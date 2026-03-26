Pago de marcha Bienestar 2026: el monto que recibirán familiares de beneficiarios

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/ 26 marzo 2026
    Pago de marcha Bienestar 2026: el monto que recibirán familiares de beneficiarios
    El pago de marcha de las pensiones del Bienestar registró un incremento en 2026. Foto: Cuartoscuro - Crisanta Espinosa Aguilar

Este apoyo económico, entregado a familiares tras el fallecimiento de un beneficiario, se ajusta conforme al incremento de las pensiones.

El pago de marcha de las pensiones del Bienestar registró un incremento en 2026, en línea con el aumento general de los apoyos sociales en México. Este beneficio económico, que se entrega por única ocasión a los familiares de una persona fallecida que era beneficiaria, representa un respaldo importante en un momento complicado.

Este apoyo forma parte de los programas sociales del Gobierno de México y busca brindar un ingreso inmediato a los seres queridos del beneficiario, ayudando a cubrir gastos derivados del fallecimiento.

https://vanguardia.com.mx/informacion/pension-bienestar-0-a-64-anos-inicia-registro-este-23-de-marzo-y-asi-puedes-obtener-3300-pesos-NI19665549

¿Qué es el pago de marcha y quién puede recibirlo?

El pago de marcha es un apoyo económico que se otorga cuando una persona inscrita en alguna de las pensiones del Bienestar fallece. Este recurso puede ser solicitado por familiares o por la persona registrada como auxiliar dentro del programa.

Para acceder a este beneficio, es indispensable notificar el fallecimiento a través de la Línea del Bienestar (800 639 42 64), donde las autoridades orientarán sobre el proceso a seguir.

Entre los puntos clave para solicitarlo se encuentran:

- Reportar el fallecimiento del beneficiario

- Seguir las indicaciones oficiales para el trámite

- Acreditar la relación con la persona fallecida

Este proceso es fundamental para garantizar que el apoyo llegue a quien corresponde.

¿De cuánto es el pago de marcha en 2026?

El monto del pago de marcha se calcula con base en el equivalente a un mes de la pensión que recibía el beneficiario. Con el ajuste de los programas sociales en 2026, los montos también se actualizaron.

Pago de marcha para adultos mayores

En el caso de la pensión para el Bienestar de las personas adultas mayores:

- El apoyo económico es de 3,200 pesos

- La pensión bimestral actual es de 6,400 pesos

Este monto representa un incremento respecto a 2025, cuando el pago de marcha era de 3,100 pesos.

Pago de marcha para personas con discapacidad

Para quienes formaban parte de la pensión para personas con discapacidad:

- El pago de marcha es de 1,650 pesos

- La pensión bimestral es de 3,300 pesos

En 2025, este apoyo era de 1,600 pesos, por lo que también muestra un ajuste al alza.

$!Este beneficio económico se entrega por única ocasión a los familiares de una persona fallecida que era beneficiaria.
Este beneficio económico se entrega por única ocasión a los familiares de una persona fallecida que era beneficiaria. Foto: Cuartoscuro - Crisanta Espinosa Aguilar

Pago de marcha para Mujeres Bienestar

En el caso del programa Mujeres Bienestar:

- El pago de marcha es de 1,550 pesos

- La pensión bimestral corresponde a 3,100 pesos

Este apoyo mantiene la lógica de equivaler a un mes del beneficio económico.

¿Por qué aumenta este apoyo en 2026?

El incremento del pago de marcha responde directamente al ajuste en los montos de las pensiones del Bienestar. Al tratarse de un apoyo proporcional, cualquier aumento en la pensión impacta automáticamente en este beneficio.

Este cambio refleja la intención de mantener actualizado el respaldo económico que reciben las familias, especialmente en situaciones sensibles como el fallecimiento de un beneficiario.

Un apoyo clave en momentos difíciles

El pago de marcha se ha consolidado como un componente relevante dentro de los programas sociales en México. Aunque es un apoyo único, su función es ofrecer un alivio económico inmediato a las familias.

Para quienes forman parte de estos programas o tienen familiares beneficiarios, conocer este derecho y el proceso para solicitarlo es fundamental. En 2026, con el aumento en los montos, este apoyo cobra aún más relevancia dentro del sistema de bienestar social en el país.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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