guerrero; y con posibles tolvaneras en Tamaulipas. Viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: istmo de Tehuantepec (Chiapas). Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Colima, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. ¿QUÉ ES UNA OLA DE CALOR? Una ola de calor es un período prolongado de clima extremadamente caluroso, que suele venir acompañado de altas temperaturas durante el día y noches cálidas. Este fenómeno meteorológico puede tener efectos adversos en la salud humana, especialmente en grupos de riesgo como niños, ancianos y personas con problemas de salud preexistentes. Las olas de calor pueden provocar deshidratación, agotamiento por calor, golpes de calor e incluso la muerte si no se toman las medidas adecuadas para protegerse del calor intenso. Además, las olas de calor pueden afectar la agricultura, la infraestructura y la vida silvestre, entre otros aspectos.

¿QUÉ HACER ANTE UNA OLA DE CALOR? Ante una ola de calor, es importante tomar medidas para protegerse y mantenerse seguro. Aquí hay algunas recomendaciones: Mantente hidratado: Bebe mucha agua y evita el alcohol y la cafeína, ya que pueden aumentar la deshidratación. Permanece en lugares frescos: Busca lugares con aire acondicionado o utiliza ventiladores para mantener tu hogar fresco. Si no tienes acceso a aire acondicionado, considera visitar centros comerciales, bibliotecas u otros lugares públicos frescos durante las horas más calurosas del día. Viste ropa ligera y suelta: Usa ropa ligera, de colores claros y suelta, que permita la ventilación y la transpiración. Evita la exposición directa al sol: Si es posible, limita tus actividades al aire libre durante las horas más calurosas del día, generalmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Protégete del sol: Usa protector solar, sombreros de ala ancha y gafas de sol para proteger tu piel y tus ojos de los rayos ultravioleta. Mantén contacto con amigos y familiares: Asegúrate de que las personas mayores, los niños pequeños y otras personas vulnerables estén seguros y frescos. Mantén los alimentos frescos: Evita dejar alimentos perecederos fuera del refrigerador durante períodos prolongados y asegúrate de que tu refrigerador funcione correctamente durante las olas de calor para prevenir la contaminación alimentaria. Estar atento a las señales de advertencia: Presta atención a los síntomas de agotamiento por calor, como mareos, náuseas, dolor de cabeza y piel enrojecida y caliente. Si experimentas estos síntomas, busca un lugar fresco y bebe agua. No dejes niños o mascotas en vehículos: Nunca dejes a niños o mascotas en un automóvil estacionado durante períodos prolongados, ya que las temperaturas dentro del vehículo pueden aumentar rápidamente y convertirse en un riesgo para la vida. Siguiendo estas recomendaciones, puedes ayudar a protegerte a ti mismo y a tus seres queridos durante una ola de calor.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte. ¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío. ¿QUÉ ES UN TORNADO? Un tornado es un fenómeno atmosférico caracterizado por una columna de aire en rotación intensa, que conecta una nube de tormenta con la superficie terrestre. Las zonas más comunes para su aparición son las planicies de Estados Unidos, aunque pueden manifestarse en distintas regiones del mundo. Según National Weather Service, su fuerza puede destrozar edificaciones y provocar heridos o víctimas fatales.

¿QUÉ HACER DURANTE UN TORNADO? Ante la potencial gravedad de este fenómeno, se emitieron las siguientes recomendaciones: Antes: - Identificar los muros cercanos que no tengan ventanas. - Reforzar paredes y techo de la casa si es necesario. - Asegurar objetos que puedan convertirse en proyectiles. - Podar árboles que obstruyan cables de energía eléctrica. Durante: - No salir de casa. - Colocarse en cuclillas. - Cubrir la cabeza. - Evitar refugiarse en construcciones ligeras o con techo de lámina. - Proteger a menores y adultos mayores abrazándolos. - Permanecer en el marco de una puerta. - Extremar precauciones ante construcciones de material endeble, así como posibles afectaciones en espectaculares y tendido eléctrico. - En carreteras y caminos rurales, extremar precauciones en vados y puentes serranos y zonas urbanas, optando por vías alternas. - En la calle, extremar precauciones y buscar refugio en casas y edificios de construcción sólida. - Mantener abiertas algunas ventanas en el domicilio, preferentemente a sotavento, y evitar habitaciones con ventanales que estén en dirección del viento. - Permanecer alejado de las ventanas. Después: - Conservar la calma y mantenerse informado. -Cortar el suministro de energía eléctrica, agua y gas.

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