Profeco alerta por leches saborizadas: detecta productos que no son leche y errores en azúcar

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/ 27 abril 2026
    Profeco alerta por leches saborizadas: detecta productos que no son leche y errores en azúcar
    Profeco detectó productos vendidos como leche saborizada que contienen grasa vegetal y otros con discrepancias en el contenido real de azúcar en México. VANGUARDIA

Profeco detectó leches saborizadas con grasa vegetal y diferencias en azúcar en estudio 2026

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio a diversas leches saborizadas comercializadas en el país, con el objetivo de verificar su cumplimiento con la normativa nacional y evaluar sus aportes nutrimentales. Los resultados fueron publicados en la edición de abril de 2026 de la Revista del Consumidor.

El análisis identificó productos que, aunque se comercializan como leche saborizada, contienen grasa vegetal, así como otros que reportan cantidades de azúcar menores a las que realmente poseen.

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PROFECO ANALIZA 30 PRODUCTOS VENDIDOS COMO LECHES SABORIZADAS

De acuerdo con el organismo, el consumo de leches saborizadas ha incrementado en México debido a su disponibilidad en distintos sabores como fresa, chocolate y vainilla, lo que las hace especialmente atractivas para el público infantil.

Para este estudio, se analizaron 32 productos, distribuidos de la siguiente manera:

- 4 sabor fresa

- 3 sabor vainilla

- 5 sabor chocolate

- 5 deslactosadas sabor fresa

- 8 deslactosadas sabor vainilla

- 7 deslactosadas sabor chocolate

METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DE PROFECO

El laboratorio evaluó diversos aspectos para determinar la calidad y veracidad de la información de los productos:

- Información comercial: verificación del contenido neto mediante pesaje y densidad.

- Parámetros normativos: medición de proteína, caseína y grasa, así como su relación.

- Aporte nutrimental: análisis de proteínas, grasas y carbohidratos.

- Contenido energético: cálculo de calorías por cada 100 mililitros.

- Tipo de grasa: comprobación de que fuera grasa butírica, propia de la leche de vaca.

- Azúcares: cuantificación de azúcares naturales (lactosa) y añadidos (como sacarosa).

PROFECO IDENTIFICA PRODUCTOS QUE NO SON LECHE

El estudio identificó seis productos que se presentan como leche saborizada, pero contienen grasa vegetal, lo que implica que no cumplen con la definición de leche:

- Vaca Blanca (sabores fresa, vainilla y chocolate)

- Great Value (sabores fresa, vainilla y chocolate)

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BEBIDAS KELLOGG’S Y VACA BLANCA DECLARAN MENOR CANTIDAD DE AZÚCAR EN SUS BEBIDAS

Asimismo, se detectaron productos cuya información nutrimental no corresponde con el contenido real de azúcares:

- Kellogg’s All Bran: declara 3.0 g/100 ml, contiene 4.8 g/100 ml

- Kellogg’s Choco Krispis: declara 2.8 g/100 ml, contiene 4.6 g/100 ml

- Kellogg’s Zucaritas: declara 2.7 g/100 ml, contiene 4.6 g/100 ml

- Vaca Blanca fresa: declara 4.6 g/100 ml, contiene 12.1 g/100 ml

- Vaca Blanca vainilla: declara 4.6 g/100 ml, contiene 11.0 g/100 ml

- Vaca Blanca chocolate: declara 4.6 g/100 ml, contiene 10.9 g/100 ml

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HALLAZGOS DE LA PROFECO EN EL ESTUDIO SOBRE LECHES SABORIZADAS

Entre los hallazgos generales, la Profeco destacó:

- Todos los productos cumplieron con el contenido neto declarado.

- Cumplieron con los parámetros de grasa, proteína y caseína establecidos en la NOM-155-SCFI-2012.

- La mayoría de los productos deslactosados no presentan sellos de nutrimentos críticos debido a menor contenido de azúcares añadidos.

- Un producto no presenta la denominación completa con el mismo tipo y tamaño de letra, destacando únicamente la leyenda “Con cocoa”.

- Seis productos contienen grasa vegetal pese a denominarse leche.

- Seis productos presentan discrepancias en el contenido de azúcares declarado.

La Profeco señaló que este tipo de estudios tiene como objetivo brindar información clara a los consumidores para facilitar decisiones de compra informadas en un mercado con amplia variedad de productos lácteos.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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