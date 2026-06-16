$!Potencial ciclón tropical Uno se forma en el Golfo de México; prevén lluvias intensas en Nuevo León y Tamaulipas

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó la formación del potencial ciclón tropical Uno en el Golfo de México, fenómeno que ya genera efectos sobre el noreste del país, principalmente en los estados de Nuevo León y Tamaulipas.

De acuerdo con el reporte emitido por la Conagua a las 09:00 horas, tiempo del centro de México, el sistema se localiza a 105 kilómetros al suroeste de Corpus Christi, Texas, Estados Unidos, y a 105 kilómetros al sur-suroeste de Reynosa, Tamaulipas. Presenta vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora, rachas de hasta 65 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el noreste a 9 kilómetros por hora.

Posteriormente, las autoridades meteorológicas precisaron que el centro del sistema se ubica en tierra sobre Texas, a 85 kilómetros al sur-suroeste de Corpus Christi y a 120 kilómetros al sur-suroeste de Reynosa.