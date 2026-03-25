¿Podría un Castro convertirse en el sucesor de Díaz-Canel en Cuba?

PUERTO RICO- Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsa un cambio en el liderazgo de Cuba, crecen las especulaciones sobre si hay alguien que podría reemplazar al presidente cubano Miguel Díaz-Canel y de quién podría tratarse. Díaz-Canel, sucesor elegido por Raúl Castro en 2018 y que ha sido una figura en gran medida decorativa, es el único gobernante sin el apellido Castro desde la revolución de 1959. Aún le quedan dos años de mandato, pero algunos expertos y un número creciente de cubanos dudan de que llegue a completarlos.

Dos primos Castro han pasado a estar en el centro de atención como posibles reemplazos, señalaron expertos. Oscar Pérez-Oliva Fraga, sobrino nieto de Raúl Castro, de 55 años, ha ascendido al poder desde que salió del anonimato hace varios años. Se convirtió en titular del influyente Ministerio de Comercio Exterior e Inversión en mayo de 2024 y fue nombrado viceprimer ministro de la isla en octubre. En contraste, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, nunca ha ocupado un cargo de gobierno, ya que se desempeñó como guardaespaldas de su abuelo y más tarde como jefe del equivalente cubano del Servicio Secreto de Estados Unidos. Desde hace tiempo se le conoce como “Raulito”, y es nuevo en el foco que recae sobre los altos funcionarios del gobierno. Pero fue noticia el mes pasado cuando se reunió en secreto, al margen de una cumbre de la Comunidad del Caribe en San Cristóbal, con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. En ese momento, Rubio se negó a decir con quién hablaba dentro del gobierno cubano. “El papel que desempeña Raulito ahora mismo es el de conexión entre Raúl Castro y quienquiera que esté del lado de Estados Unidos”, afirmó Sebastián Arcos, director interino del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida. “Goza de la confianza absoluta de Raúl Castro”.

Sin embargo, Arcos y otros expertos sostienen que, aun si alguien con el linaje Castro asumiera la presidencia, es poco probable que cambie algo. “El liderazgo del partido no significa nada en Cuba”, manifestó Arcos. “El partido es solo una fachada vacía. El poder real reside en los militares, bajo Raúl Castro”. El hombre de 94 años sigue al mando como general, aparece en actos clave y es considerado la persona más poderosa de Cuba, un país sometido a más de seis décadas de gobierno absolutista, primero por el líder revolucionario Fidel Castro y luego, durante la última década, por su hermano menor Raúl. Y es poco probable que eso cambie. “Lo más importante que tenemos que considerar de los últimos 30 años en Cuba es la absoluta renuencia de este régimen a implementar reformas económicas estructurales serias”, señaló Arcos. “Pedirles reformas políticas sería demasiado”. UNO DE LOS PRIMOS DE CASTRO ES DESCRITO COMO TECNÓCRATA Pérez-Oliva estudió ingeniería eléctrica antes de convertirse en director general de una empresa importadora y luego en director de negocios dentro de la Zona Especial de Desarrollo Mariel de Cuba. Eso es todo lo que el gobierno cubano ha compartido oficialmente sobre él. En internet apenas hay rastros de él; ni siquiera tiene una página en Wikipedia. Su cuenta en X es privada y lleva inscrito este sentimiento: “Comprometido con la Revolución y con las ideas de FIDEL”. Pérez-Oliva se convirtió hace poco en una figura pública, al viajar con el canciller cubano Bruno Rodríguez a Rusia y Vietnam a principios de este año. También hizo una aparición pública a inicios de febrero, cuando un apagón masivo afectó la región occidental de Cuba. Mientras otros altos funcionarios culparon únicamente al bloqueo energético de Estados Unidos, Pérez-Oliva reconoció que no era así.

“No nos queremos justificar con el bloqueo, hay un grupo de deficiencias internas”, dijo en una entrevista televisiva con medios estatales. Un logro clave llegó en diciembre, cuando Pérez-Oliva fue nombrado diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, un requisito para cualquier presidente cubano. Carlos M. Rodríguez Arechavaleta, experto en Cuba y profesor en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, dijo que Pérez-Oliva tiene el perfil de un tecnócrata con habilidades de negociación comercial. “Esta podría ser una figura... más ideológica... tal vez con una orientación más tecnocrática, orientado a potencialmente reformista”, comentó. Arcos dijo que, en su opinión, Díaz-Canel podría “muy bien ser reemplazado” por Pérez-Oliva. “Este hombre se ve más adecuado, más pulido. Ha pasado por cargos más importantes”, señaló el experto. “Esto es un negocio familiar”. Conocido como Raulito, este primo era una figura habitual en la escena del partido en Cuba. Rodríguez Castro es hijo de la hija mayor de Raúl Castro, y su padre es Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, una de las figuras más poderosas de Cuba que dirigió GAESA, el histórico brazo empresarial de los militares, antes de su inesperada muerte en julio de 2022.