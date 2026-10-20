¿Prepa en 2 años?... Preparatoria Abierta en Línea-SEP 2026 abre registro para que obtengas el certificado; requisitos y cómo inscribirse

Las personas interesadas tienen hasta el miércoles 28 de octubre para completar el trámite en el portal oficial prepaenlinea.sep.gob.mx. Durante la Conferencia del Pueblo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que el programa recibe en promedio a 100 mil estudiantes por ciclo.

La Prepa en Línea-SEP 2026 abrió su periodo de registro este lunes 19 de octubre para las personas que buscan concluir el bachillerato sin asistir a un plantel. El programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) es gratuito, tiene validez oficial y permite obtener el certificado de educación media superior en un mínimo de dos años.

La convocatoria está dirigida a personas de distintas edades y no exige presentar un examen de admisión. Sin embargo, los aspirantes deben cumplir con los requisitos, completar el registro y aprobar un módulo propedéutico antes de comenzar el plan de estudios.

El sistema también solicita cargar documentos digitales y responder un cuestionario obligatorio. Al terminar, genera un folio y una contraseña para ingresar a la plataforma educativa.

Para iniciar el registro, los aspirantes deben ingresar su nombre, apellidos, CURP y un correo electrónico personal que no haya sido utilizado en convocatorias anteriores. Después recibirán un enlace para activar su cuenta y completar sus datos personales.

Quienes estudiaron fuera del Sistema Educativo Nacional deben tramitar la revalidación correspondiente ante la autoridad educativa de su entidad, cuando sea necesaria.

El programa está disponible para mexicanos que hayan concluido la secundaria, sin importar su edad o si viven dentro o fuera del país. También pueden participar extranjeros con estancia legal en México y Clave Única de Registro de Población (CURP) .

¿QUÉ DOCUMENTOS PIDEN PARA EL REGISTRO 2026?

Los aspirantes deben preparar los siguientes archivos para completar el procedimiento:

· Fotografía reciente: tipo credencial, a color, de frente y con fondo blanco, en formato JPG.

· Certificado de secundaria: escaneado por ambos lados. Si no tiene reverso, se debe cargar nuevamente el anverso.

· CURP y acta de nacimiento: en formato PDF.

· Comprobante de domicilio: con una antigüedad máxima de tres meses. Puede ser un recibo de agua, luz o predial; la credencial del INE no se acepta para este requisito.

Los archivos deben pesar como máximo 1 MB cada uno y mostrar los cuatro bordes del documento original. La plataforma no admite fotografías de los documentos ni capturas de pantalla, por lo que se solicita utilizar aplicaciones de escaneo.

Quienes terminaron la secundaria recientemente y todavía no tienen el certificado pueden presentar una carta compromiso acompañada de una constancia de estudios o comprobante de reposición. Tendrán seis meses desde el inicio del módulo uno para regularizar su situación.

¿CUÁNTO DURA LA PREPARATORIA Y CUÁNDO INICIAN LAS CLASES?

El plan académico está integrado por 23 módulos, organizados para acreditarse de manera cuatrimestral. La duración mínima para concluir el bachillerato es de dos años, aunque el avance depende del cumplimiento de los módulos y de los plazos establecidos.

Antes de comenzar el primer módulo, los aspirantes deben aprobar un curso propedéutico con una calificación mínima de 60 puntos. Quienes no alcancen ese resultado no podrán avanzar al ciclo correspondiente y deberán esperar otra convocatoria.

De acuerdo con la información proporcionada para esta convocatoria, las clases comienzan el 23 de noviembre de 2026.

El modelo educativo contempla acompañamiento docente: la SEP asigna un profesor por cada 50 estudiantes para dar seguimiento a su desempeño. Para continuar en el programa, los alumnos deben mantener un promedio general de al menos 60 puntos y evitar acumular tres o más módulos no acreditados o no presentados.

¿CÓMO OBTENER EL CERTIFICADO Y ACCEDER A LA BECA?

Al aprobar los 23 módulos y completar su expediente, los estudiantes reciben el Certificado de Terminación de Estudios del Bachillerato Nacional, con validez oficial equivalente a la de otros bachilleratos del país.

La SEP establece que todo el procedimiento es gratuito, “desde el registro hasta el egreso”. No hay cuotas de inscripción ni colegiaturas. La autoridad también verifica la autenticidad de los documentos y puede dar de baja a quienes presenten información falsa.

En cuanto al apoyo económico, Mario Delgado señaló que los estudiantes menores de 25 años pueden acceder a la Beca Benito Juárez, siempre que cumplan con los requisitos específicos del programa.