¿Engañan a tu michi? Profeco reprobó estas marcas de alimento húmedo para gato por incumplimientos

La alimentación balanceada para los felinos domésticos representa una de las principales ocupaciones para los dueños de mascotas, quienes buscan alternativas sanas para balancear la dieta de sus compañeros, con el fin de preservar su salud, crecimiento y bienestar. El cuidado nutricional influye directamente en la vitalidad y calidad de vida de los gatos y gatas, por lo que la elección de productos confiables cobran especial relevancia para los dueños responsables. Al respecto, expertos en nutrición animal de la Universidad Cornell destacan que los felinos requieren dietas estrictamente carnívoras ricas en humedad para mantener la salud renal y digestiva.

Para verificar qué ofrecen realmente los sobres y latas en el mercado mexicano, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio de calidad sobre 54 productos de alimento húmedo comercializados en México. El estudio se enfocó en productos clasificados como completos y balanceados, los cuales contienen mezclas de ingredientes de origen animal y vegetal, enriquecidos con vitaminas y minerales; por lo que el objetivo de la evaluación fue garantizar que todos los artículos cumplan con los estándares de calidad y regulaciones vigentes, además de proteger al consumido frente a información engañosa. El análisis de laboratorio reveló que, aunque la gran mayoría de las marcas cumple con el contenido neto y los permisos de uso veterinario, varios productos caen en irregularidades relacionadas con la veracidad de la información nutrimental y etiquetado engañoso. Cabe destacar que las pruebas se sustentaron en la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), la Ley de Infraestructura de la Calidad, en la Guía para la presentación e integración de los documentos para la autorización de los productos y aditivos alimenticios para consumo por animales, la NOM 012-SAG/ZOO-2020, NOM-002-SCFI-2011 y NOM-008-SE-2021, así como en lo dispuesto por la Asociación Americana de Oficiales de Control y Alimentos.

INCONSISTENCIAS EN MARCAS DE ALIMENTO HÚMEDO En las pruebas de laboratorio, los especialistas detectaron que tres productos ofrecen menos proteína de la declarada en su empaque. De acuerdo con el informe de la Profeco, la presentación Grand Pet Carne Fresca promete un 9% de proteína mínima, pero contiene un 7.3%; la opción Grand Pet Kisha Pavo declara un 9% y contiene un 7.8%; mientras que Grand Pet Natural Gourmet declara 11% cuando su aportación real alcanza solo el 7.9%. El organismo público también detectó las siguientes inconsistencias adicionales:

- Exceso de humedad: Los productos Gosbi Fresko Adult Tuna con Salmon y Grand Pet Natural Gourmet superan el límite de humedad máxima que indican en sus etiquetas. - Cenizas por arriba del límite: El alimento Grand Pet Carne Fresca sobrepasa el porcentaje máximo de cenizas que declara formalmente ante el consumidor, declara tener 2%, pero contiene 3.3 por ciento. - Publicidad no demostrable: El empaque de Purina One Visible Nutrition incluye la leyenda “Super Nutrientes”, una aseveración funcional que la marca no pudo comprobar técnicamente en laboratorio. - Imágenes engañosas: El producto Grand Pet Carne Fresca ilustra en su empaque trozos grandes de filete de salmón fresco (un ingrediente que no forma parte de su composición real), lo que genera confusión entre las personas consumidoras. - No son veraces en su declaración nutrimental: como ya se mencionó se detectaron que tres productos ofrecen menos proteína de la declarada en su empaque (Grand Pet Carne Fresca promete un 9%, pero contiene un 7.3%; Grand Pet Kisha Pavo declara 9% y contiene 7.8%; y Grand Pet Natural Gourmet declara 11% cuando solo tiene 7.9%.); y en cuanto a la humedad (Gosbi Fresko Adult tuna with salmon declara tener 82%, pero en realidad tiene 83.9%, Grand Pet Natural Gourmet Receta de Pescado a las finas hierbas declara tener 80%, pero en realidad tiene 81.3%). - No presentan el símbolo correcto de la unidad de medida del contenido neto: los productos Grand Pet Kisha Pavo y la opción de Tilapia ostentan la declaración de gramos con la letra G; sin embargo, la NOM-008-SE-2021, Sistema general de unidades de medida, establece que cuando el contenido neto se declara en gramos el símbolo debe ser g, por lo que la incumplen.

La Revista del Consumidor afirma que su objetivo es orientar a la población en su decisión de compra de alimento húmedo para gato, por lo que la Profeco sugiere consultar con especialistas veterinarios el estado de salud de su mascota para determinar los requerimientos que son necesarios cubrir nutricionalmente.

¡CHECALO! EL EMPAQUE IDEAL, SEGÚN PROFECO Estas son las especificaciones para la regulación de productos para uso o consumo animal; por ello, Profeco verificó que todas las muestras presentaran denominación, contenido neto, sistema de etiquetado frontal, responsable del producto, domicilio, leyendas de conservación, ingredientes, lote y fecha de caducidad, po lo que debe cumplir con los requisitos de la NOM-012-SAG/ZOO-2020. El empaque ideal de un alimento húmedo para felinos, debe contener: - Lote y fecha de caducidad;

- Contenido neto (cantidad que el empaque contiene de producto);

- Nombre comercial del producto;

- Leyenda (Alimento para gato o uso veterinario);

- Número de regulación del producto ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural;

- Análisis garantizado;

- Guía de alimentación o porciones por peso;

- Leyenda (Consulte a su médico veterinario);

- Ingredientes;

- Advertencia;

- País de origen y nombre de fabricante;

- Recomendaciones.

¿CÓMO ELEGIR EL MEJOR ALIMENTO PARA TUS GATOS? Ante los resultados expuestos en la Revista del Consumidor de la Profeco, el Colegio Americano de Nutrición Veterinaria (ACVN) sugiere revisar minuciosamente la lista de ingredientes (priorizando aquellos donde la proteína de origen animal figure como primer componente) y no dejarse llevar únicamente por las fotografías del sobre. Por su parte, el equipo del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor emite las siguientes pautas de compra y uso:

- Toma en cuenta la calidad del producto: Que un alimento tenga mucha proteína no garantiza una buena digestibilidad, ya que esta depende del origen y la calidad de sus ingredientes; por ese motivo, es importante revisar los ingredientes en la etiqueta. - Adquiérelo en establecimientos formales: Así tendrás mayor certeza de que el producto se conservó adecuadamente y mantiene las características garantizadas por el fabricante. - Consultar al veterinario: El profesional es el único facultado para determinar la dieta adecuada según la edad, peso y condición física de la mascota. - Transición gradual: Para evitar malestares estomacales o problemas digestivos, cualquier cambio de marca debe realizarse de forma paulatina. - Almacenamiento adecuado: Tras abrir el empaque húmedo, es indispensable sellar bien la lata o sobre y refrigerarlo para conservar sus propiedades intactas. - Sigue las porciones sugeridas en la etiqueta: Los alimentos comerciales están diseñados para proporcionar todos los nutrientes requeridos, pero varían entre marcas según su formulación y el aporte energético. - Evalúa el desempeño del alimento en tu mascota: El beneficio real de un alimento depende de su formulación y de los ingredientes con los que se elabora. Observa cómo responde tu mascota y verifica que el alimento cubra sus necesidades. - Cambia su alimento de forma gradual: Si le darás una marca nueva, hazlo poco a poco. Los cambios repentinos provocan malestar estomacal y problemas digestivos. Presta atención a sus heces, orina, el brillo de su pelaje y a los cambios de peso. - Mantén el alimento en buen estado: Mientras permanezca cerrado, guárdalo en un lugar fresco y seco. Una vez abierto, sella bien la lata (puedes utilizar una tapa de plástico) o transfiere el contenido a un recipiente hermético antes de refrigerarlo.

CONSUMO INFORMADO POR NUESTROS ‘MICHIS’ Las necesidades de cada gato son diferentes, por lo que elegir un alimento depende de su edad o etapa de vida, nivel de actividad, estado de salud o requerimientos específicos, su necesidad de hidratación e incluso de sus preferencias. En la categoría de alimentos completos y balanceados, todos los productos analizados cumplen con los requisitos nutricionales mínimos para gatos establecidos por la Asociación Estadounidense de Funcionarios de Control de Alimentos para Animales.

Si bien existen diferencias en los costos de los productos por la calidad y cantidad de los ingredientes utilizados, como lo demostró Profeco, cada gato asimila diferente los nutrientes. Por ello, es importante asesorarte con una veterinaria o veterinario para cuidar la salud de tu felino.

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Alimentos Mascotas consumidor

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