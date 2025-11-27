Pino natural o artificial... descubre cuál contamina menos en Navidad

Cada Navidad surge la misma duda entre miles de familias: ¿qué árbol contamina menos, el natural o el artificial? Aunque muchos creen que el árbol artificial es más sostenible, los expertos medioambientales aseguran que la realidad es totalmente distinta.

De acuerdo con estudios citados por National Geographic, los árboles naturales resultan significativamente más sostenibles que los artificiales debido a su origen, ciclo de vida e impacto en emisiones. La recomendación es clara: si buscas reducir tu huella ambiental, el natural gana.

Rick Dungey, portavoz de la National Christmas Tree Association, resume el debate con contundencia: “No hay discusión posible: debemos usar un árbol real”.

POR QUÉ EL ÁRBOL NATURAL ES LA OPCIÓN MÁS SOSTENIBLE

Los árboles artificiales están fabricados con PVC, un plástico derivado del petróleo que suele contener plomo. Además, la mayoría se produce en China y debe recorrer miles de kilómetros en barcos impulsados por diésel, generando mayores emisiones de gases de efecto invernadero.

Se estima que un árbol artificial debe reutilizarse al menos 20 años para ser más ecológico que uno natural. Esta cifra rara vez se cumple en los hogares.

El árbol natural, por su parte, proviene de plantaciones controladas que funcionan como sumideros de carbono. Actualmente, nuevas tecnologías permiten que estos árboles produzcan semillas desde los cuatro años y no a los 40, lo que reduce la presión sobre los bosques.

CUÁNDO SE COLOCA Y SE RETIRA EL ÁRBOL DE NAVIDAD

Para quienes siguen la tradición católica, el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, es la fecha ideal para colocar el árbol navideño. Otras familias prefieren hacerlo desde el 1 de diciembre, inicio formal de la temporada.

En la fe cristiana, la época de Adviento —que inicia cuatro domingos antes de Navidad— también marca el momento apropiado para decorar, lo que en algunos años adelanta la fecha al 27 de noviembre.

En cuanto a retirarlo, la tradición más extendida indica que debe desmontarse el 6 de enero, Día de Reyes. Sin embargo, algunos lo mantienen hasta el domingo siguiente, e incluso hasta el 2 de febrero, Día de la Virgen de la Candelaria.

DATOS CURIOSOS

· Un árbol natural puede absorber hasta 10 kg de CO₂ durante su crecimiento.

· El 80% de los árboles artificiales vendidos en América provienen de manufacturas en China.

· Muchas plantaciones de pinos están diseñadas para reforestación parcial.

· Un árbol natural puede reciclarse como composta o ser utilizado para control de erosión.