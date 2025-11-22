Primera tormenta invernal y frente frío 16 traerán nevadas y lluvias a estos estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que la primera tormenta invernal de la temporada, en interacción con el frente frío número 16, generará este 22 de noviembre de 2025 condiciones de lluvias fuertes, vientos intensos y descenso de temperatura en diversas regiones del norte del país. Las autoridades también prevén la posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua. De acuerdo con el organismo, el frente frío 16 recorrerá el noroeste y norte del territorio nacional, mientras que el frente número 15 permanecerá estacionario sobre el noreste durante gran parte del día antes de adquirir características cálidas y desplazarse hacia Estados Unidos, dejando de influir en México por la noche. TE PUEDE INTERESAR: Mejoravit Solo Para ti: programa una remodelación con Infonavit sin usar crédito hipotecario

CANALES DE BAJA PRESIÓN PROVOCARÁN LLUVIAS EN DIVERSOS ESTADOS DE MÉXICO El SMN añadió que canales de baja presión en el interior del país, combinados con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste, incluida la península de Yucatán. Para este sábado, el SMN pronosticó chubascos y lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros en: - Baja California (norte y centro) - Sonora (noroeste y norte) - Coahuila (norte) - Nuevo León (norte) - Tamaulipas (noreste) Asimismo, se prevén intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en entidades del occidente, centro y sur, entre ellas Veracruz (en varias regiones), Puebla (Sierra Norte y Nororiental), Baja California Sur, Chihuahua, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México (zona suroeste), Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán lluvias aisladas de entre 0.1 y 5 milímetros. PRIMERA TORMENTA INVERNAL PODRÍA PROVOCAR LA CAÍDA DE NIEVE EN ESTOS TRES ESTADOS La primera tormenta invernal y el paso del frente frío 16 generarán condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas altas de tres estados del norte: Baja California, Sonora y Chihuahua. Estas condiciones estarán acompañadas de ambiente muy frío y rachas de viento intensas. El organismo informó que el país experimentará contrastes importantes en las temperaturas debido a la combinación de los sistemas frontales y la tormenta invernal.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS - 35 a 40 °C en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo) y Chiapas. - 30 a 35 °C en Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. - De -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango. - De -5 a 0 °C con heladas en áreas altas de Baja California, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. - De 0 a 5 °C en regiones montañosas de Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca. SMN ADVIERTE SOBRE RACHAS DE VIENTO Y OLEAJE ELEVADO El SMN alertó que Chihuahua y Durango experimentarán vientos de 40 a 50 km/h con rachas de 80 a 90 km/h, condiciones que pueden generar tolvaneras y reducción de visibilidad en carreteras. Otros estados también registrarán vientos significativos: - Rachas de 50 a 70 km/h en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora y el istmo de Tehuantepec (Oaxaca). - Rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes. - Rachas de 30 a 50 km/h en Guanajuato, Querétaro, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. En la costa occidental de la península de Baja California se prevé oleaje elevado de entre 2.0 y 3.0 metros de altura.