SMN alerta ‘prolongada y extensa’ ola de calor en México para los próximos días

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/ 24 abril 2026
    SMN alerta ‘prolongada y extensa’ ola de calor en México para los próximos días
    Para el viernes 24 de abril, una parte de México presentará una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor. VANGUARDIA

Después del Frente Frío y a pocos días de que inicie la temporada de huracanas, una extrema ola de calor afectará

Para el viernes 24 de abril, una parte de México presentará una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Los estados afectados por la onda de calor son Sinaloa (centro), Nuevo León (sur), Durango (noroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Morelos (sur), Tamaulipas (suroeste), Veracruz (centro), Guerrero (noroeste, este y sur), Oaxaca (sur) y Chiapas (centro y noreste).

Finalmente, el frente frío número 46 ha dejado de afectar a México.

Cabe destacar que desde el jueves 23 de abril comenzó una “prolongada y extensa ola de calor en gran parte de la República Mexicana, con ambiente caluroso a extremadamente caluroso y baja probabilidad de lluvia. Esta condición prevalecerá durante el fin de semana y continuará hasta la próxima semana”, informó el Conagua por medio del SMN.

https://vanguardia.com.mx/informacion/frente-frio-46-azotara-a-mexico-con-heladas-de-5-grados-lluvias-y-fuertes-vientos-a-estos-estados-PD20232951

TEMPERATURAS ALTAS EN MÉXICO

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Sinaloa (centro), Durango (noroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Jalisco (oeste y sur), Michoacán (sur y suroeste), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Morelos (sur), Tamaulipas (suroeste), Veracruz (centro), Guerrero (noroeste, este y sur), Oaxaca (sur), Campeche (oeste y noroeste) y Yucatán (oeste y suroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C para Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León (sur), Zacatecas, Nayarit (sur), Colima (este), Puebla (norte y suroeste), Chiapas (centro y noreste), Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C en los estados de Baja California (noreste), Aguascalientes y Estado de México (suroeste).

“Desde el Servicio Meteorológico Nacional les informamos que continuarán las altas temperaturas en la mayor parte de la República Mexicana, esto a consecuencia de la prolongada y extensa onda de calor. Los efectos de esta onda continuarán hasta la próxima semana”, afirmó el Servicio Meteorológico Nacional.

¿QUÉ ES UNA OLA DE CALOR?

Una ola de calor es un período prolongado de clima extremadamente caluroso, que suele venir acompañado de altas temperaturas durante el día y noches cálidas. Este fenómeno meteorológico puede tener efectos adversos en la salud humana, especialmente en grupos de riesgo como niños, ancianos y personas con problemas de salud preexistentes.

Las olas de calor pueden provocar deshidratación, agotamiento por calor, golpes de calor e incluso la muerte si no se toman las medidas adecuadas para protegerse del calor intenso. Además, las olas de calor pueden afectar la agricultura, la infraestructura y la vida silvestre, entre otros aspectos.

https://vanguardia.com.mx/informacion/temporada-de-huracanes-2026-sera-mas-intensa-que-el-promedio-y-cuantos-ciclones-se-esperan-este-ano-segun-el-smn-EB20217434

¿QUÉ HACER ANTE UNA OLA DE CALOR?

Ante una ola de calor, es importante tomar medidas para protegerse y mantenerse seguro. Aquí hay algunas recomendaciones:

Mantente hidratado: Bebe mucha agua y evita el alcohol y la cafeína, ya que pueden aumentar la deshidratación.

Permanece en lugares frescos: Busca lugares con aire acondicionado o utiliza ventiladores para mantener tu hogar fresco. Si no tienes acceso a aire acondicionado, considera visitar centros comerciales, bibliotecas u otros lugares públicos frescos durante las horas más calurosas del día.

Viste ropa ligera y suelta: Usa ropa ligera, de colores claros y suelta, que permita la ventilación y la transpiración.

Evita la exposición directa al sol: Si es posible, limita tus actividades al aire libre durante las horas más calurosas del día, generalmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde.

Protégete del sol: Usa protector solar, sombreros de ala ancha y gafas de sol para proteger tu piel y tus ojos de los rayos ultravioleta.

Mantén contacto con amigos y familiares: Asegúrate de que las personas mayores, los niños pequeños y otras personas vulnerables estén seguros y frescos.

Mantén los alimentos frescos: Evita dejar alimentos perecederos fuera del refrigerador durante períodos prolongados y asegúrate de que tu refrigerador funcione correctamente durante las olas de calor para prevenir la contaminación alimentaria.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-en-tiempo-de-calor-se-incrementan-los-males-gastrointestinales-cuidado-GD20013599

Estar atento a las señales de advertencia: Presta atención a los síntomas de agotamiento por calor, como mareos, náuseas, dolor de cabeza y piel enrojecida y caliente. Si experimentas estos síntomas, busca un lugar fresco y bebe agua.

No dejes niños o mascotas en vehículos: Nunca dejes a niños o mascotas en un automóvil estacionado durante períodos prolongados, ya que las temperaturas dentro del vehículo pueden aumentar rápidamente y convertirse en un riesgo para la vida.

Siguiendo estas recomendaciones, puedes ayudar a protegerte a ti mismo y a tus seres queridos durante una ola de calor.

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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