$!Profeco alerta por leches saborizadas: detecta productos que no son leche y errores en azúcar

El análisis identificó productos que, aunque se comercializan como leche saborizada, contienen grasa vegetal, así como otros que reportan cantidades de azúcar menores a las que realmente poseen.

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio a diversas leches saborizadas comercializadas en el país, con el objetivo de verificar su cumplimiento con la normativa nacional y evaluar sus aportes nutrimentales. Los resultados fueron publicados en la edición de abril de 2026 de la Revista del Consumidor.

PROFECO ANALIZA 30 PRODUCTOS VENDIDOS COMO LECHES SABORIZADAS

De acuerdo con el organismo, el consumo de leches saborizadas ha incrementado en México debido a su disponibilidad en distintos sabores como fresa, chocolate y vainilla, lo que las hace especialmente atractivas para el público infantil.

Para este estudio, se analizaron 32 productos, distribuidos de la siguiente manera:

- 4 sabor fresa

- 3 sabor vainilla

- 5 sabor chocolate

- 5 deslactosadas sabor fresa

- 8 deslactosadas sabor vainilla

- 7 deslactosadas sabor chocolate

METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DE PROFECO

El laboratorio evaluó diversos aspectos para determinar la calidad y veracidad de la información de los productos:

- Información comercial: verificación del contenido neto mediante pesaje y densidad.

- Parámetros normativos: medición de proteína, caseína y grasa, así como su relación.

- Aporte nutrimental: análisis de proteínas, grasas y carbohidratos.

- Contenido energético: cálculo de calorías por cada 100 mililitros.

- Tipo de grasa: comprobación de que fuera grasa butírica, propia de la leche de vaca.

- Azúcares: cuantificación de azúcares naturales (lactosa) y añadidos (como sacarosa).

PROFECO IDENTIFICA PRODUCTOS QUE NO SON LECHE

El estudio identificó seis productos que se presentan como leche saborizada, pero contienen grasa vegetal, lo que implica que no cumplen con la definición de leche:

- Vaca Blanca (sabores fresa, vainilla y chocolate)

- Great Value (sabores fresa, vainilla y chocolate)