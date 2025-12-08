Alerta en escuelas: millones de niños con sobrepeso, caries y problemas de la vista

/ 8 diciembre 2025
    Alerta en escuelas: millones de niños con sobrepeso, caries y problemas de la vista
    El titular de la SEP subrayó que el programa busca no sólo detectar padecimientos, sino involucrar a las familias en la atención temprana. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Tras evaluar a más de siete millones de estudiantes de educación básica, la SEP pidió la intervención inmediata de madres, padres y personas tutoras

CDMX.- El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, llamó a madres y padres de familia, así como a personas tutoras, a atender los resultados del programa “Vive Saludable, Vive Feliz”, que ha evaluado a 7 millones 653 mil 564 estudiantes de educación básica en escuelas públicas del país.

Durante la conferencia matutina de este lunes 8 de diciembre en Palacio Nacional, el secretario reconoció que las valoraciones revelan altos índices de sobrepeso y obesidad, además de que la gran mayoría de las niñas y los niños nunca han acudido al dentista, y un número significativo requiere atención en salud visual.

Al referirse a la necesidad de que las familias revisen y atiendan las hojas de resultados entregadas a los estudiantes, Delgado informó que 3 millones 826 mil alumnos requieren orientación nutricional; sin embargo, sólo 275 mil 126 han sido atendidos, lo que representa apenas 7% del total.

En materia de salud bucal, el titular de la SEP detalló que 4 millones 592 mil estudiantes necesitan acudir al dentista, mientras que 3 millones 061 mil son candidatos al uso de lentes, debido a problemas de agudeza visual detectados en las revisiones.

Delgado Carrillo precisó que, hasta el momento, se han valorado 60 mil escuelas, lo que equivale al 68% de la meta establecida dentro del programa federal de salud preventiva en el ámbito educativo.

Reconoció que el avance del programa es menor en entidades como Quintana Roo, Michoacán, Oaxaca y Guerrero, por lo que se reforzarán las acciones de evaluación y seguimiento en esas regiones.

El titular de la SEP subrayó que el programa busca no sólo detectar padecimientos, sino involucrar a las familias en la atención temprana, a fin de evitar complicaciones de salud que impacten el rendimiento escolar y el desarrollo integral de la niñez.

Finalmente, Mario Delgado reiteró el llamado a madres, padres y tutores para no dejar sin seguimiento los diagnósticos, y advirtió que la prevención y atención oportuna son clave para mejorar las condiciones de salud de millones de estudiantes en el país. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

