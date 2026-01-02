CSP: mañaneras a los estados en enero y febrero para encabezar gabinetes de seguridad

/ 2 enero 2026
    CSP: mañaneras a los estados en enero y febrero para encabezar gabinetes de seguridad
    Revela que su intención es fortalecer la presencia territorial y revisar las condiciones de seguridad por región. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
Carlos M.M.

La Presidenta moverá sus mañaneras a distintos estados para encabezar en territorio los gabinetes de seguridad; la gira arranca la próxima semana

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que durante enero y febrero sus conferencias matutinas se realizarán en diversos estados del país, con el objetivo de encabezar de forma directa los Gabinetes de Seguridad en las entidades.

La mandataria explicó que el nuevo formato comenzará la próxima semana, con la intención de fortalecer la presencia territorial y revisar las condiciones de seguridad por región. “Jueves y viernes vamos a hacer las mañaneras fuera de la ciudad... vamos a hacer gabinetes de seguridad”, dijo.

Las primeras sedes serán Morelos y Guerrero: el jueves 8 de enero la conferencia y la reunión del Gabinete de Seguridad se llevarán a cabo en Morelos, mientras que el viernes 9 de enero la actividad se trasladará a Acapulco, en Guerrero, para revisar las estrategias implementadas en la entidad.

Sheinbaum señaló que este esquema se replicará en el país con la intención de recorrer las 32 entidades bajo el mismo formato, como parte de una estrategia para evaluar en sitio la situación de seguridad y coordinar acciones con autoridades locales.

De acuerdo con lo expuesto, las conferencias matutinas se mantendrán de lunes a miércoles en la Ciudad de México, mientras que jueves y viernes quedarán destinados a las giras estatales y a la realización de gabinetes de seguridad locales.

En reportes sobre el anuncio, se indicó que el plan de mañaneras itinerantes se mantendría al menos hasta mediados de febrero, como parte del calendario de trabajo en territorio. Con información de El Universal

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

