Razones por las que no sonó la alerta sísmica en tu celular con el temblor de 5.6 en Oaxaca

Durante la mañana del lunes 4 de mayo se registró un sismo de 5.6 al noreste del municipio Pinotepa Nacional, Oaxaca, temblor que fue percibido en la Ciudad de México, de acuerdo con la información oficial del Servicio Sismológico Nacional (SSN); sin embargo, los capitalinos advirtieron que la alerta en sus celulares no sonó, como en otras ocasiones que se reportaron movimiento telúricos. A través de redes sociales, usuarios afirmaron que sus celulares no sonaron, es decir, no recibieron la alerta sísmica durante el temblor del lunes; aunque una mínima parte de la población afirmó que sí se activó en sus dispositivos móviles.

¿POR QUÉ NO SONÓ? Ante esto, la Agencia de Transformación Digital (ATDT) del Gobierno de México dio a conocer que al momento del sismo, ocurrido a las 9:19 horas, la plataforma de alerta en celulares se encontraba en mantenimiento rápido como parte de la preparación del Primer Simulacro Nacional 2026, que tendrá lugar el próximo 6 de mayo. “La ATDT informa que al momento del sismo, ocurrido a las 9:19 horas, la plataforma de alertamiento en celulares se encontraba en mantenimiento rápido en preparación del Primer Simulacro Nacional 2025, a realizarse el próximo 6 de mayo” indicó la agencia para sus redes sociales. “El sistema se encuentra nuevamente arriba y en funcionamiento”, precisó la Agencia. Por su parte, el Gobierno de la CDMX lamentó la falla y pidió a la ciudadanía reportar los altavoces que no sonaron al 911 o al correo: c5_cdmx@c5.cdmx.gob.mx.

‘ALERTA PRESIDENCIAL’, ¿QUÉ ES? El sistema de alertas oficialmente entró a nivel nacional el pasado 19 de septiembre de 2025 en los teléfonos celulares con el mensaje “alerta presidencial” y su sonido característico. El 2 de enero de 2025 fue demostrada su efectividad con un sismo de magnitud 6.5 en San Marcos, Guerrero; la ATDT en su momento presumió la efectividad al indicar que la alerta masiva se emitió con éxito al 95% en las antes de operadores móviles. La ‘Alerta Presidencial’ es un sistema de alertamiento sísmico que llegaría directamente a los teléfonos móviles mediante la tecnología Cell Broadcast Service (Servicio de Radiodifusión), cuyo objetivo es emitir un sonido estridente, junto a un mensaje en la pantalla, todo sin la necesidad de conexión a internet o saldo.

¿CUÁNDO ES EL PRIMER SIMULACRO NACIONAL 2026? Se tiene previsto que la alerta sísmica se active nuevamente este miércoles a las 11:00 de la mañana como parte del Primer Simulacro Nacional de 2026, llevado a cabo por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC). Se contemplará una hipótesis de un sismo magnitud 8.2, con epicentro en la costa de Guerrero, por lo que se estimaría una intensidad extrema en Acapulco y severa en la Ciudad de México. Durante el simulacro, la alerta sísmica se activará tanto en altavoces como en teléfonos celulares, lo que permitirá alcanzar a millones de personas en distintas regiones. Se utilizarán más de 14 mil altavoces del sistema C5, distribuidos en entidades como: - Ciudad de México - Estado de México - Oaxaca - Guerrero - Puebla - Michoacán - Morelos - Colima Estos dispositivos emitirán el sonido característico de la alerta sísmica, tal como ocurre en una situación real. La participación en el Simulacro Nacional 2026 es clave para fortalecer la cultura de prevención en México. No se trata solo de escuchar la alerta, sino de ejecutar protocolos que pueden salvar vidas. Este ejercicio forma parte de una estrategia nacional para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias. Además, se confirmó que habrá un segundo simulacro el 19 de septiembre de 2026, también a las 11:00 horas, reforzando así la preparación a lo largo del año.

¡ALERTA! ¿QUÉ HACER ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UN SISMO? - Antes del Sismo: * Elabora un plan familiar de emergencia que incluya rutas de evacuación y un punto de encuentro seguro fuera de casa. * Identifica y señala las zonas seguras dentro de tu hogar, escuela o lugar de trabajo (debajo de mesas resistentes, escritorios o marcos de puertas interiores). * Asegura objetos que puedan caer, como libreros, lámparas y cuadros. * Ten a la mano una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio de pilas, botiquín de primeros auxilios, silbato, copia de documentos importantes y un directorio telefónico de emergencia. * Participa en simulacros de evacuación para familiarizarte con los procedimientos. - Durante el Sismo: * En el momento del temblor, lo más importante es mantener la calma. * Si estás en el interior de un edificio, no intentes salir corriendo. * Adopta la consigna “Agáchate, Cúbrete y Agárrate”: agáchate en el suelo, cúbrete la cabeza y el cuello con los brazos, y agárrate de algo firme como una mesa o escritorio. * Aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan caer. * Si estás en el exterior, busca un lugar abierto, lejos de edificios, postes de luz y cables eléctricos. * Si vas en un vehículo, detente en un lugar seguro y permanece dentro hasta que pase el temblor. No uses elevadores. - Después del Sismo: * Si estás en un edificio, evacúa con precaución utilizando las escaleras y dirígete al punto de encuentro previamente establecido. No regreses al interior hasta que las autoridades indiquen que es seguro. * Revisa si hay heridos y bríndales primeros auxilios si es necesario. * Ten cuidado con posibles réplicas. * Inspecciona las instalaciones en busca de daños estructurales, fugas de gas o agua, y desconecta la electricidad si es necesario. * Utiliza el teléfono solo para emergencias y mantente informado a través de fuentes oficiales. * Sé solidario y ofrece ayuda a quienes lo necesiten.

¿QUÉ ES Y CÓMO PREPARAR UNA MOCHILA DE LA VIDA? Ante cualquier desastre natural o siniestro que no se pueden llegar a predecir y toma por sorpresa a los mexicanos, es importante estar preparados con una mochila con documentos personales y objetos de primera necesidad. Esta mochila de emergencia, conocida como ‘mochila de la vida’, es preparada en casa con artículos esenciales y suficientes para las 72 horas posteriores al fenómeno. Esta mochila se puede adaptar a cualquier tipo de emergencia y las necesidades de su portador: niñas, niños, adultos, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas.

Estos son los artículos necesarios en tu ‘mochila de la vida’ - Alimentos no perecederos y agua embotellada - Encendedor o cerillos - Directorio de familiares, escuelas, servicios de emergencia y Protección Civil - Artículos personales de higiene - Dos o tres cambios de ropa - Ropa abrigadora - Botiquín de primeros auxilios - Medicinas - Radio portátil y lámpara con pilas de repuesto - Identificación y documentos importantes guardados en una memoria USB - Crayones por si necesitas escribir y que no se borre o corra la tinta - Herramientas para reparaciones sencillas y dinero en efectivo - Artículos de uso femenino - Silbato - Kit de herramientas - Copia de las llaves de tu casa - Fotos de los integrantes de la familia y las mascotas. ¡Recuerda! Guarda tu mochila en un lugar de fácil acceso o puede optar por tener una en tu automóvil o lugar de trabajo.

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