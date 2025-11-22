Primera tormenta invernal y frente frío 16 traerán nevadas y lluvias a estos estados

/ 22 noviembre 2025
    Primera tormenta invernal y frente frío 16 traerán nevadas y lluvias a estos estados
    La primera tormenta invernal y el frente frío 16 provocarán este 22 de noviembre fuertes lluvias, vientos intensos, nevadas y un marcado descenso de temperatura en el norte de México, informó el SMN. FOTO: PEDRO ANZA | CUARTOSCURO

SMN advierte que la primera tormenta invernal y frente frío 16 provocarán lluvias, vientos fuertes y posible caída de nieve en el norte de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que la primera tormenta invernal de la temporada, en interacción con el frente frío número 16, generará este 22 de noviembre de 2025 condiciones de lluvias fuertes, vientos intensos y descenso de temperatura en diversas regiones del norte del país.

Las autoridades también prevén la posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua.

De acuerdo con el organismo, el frente frío 16 recorrerá el noroeste y norte del territorio nacional, mientras que el frente número 15 permanecerá estacionario sobre el noreste durante gran parte del día antes de adquirir características cálidas y desplazarse hacia Estados Unidos, dejando de influir en México por la noche.

CANALES DE BAJA PRESIÓN PROVOCARÁN LLUVIAS EN DIVERSOS ESTADOS DE MÉXICO

El SMN añadió que canales de baja presión en el interior del país, combinados con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste, incluida la península de Yucatán.

Para este sábado, el SMN pronosticó chubascos y lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros en:

- Baja California (norte y centro)

- Sonora (noroeste y norte)

- Coahuila (norte)

- Nuevo León (norte)

- Tamaulipas (noreste)

Asimismo, se prevén intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en entidades del occidente, centro y sur, entre ellas Veracruz (en varias regiones), Puebla (Sierra Norte y Nororiental), Baja California Sur, Chihuahua, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México (zona suroeste), Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán lluvias aisladas de entre 0.1 y 5 milímetros.

PRIMERA TORMENTA INVERNAL PODRÍA PROVOCAR LA CAÍDA DE NIEVE EN ESTOS TRES ESTADOS

La primera tormenta invernal y el paso del frente frío 16 generarán condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas altas de tres estados del norte: Baja California, Sonora y Chihuahua.

Estas condiciones estarán acompañadas de ambiente muy frío y rachas de viento intensas.

El organismo informó que el país experimentará contrastes importantes en las temperaturas debido a la combinación de los sistemas frontales y la tormenta invernal.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS

- 35 a 40 °C en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo) y Chiapas.

- 30 a 35 °C en Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

- De -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango.

- De -5 a 0 °C con heladas en áreas altas de Baja California, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

- De 0 a 5 °C en regiones montañosas de Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.

SMN ADVIERTE SOBRE RACHAS DE VIENTO Y OLEAJE ELEVADO

El SMN alertó que Chihuahua y Durango experimentarán vientos de 40 a 50 km/h con rachas de 80 a 90 km/h, condiciones que pueden generar tolvaneras y reducción de visibilidad en carreteras.

Otros estados también registrarán vientos significativos:

- Rachas de 50 a 70 km/h en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora y el istmo de Tehuantepec (Oaxaca).

- Rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.

- Rachas de 30 a 50 km/h en Guanajuato, Querétaro, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

En la costa occidental de la península de Baja California se prevé oleaje elevado de entre 2.0 y 3.0 metros de altura.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO PARA EL SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE

Los habitantes de Saltillo amanecieron este sábado con temperaturas frescas, pero el pronóstico indica una mejoría gradual del clima, esperando una jornada parcialmente soleada.

A primera hora, las condiciones se reportaron con una temperatura de 10 °C, acompañada de una humedad alta del 91% y vientos ligeros de 2 mph con dirección sureste. La probabilidad de precipitación se mantiene baja, en un 5%.

A lo largo del día, la capital coahuilense experimentará un notable ascenso térmico. Se espera que la temperatura máxima alcance los 21 °C, con condiciones que irán de parcialmente soleadas a nubladas.

El viento se mantendrá en calma relativa, soplando a 7 mph desde el norte. Existe una ligera probabilidad de lluvia del 15% durante las horas diurnas.

Para la noche, el clima se mantendrá parcialmente nublado, con la temperatura descendiendo nuevamente hasta alcanzar una mínima de 10 °C. La probabilidad de lluvia para el periodo nocturno también se mantiene en un 5%.

La Conagua indicó que la combinación de los frentes fríos, la tormenta invernal y los canales de baja presión seguirá generando variaciones importantes en el clima durante las próximas horas.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y seguir las indicaciones de Protección Civil en las zonas con posibilidad de nevadas, viento fuerte o temperaturas extremas.

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

