¿Qué es la Hora Gris?... cuándo sucede y por qué hay más accidentes en ese lapso de tiempo

Especialistas en seguridad vial consideran este lapso como uno de los momentos más peligrosos para circular en carretera o dentro de la ciudad. Durante esos minutos, los colores pierden intensidad, las sombras se mezclan con el entorno y resulta complicado calcular distancias o identificar peatones, motocicletas y ciclistas.

La llamada Hora Gris es un fenómeno visual que ocurre durante los minutos previos al amanecer y después del atardecer, cuando la iluminación natural disminuye y los objetos se vuelven más difíciles de distinguir. Aunque el cielo todavía conserva algo de claridad, la visibilidad cambia de forma abrupta y el ojo humano tarda en adaptarse.

El término no es tan conocido entre la población, pero sí es ampliamente utilizado en ámbitos relacionados con aviación, fotografía, navegación y tránsito terrestre. En muchos casos, la combinación de poca luz y exceso de confianza provoca que conductores mantengan velocidades elevadas sin percibir adecuadamente el camino.

CUÁNDO SUCEDE LA HORA GRIS

La Hora Gris suele aparecer dos veces al día. La primera ocurre poco antes de que salga el sol, mientras que la segunda aparece inmediatamente después del atardecer. La duración puede variar dependiendo de la temporada del año, las condiciones climáticas y la ubicación geográfica.

En ciudades con alta contaminación o neblina, este efecto puede prolongarse todavía más. La lluvia también empeora el escenario, ya que el reflejo sobre el pavimento dificulta distinguir carriles, señalamientos o vehículos detenidos.

De acuerdo con expertos en movilidad, muchas personas subestiman este periodo porque todavía “hay algo de luz”. Sin embargo, es precisamente esa iluminación intermedia la que engaña a la vista humana y retrasa la reacción ante cualquier obstáculo.

“El cerebro tarda algunos segundos en adaptarse a los cambios bruscos de iluminación y eso puede ser suficiente para provocar un accidente”, señalan especialistas en seguridad vial.

POR QUÉ HAY MÁS ACCIDENTES DURANTE ESTE LAPSO

Uno de los factores principales es la reducción del contraste visual. Durante la Hora Gris, los vehículos oscuros, personas con ropa negra o animales sobre la carretera pueden pasar desapercibidos hasta que ya es demasiado tarde.

Además, el cansancio también influye. Por la mañana muchas personas apenas comienzan sus actividades y aún presentan fatiga o sueño, mientras que al anochecer el agotamiento acumulado del día reduce la capacidad de atención y reflejos.

Otro problema frecuente es el mal uso de las luces. Algunos conductores encienden los faros demasiado tarde o utilizan luces altas de forma incorrecta, generando deslumbramiento en otros automovilistas. Esto incrementa el riesgo de choques frontales o atropellamientos.

Las estadísticas de tránsito en distintos países muestran que los accidentes aumentan considerablemente durante el amanecer y el atardecer, especialmente en carreteras de alta velocidad y zonas urbanas con intensa movilidad peatonal.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA HORA GRIS

• En fotografía, la Hora Gris es apreciada por generar tonos suaves y cielos con apariencia cinematográfica.

• Pilotos y marinos consideran este momento uno de los más delicados para operar debido a la baja percepción de profundidad.

• El ojo humano puede tardar hasta varios minutos en adaptarse completamente a los cambios de luz entre día y noche.

• Durante este lapso, los colores rojo y naranja son más visibles que los tonos oscuros o grises.

• En algunas regiones también se le conoce como “luz crepuscular” o “transición lumínica”.