Podría subir hasta 4 pesos kilo de tortilla en México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 13 abril 2026
    Podría subir hasta 4 pesos kilo de tortilla en México
    El Consejo Nacional de la Tortilla acusó competencia desleal de tortillerías informales que no están reguladas. CUARTOSCURO

El aumento en el precio de la harina y costos extra para las tortillerías obligarían a ajustar los precios al público

El Consejo Nacional de la Tortilla (CNT) prevé un aumento de entre dos y cuatro pesos en el kilogramo de tortilla, a raíz de un encarecimiento en los precios de la harina de maíz.

Homero López García, presidente del CNT, dio a conocer que la empresa Maseca oficializó que, a partir del próximo 15 de abril, habrá un aumento de 450 pesos por tonelada de harina, es decir, 25 centavos por cada kilo. En contraste, Minsa no tiene previsto aumentar sus precios.

https://vanguardia.com.mx/dinero/por-tercera-vez-aumenta-el-precio-de-la-canasta-alimentaria-por-encima-del-inpc-de-marzo-en-mexico-DJ19984106

Expuso que “desde hace tres meses a la fecha ha habido ajustes en el gas, en el flete, en el papel grado alimenticio, refacciones y demás, pero lo más costoso es que tenemos gasolinas que se han incrementado en los últimos días hasta 3 pesos y cuesta más la movilidad”.

Por otro lado, tortillerías acusan competencia desleal con tortillerías informales que no pagan impuestos, ni tienen seguro social ni licencias de operación, ademá de no pagar luz.

“Es la competencia desleal que sí está dañando al sector (...) Evaden obligaciones”.

“Hay un crecimiento de tortillerías, que no son reguladas, que no tienen licencia de funcionamiento y eso genera más competencia desleal”.

En ese sentido, señaló que hay establecimientos que, al ahorrarse diferentes costos, pueden vender la tortilla en 18 pesos por kilo, sin embargo, en las tortillerías formales, “nuestros últimos costos de producción nos salieron como en 25 pesos el kilo el costo con harina de maíz y 22.15 con maíz nixtamalizado”.

López advirtió que el precio al público del kilo de tortilla podría sufrir un incremento de entre dos y cuatro pesos, aunque no en todo el País. “Ciudad de México y Estado de México y lugares donde está en 22 o 24 pesos el kilo sí podría haber aumento”.

“Cada tortillero toma la decisión, pero por los sondeos que hacemos con delegados, compañeros de todo el país, la tortilla empezará a tener un incremento. Hemos hecho un análisis y tenemos un déficit de 16%; si nosotros marcamos un porcentaje entre 22 pesos, estaríamos hablando entre 2 y 4 pesos, lo que pudiera impactar el precio de la tortilla... pero cada uno toma su decisión”, explicó en un video que también difundió.

Finalmente, aseguró que al gobierno federal se le pidió combatir el comercio desleal, lo que podría ayudar a estabilizar los precios.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alimentos
Economía

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

Selección de los editores
Desde su inauguración en 2009 a la fecha, el peaje ha aumentado 284 por ciento, mientras que la inflación ha sido solo de 109.55 por ciento.

Recetan nueva alza en autopista Saltillo-Monterrey: tarifa llega a $150
Saraperos de Saltillo y Acereros de Monclova empataron 3-3 en el Juego con Causa 2026, en un duelo que cerró la pretemporada con gran respuesta de la afición y apoyo a personas con TEA.

Fin de Pretemporada: Saraperos y Acereros empatan en el Juego con Causa en Saltillo
Apuesta. La presentación del canadiense generó debate sobre los estándares de los shows en vivo dentro de la industria pop.

Justin Bieber en Coachella: ¿Reinvención o mediocridad?
La incidencia en los casos de sarampión en Coahuila se agravó durante las vacaciones de Semana Santa.

Coahuila: Se disparan casos de sarampión en vacaciones al pasar de 15 a 33

El exgobernador de Veracruz llegará al final de su sentencia por asociación delictuosa y lavado de dinero, pero su situación jurídica no se libera.

Duarte ‘termina’ condena, pero seguirá en la cárcel: otro proceso lo mantiene tras las rejas
Titular de SSPC, Omar García Harfuch, confirmó que Juan Andrés Vega Carranza (d), presidente municipal de Taxco, y su padre, director del hospital IMSS-Bienestar, Juan Vega Arredondo (i), habían sido localizados con vida.

Localizan con vida a alcalde de Taxco y su padre, tras ser reportados como desaparecidos
El malware tiene la capacidad de capturar credenciales bancarias y evadir la autenticación multifactor.

Registra México 11 mil 695 ataques de nuevo malware bancario
Falla la app bancaria de BBVA

Falla la aplicación de BBVA en todo México