Potencial ciclón tropical Uno se forma en el Golfo de México; prevén lluvias intensas en Nuevo León y Tamaulipas

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    Potencial ciclón tropical Uno se forma en el Golfo de México; prevén lluvias intensas en Nuevo León y Tamaulipas
    SMN reporta el potencial ciclón Uno en el Golfo de México; prevé lluvias intensas, vientos fuertes y riesgo de inundaciones en Nuevo León y Tamaulipas. SMN

El SMN informó la formación del potencial ciclón tropical Uno en el Golfo de México; se esperan lluvias intensas, vientos fuertes e inundaciones en el noreste

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó la formación del potencial ciclón tropical Uno en el Golfo de México, fenómeno que ya genera efectos sobre el noreste del país, principalmente en los estados de Nuevo León y Tamaulipas.

De acuerdo con el reporte emitido por la Conagua a las 09:00 horas, tiempo del centro de México, el sistema se localiza a 105 kilómetros al suroeste de Corpus Christi, Texas, Estados Unidos, y a 105 kilómetros al sur-suroeste de Reynosa, Tamaulipas. Presenta vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora, rachas de hasta 65 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el noreste a 9 kilómetros por hora.

Posteriormente, las autoridades meteorológicas precisaron que el centro del sistema se ubica en tierra sobre Texas, a 85 kilómetros al sur-suroeste de Corpus Christi y a 120 kilómetros al sur-suroeste de Reynosa.

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PRONOSTICAN LLUVIAS INTENSAS PARA EL NORESTE DE MÉXICO

El SMN señaló que las bandas nubosas asociadas al potencial ciclón tropical Uno provocarán lluvias muy fuertes con puntuales intensas, con acumulados estimados de entre 75 y 150 milímetros, principalmente en los estados de Nuevo León y Tamaulipas.

Asimismo, se prevé viento de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, además de oleaje de entre uno y dos metros de altura en la costa tamaulipeca.

Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia permanente sobre la evolución del sistema debido a los efectos que podría generar en la región durante las próximas horas.

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ALERTAN POR POSIBLES INUNDACIONES Y DESLAVES

La Conagua advirtió que las precipitaciones previstas podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.

Ante este panorama, el organismo exhortó a la población a mantenerse informada mediante los avisos oficiales emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional y atender las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil.

Las autoridades continuarán monitoreando la trayectoria y evolución del potencial ciclón tropical Uno para informar oportunamente sobre cualquier cambio en sus condiciones o posibles afectaciones.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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