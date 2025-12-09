¿Por qué 3 de cada 10 estudiantes de secundaria en México faltan al 10% de las clases?... esto dice la SEP

El nuevo informe de la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que 34.9% de alumnos de secundaria registra ausentismo crónico, es decir, faltar al menos al 10% del año escolar. Esta falta de continuidad afecta aprendizajes y funciona como antesala del abandono.

Hasta ahora, las cifras provenían de encuestas como PISA o Aprender, basadas en percepciones. Por primera vez, la SEP utilizó registros nominales reales para medir el fenómeno y analizar cómo evoluciona a lo largo del ciclo escolar.

Los datos muestran que el ausentismo es más alto en escuelas estatales (36%) que en privadas (29.2%), y también en zonas rurales (36.3%) frente a urbanas (30.2%). Aunque las cifras no abarcan todo el país, representan el primer diagnóstico preciso y dinámico del problema.

PATRONES DE FALTAS DURANTE EL CICLO ESCOLAR

Los registros diarios revelan que las ausencias aumentan mes con mes: en marzo son del 3.4%, pero desde mayo superan el 10% y se mantienen así hasta fin de año. Dos de cada tres estudiantes siguen un patrón ascendente de faltas, mientras que uno de cada tres disminuye sus ausencias.

Los lunes (10.1%) y viernes (10.6%) concentran más faltas, reflejando cansancio y desenganche al inicio y cierre de semana. La mayoría se ausenta solo uno o dos días consecutivos, mientras que las faltas prolongadas son mínimas.

Los motivos van desde enfermedades hasta viajes familiares en temporada baja, desvelos por el celular, actividades extracurriculares y condiciones socioeconómicas que obligan a los adolescentes a trabajar o cuidar hermanos.

CONSECUENCIAS EN EL APRENDIZAJE Y RIESGO DE ABANDONO

El informe identifica tres grupos: asistencia regular, inasistencia media con recuperación y desvinculación progresiva, este último integrado por 3.1% de estudiantes que terminan abandonando casi por completo.

La relación entre asistencia y rendimiento es clara: quienes van más a clases obtienen promedios superiores a 6 en Lengua y Matemáticas. En cambio, el grupo con mayor ausentismo promedia solo 3.2, según la SEP.

Especialistas advierten que normas laxas, reincorporaciones automáticas y la pérdida de la valoración social de la escuela refuerzan el desinterés. También señalan el impacto del ausentismo docente, que provoca horas libres y sensación de pérdida de tiempo.

POSIBLES SOLUCIONES Y RUTAS DE INTERVENCIÓN

Docentes y analistas coinciden en que el ausentismo tiene causas estructurales, pero la escuela puede intervenir con estrategias pedagógicas más atractivas y seguimiento cercano de trayectorias.

La SEP propone utilizar sistemas de alerta temprana basados en los registros diarios para detectar alumnos en riesgo. Algunas recomendaciones sugeridas por especialistas incluyen:· Actividades motivadoras los lunes y viernes· Mayor comunicación con familias· Límites claros sobre faltas e impuntualidad· Escuelas con más recursos artísticos, deportivos y de acompañamiento

El reto mayor es devolverle sentido a la escuela como espacio de aprendizaje y oportunidad.

DATOS CURIOSOS

· 2 de cada 3 alumnos aumentan sus faltas conforme avanza el año escolar

· 55% de quienes se “desvinculan” no se reinscribe al año siguiente

· Los lunes y viernes son los días más críticos en asistencia