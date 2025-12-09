¿Por qué 3 de cada 10 estudiantes de secundaria en México faltan al 10% de las clases?... esto dice la SEP

Información
    Un nuevo informe de la SEP revela que tres de cada diez estudiantes de secundaria presentan ausentismo crónico. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La SEP revela que el 34.9% de alumnos de secundaria en México falta al 10% del ciclo escolar. Conoce las causas, patrones y riesgos del ausentismo, así como estrategias para enfrentarlo

El nuevo informe de la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que 34.9% de alumnos de secundaria registra ausentismo crónico, es decir, faltar al menos al 10% del año escolar. Esta falta de continuidad afecta aprendizajes y funciona como antesala del abandono.

Hasta ahora, las cifras provenían de encuestas como PISA o Aprender, basadas en percepciones. Por primera vez, la SEP utilizó registros nominales reales para medir el fenómeno y analizar cómo evoluciona a lo largo del ciclo escolar.

Los datos muestran que el ausentismo es más alto en escuelas estatales (36%) que en privadas (29.2%), y también en zonas rurales (36.3%) frente a urbanas (30.2%). Aunque las cifras no abarcan todo el país, representan el primer diagnóstico preciso y dinámico del problema.

PATRONES DE FALTAS DURANTE EL CICLO ESCOLAR

Los registros diarios revelan que las ausencias aumentan mes con mes: en marzo son del 3.4%, pero desde mayo superan el 10% y se mantienen así hasta fin de año. Dos de cada tres estudiantes siguen un patrón ascendente de faltas, mientras que uno de cada tres disminuye sus ausencias.

Los lunes (10.1%) y viernes (10.6%) concentran más faltas, reflejando cansancio y desenganche al inicio y cierre de semana. La mayoría se ausenta solo uno o dos días consecutivos, mientras que las faltas prolongadas son mínimas.

Los motivos van desde enfermedades hasta viajes familiares en temporada baja, desvelos por el celular, actividades extracurriculares y condiciones socioeconómicas que obligan a los adolescentes a trabajar o cuidar hermanos.

CONSECUENCIAS EN EL APRENDIZAJE Y RIESGO DE ABANDONO

El informe identifica tres grupos: asistencia regular, inasistencia media con recuperación y desvinculación progresiva, este último integrado por 3.1% de estudiantes que terminan abandonando casi por completo.

La relación entre asistencia y rendimiento es clara: quienes van más a clases obtienen promedios superiores a 6 en Lengua y Matemáticas. En cambio, el grupo con mayor ausentismo promedia solo 3.2, según la SEP.

Especialistas advierten que normas laxas, reincorporaciones automáticas y la pérdida de la valoración social de la escuela refuerzan el desinterés. También señalan el impacto del ausentismo docente, que provoca horas libres y sensación de pérdida de tiempo.

POSIBLES SOLUCIONES Y RUTAS DE INTERVENCIÓN

Docentes y analistas coinciden en que el ausentismo tiene causas estructurales, pero la escuela puede intervenir con estrategias pedagógicas más atractivas y seguimiento cercano de trayectorias.

La SEP propone utilizar sistemas de alerta temprana basados en los registros diarios para detectar alumnos en riesgo. Algunas recomendaciones sugeridas por especialistas incluyen:· Actividades motivadoras los lunes y viernes· Mayor comunicación con familias· Límites claros sobre faltas e impuntualidad· Escuelas con más recursos artísticos, deportivos y de acompañamiento

El reto mayor es devolverle sentido a la escuela como espacio de aprendizaje y oportunidad.

DATOS CURIOSOS

· 2 de cada 3 alumnos aumentan sus faltas conforme avanza el año escolar

· 55% de quienes se “desvinculan” no se reinscribe al año siguiente

· Los lunes y viernes son los días más críticos en asistencia

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

