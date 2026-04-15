Colombia autoriza sacrificio de hipopótamos de Pablo Escobar por impacto ambiental
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Autoridades de Colombia buscan controlar la población de hipopótamos de Pablo Escobar por su impacto ambiental
La creciente población de hipopótamos introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar llevó al gobierno de Colombia a autorizar un plan que contempla el sacrificio de decenas de estos animales, ante los riesgos ecológicos y sociales que representan.
La medida fue anunciada el 15 de abril de 2026 por la ministra de Ambiente, Irene Vélez, quien confirmó que las autoridades consideran necesaria una intervención directa para contener el crecimiento descontrolado de la especie invasora.
PLAN OFICIAL CONTEMPLA ELIMINAR AL MENOS 80 HIPOPÓTAMOS
El gobierno colombiano informó que el plan contempla el sacrificio de alrededor de 80 ejemplares como parte de una estrategia para frenar la expansión de estos animales en regiones del centro del país.
De acuerdo con información oficial, se destinarán hasta 1.7 millones de dólares para intervenir a los hipopótamos, con el objetivo de reducir su impacto en los ecosistemas y evitar su dispersión hacia nuevas zonas.
Las autoridades han señalado que, sin medidas de control, la población continuará creciendo de forma acelerada, incrementando los daños ambientales y los riesgos para las comunidades cercanas.
HIPOPÓTAMOS DE PABLO ESCOBAR: DE CUATRO EJEMPLARES A UNA POBLACIÓN FUERA DE CONTROL
El origen del problema se remonta a la década de 1980, cuando Pablo Escobar trasladó ilegalmente cuatro hipopótamos a su hacienda en Antioquia. Tras su muerte en 1993, los animales escaparon y comenzaron a reproducirse en libertad, sin depredadores naturales.
Con el paso de los años, la población aumentó significativamente. Para 2022 ya se contabilizaban al menos 169 ejemplares, mientras que proyecciones advierten que podrían superar los 500 en 2030 y rebasar los mil en años posteriores si no se aplican medidas de contención.
Desde ese mismo año, Colombia clasificó oficialmente a los hipopótamos como especie invasora debido a los efectos negativos que generan en el equilibrio ambiental.
IMPACTOS AMBIENTALES Y RIESGOS PARA LA POBLACIÓN
Autoridades ambientales han documentado diversos efectos derivados de la presencia de estos animales en ecosistemas que no les son propios.
Entre los principales impactos identificados se encuentran la contaminación del agua por desechos, la reducción de oxígeno en ríos y lagunas, así como afectaciones a peces, plantas y especies nativas.
También se han reportado incidentes que involucran a comunidades cercanas, incluyendo ataques, daños a embarcaciones y accidentes, lo que ha incrementado la preocupación por la seguridad de la población.
MEDIDAS PREVIAS NO LOGRARON CONTENER EL PROBLEMA
Antes de autorizar el sacrificio, el gobierno colombiano implementó diversas estrategias para controlar la población de hipopótamos. Sin embargo, estas acciones no lograron frenar su crecimiento.
Entre las alternativas consideradas estuvieron programas de esterilización, que resultaron limitados por su complejidad técnica y alto costo. Asimismo, se exploró el traslado de ejemplares a otros países, pero estas iniciativas enfrentaron restricciones sanitarias y logísticas.
Ante este escenario, las autoridades concluyeron que el sacrificio de una parte de la población es una medida necesaria dentro de un plan integral para mitigar los impactos ambientales y sociales asociados a esta especie invasora.