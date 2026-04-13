Podría subir hasta 4 pesos kilo de tortilla en México

Homero López García, presidente del CNT, dio a conocer que la empresa Maseca oficializó que, a partir del próximo 15 de abril, habrá un aumento de 450 pesos por tonelada de harina, es decir, 25 centavos por cada kilo. En contraste, Minsa no tiene previsto aumentar sus precios.

El Consejo Nacional de la Tortilla (CNT) prevé un aumento de entre dos y cuatro pesos en el kilogramo de tortilla, a raíz de un encarecimiento en los precios de la harina de maíz.

Expuso que “desde hace tres meses a la fecha ha habido ajustes en el gas, en el flete, en el papel grado alimenticio, refacciones y demás, pero lo más costoso es que tenemos gasolinas que se han incrementado en los últimos días hasta 3 pesos y cuesta más la movilidad”.

Por otro lado, tortillerías acusan competencia desleal con tortillerías informales que no pagan impuestos, ni tienen seguro social ni licencias de operación, ademá de no pagar luz.

“Es la competencia desleal que sí está dañando al sector (...) Evaden obligaciones”.

“Hay un crecimiento de tortillerías, que no son reguladas, que no tienen licencia de funcionamiento y eso genera más competencia desleal”.

En ese sentido, señaló que hay establecimientos que, al ahorrarse diferentes costos, pueden vender la tortilla en 18 pesos por kilo, sin embargo, en las tortillerías formales, “nuestros últimos costos de producción nos salieron como en 25 pesos el kilo el costo con harina de maíz y 22.15 con maíz nixtamalizado”.

López advirtió que el precio al público del kilo de tortilla podría sufrir un incremento de entre dos y cuatro pesos, aunque no en todo el País. “Ciudad de México y Estado de México y lugares donde está en 22 o 24 pesos el kilo sí podría haber aumento”.

“Cada tortillero toma la decisión, pero por los sondeos que hacemos con delegados, compañeros de todo el país, la tortilla empezará a tener un incremento. Hemos hecho un análisis y tenemos un déficit de 16%; si nosotros marcamos un porcentaje entre 22 pesos, estaríamos hablando entre 2 y 4 pesos, lo que pudiera impactar el precio de la tortilla... pero cada uno toma su decisión”, explicó en un video que también difundió.

Finalmente, aseguró que al gobierno federal se le pidió combatir el comercio desleal, lo que podría ayudar a estabilizar los precios.