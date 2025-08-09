Prepárese... Tormenta Ivo y nueva circulación ciclónica generarán lluvias en más de 20 estados de México

/ 9 agosto 2025
    Prepárese... Tormenta Ivo y nueva circulación ciclónica generarán lluvias en más de 20 estados de México
    El monzón mexicano y canales de baja presión generarán precipitaciones en gran parte del país, mientras Ivo mantendrá su influencia en Baja California Sur FOTO: CUARTOSCURO

La tormenta tropical Ivo y varios sistemas meteorológicos provocarán lluvias intensas, oleaje elevado y calor extremo en distintas regiones de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua informó que la tormenta tropical Ivo se desplaza al suroeste de la península de Baja California. Aunque su centro permanecerá alejado de las costas nacionales, sus desprendimientos nubosos favorecerán la presencia de intervalos de chubascos y oleaje elevado en zonas de Baja California Sur.

El monzón mexicano, combinado con inestabilidad atmosférica, generará lluvias puntuales muy fuertes en Sonora. También se prevén lluvias fuertes en Nayarit, Sinaloa, Durango y Chihuahua, así como lluvias aisladas en áreas de Baja California.

INGRESA NUEVA CIRCULACIÓN CICLÓNICA; JUNTO CON CANALES DE BAJA PRESIÓN PROVOCARÁN LLUVIAS

Una circulación ciclónica en niveles altos ingresará sobre el noreste de México. En interacción con canales de baja presión y el aporte de humedad procedente del Golfo de México y el océano Pacífico, se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Guerrero.

Asimismo, se esperan lluvias fuertes en Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Colima y Jalisco; chubascos en Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León; y lluvias aisladas en zonas de Coahuila.

El ingreso de aire húmedo del mar Caribe y un canal de baja presión ubicado sobre la península de Yucatán y el sureste de México ocasionarán lluvias fuertes en Campeche, Tabasco y Chiapas. También se prevén chubascos en Quintana Roo y Yucatán, acompañados de descargas eléctricas.

PRONOSTICO DE LLUVIAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Guerrero y Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa (norte), Chihuahua (suroeste), Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Coahuila.

ALTAS TEMPERATURAS CONTINUARÁN EN EL NORTE Y NORESTE DE MÉXICO

El SMN advirtió que persistirá un ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del país, con condiciones muy calurosas en la península de Yucatán, costas del Golfo de México, costas del océano Pacífico, entidades fronterizas del norte y noreste, y el sur de la península de Baja California. En el noreste de Baja California se anticipan temperaturas máximas superiores a 45 °C.

Además, se establecerá una onda de calor en el este de Nuevo León y el oeste de Tamaulipas, mientras que se dará por finalizada en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Oaxaca.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (norte y noroeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango (noroeste), San Luis Potosí (centro y este), Nayarit (noroeste), Jalisco (centro), Michoacán, Hidalgo (norte), Puebla (norte), Guerrero (centro), Oaxaca (sureste), Chiapas (oeste), Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Guanajuato (sur y noreste), Querétaro (norte), Morelos (centro y sur), Tabasco y Campeche.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS, VIENTO Y OLEAJE

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, y Puebla.

Pronóstico de viento para hoy 09 de agosto de 2025:

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Sonora y Chihuahua.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: norte del golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco (noreste), Querétaro, Puebla, Morelos, Tamaulipas (noroeste), Veracruz, Oaxaca (norte, istmo y golfo de Tehuantepec) y Yucatán.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California Sur (sur), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

PRONÓSTICO CLIMATOLÓGICO EN SALTILLO

Se espera una temperatura máxima de 28°C bajo un cielo predominantemente soleado en la capital coahuilense. Por la noche, el cielo se despejará, y la temperatura mínima descenderá a los 16°C. Los vientos soplarán del sureste a 10 mph. Aunque la probabilidad de lluvia es baja (15%), es un factor a considerar. El Índice UV alcanzará un nivel “Extremadamente alto” (11).

La Conagua recomendó a la población atender los avisos del SMN y seguir las indicaciones de Protección Civil, ya que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, vientos fuertes y posible caída de granizo en algunas regiones.

