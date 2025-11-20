¿Por qué comer un hot dog te puede quitar tiempo de vida?... esto dice las ciencia

Información
/ 20 noviembre 2025
    ¿Por qué comer un hot dog te puede quitar tiempo de vida?... esto dice las ciencia
    Un estudio internacional reveló que consumir un hot dog puede quitar minutos de vida debido a su carga de sodio, grasas saturadas y aditivos. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Investigaciones científicas indican que comer un hot dog podría restar tiempo de vida. Conoce los riesgos, qué dice la ciencia y cómo reducir el impacto de los alimentos ultraprocesados

La advertencia de que un hot dog podría quitarte tiempo de vida no es un mito. Un estudio de la Universidad de Michigan evaluó cientos de alimentos según su impacto positivo o negativo en la salud, midiendo cuántos minutos de vida ganaba o perdía una persona por cada porción consumida. Los resultados mostraron que un solo hot dog puede restar alrededor de 36 minutos de vida, principalmente por su alto nivel de procesamiento y su contenido de sodio, conservadores y grasas saturadas.

Este tipo de alimentos se clasifica como ultraprocesados, lo que significa que contienen compuestos industriales que no existen en la cocina tradicional. Entre ellos se encuentran nitritos y nitratos, aditivos relacionados con inflamación crónica y mayor riesgo de cáncer colorrectal.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo le dices a esto? Hot Dogs, Jocho, Perritos Calientes, ¿Panchos? Descubre los nombres y sabores de esta delicia callejera

El daño no proviene únicamente de la salchicha, sino del conjunto del producto: pan refinado, salsas azucaradas y aderezos grasos que incrementan la carga calórica y disminuyen el valor nutricional global del platillo.

POR QUÉ UN HOT DOG PUEDE RESTAR MINUTOS DE VIDA

El principal problema es el sodio, ya que un hot dog puede contener más del 30% del consumo diario recomendado. Esto incrementa el riesgo de hipertensión, uno de los factores más asociados con infartos y accidentes cerebrovasculares.

Las grasas saturadas presentes en la carne procesada elevan el colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”, lo que favorece la obstrucción de arterias. Estudios de salud pública han demostrado que un consumo frecuente de embutidos aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas hasta en 42%. Otro punto crítico son los nitritos y nitratos, conservadores utilizados para mantener el color y prolongar la vida del producto.

La Organización Mundial de la Salud clasifica estas sustancias como “probablemente cancerígenas” cuando se consumen de forma habitual. La inflamación que provocan puede resultar en daños intestinales y alteraciones metabólicas a lo largo de los años.

CÓMO REDUCIR EL RIESGO SI TE ENCANTAN LOS HOT DOGS

Aunque la evidencia científica señala los riesgos, no significa que debas eliminarlos por completo de tu vida. La clave está en reducir su frecuencia y hacer elecciones más seguras.

· Elige salchichas que indiquen ser sin nitritos o con menor procesamiento.

· Añade vegetales frescos como jitomate, cebolla o aguacate para equilibrar el impacto nutricional.

· Evita consumirlos junto con refrescos o frituras, ya que elevan la carga de sodio y calorías.

Además, puedes optar por versiones hechas con pollo, pavo o incluso alternativas vegetales que contienen menos grasas saturadas y menos aditivos químicos. La moderación y la calidad de los ingredientes pueden marcar una diferencia importante en la salud a largo plazo.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Saltillo se quedará sin su ‘comida típica’? Oxxo ya no venderá Vikingos en tiendas, aseguran en redes

DATOS CURIOSOS SOBRE LOS HOT DOGS Y LA SALUD

· En promedio, un estadounidense consume 60 hot dogs al año.

· Los nitritos reaccionan con altas temperaturas formando nitrosaminas, compuestos potencialmente tóxicos.

· El estudio de Michigan también calculó que comer una porción de nueces puede sumar 26 minutos de vida.

Temas


Salud

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Las empresas están teniendo menos bajas de personal en estos últimos meses.

Saltillo: Disminuye rotación de personal en la región
El uso de la inteligencia artificial ha facilitado la realización de este tipo de materiales que dañan la reputación de las personas.

Va Coahuila contra uso de IA para alterar y difundir imágenes íntimas

La solicitud de libertad anticipada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, continuará en suspenso, esto luego que la jueza Angela Zamorano Herrera aplazó su decisión para el viernes.

Jueza aplaza resolución de libertad anticipada de Javier Duarte; se definirá el viernes

La captura de José Socorro “N”, alias L-12, fue resultado de un operativo conjunto en Culiacán realizado por fuerzas federales y estatales.

Detienen a ‘L-12’ en Culiacán y a 14 presuntos generadores de violencia en Navolato
Protección Civil descartó riesgo a la población.

Encuentran túneles usados para huachicol en la CDMX
De acuerdo al director de Fomento Económico, Enrique Garza, las inversiones serán de la industria automotriz. FOTO:

Hay tres prospectos de inversión para Saltillo en 2026
Conoce cómo cobrar tu Pensión del Bienestar sin tarjeta, qué documentos necesitas, cómo reponerla en caso de pérdida y cuánto tarda el nuevo plástico. Guía actualizada 2025.

Pensión del Bienestar:.. así puedes cobrar sin la Tarjeta del Bienestar
El cantante Gerardo Ortiz, aunque se declaró culpable por presuntos vínculos con el narcotráfico, se llevó una victoria legal en el caso que enfrentaba en Estados Unidos

A Gerardo Ortiz le imponen 3 años de libertad probatoria tras testificar contra de su ex manager