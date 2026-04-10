Simulacro Nacional 2026: fecha, hora y cómo sonará la alerta sísmica en todo México

El Simulacro Nacional 2026 ya tiene fecha confirmada y será uno de los ejercicios más importantes de prevención en México. Autoridades federales y locales han reiterado el llamado a la ciudadanía para participar activamente y reforzar la cultura de protección civil ante posibles sismos.

¿Cuándo y a qué hora será el Simulacro Nacional 2026?

El Primer Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo el miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas. En ese momento, se activará la alerta sísmica de manera simultánea en diferentes puntos del país.

Este ejercicio forma parte de una estrategia nacional para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias. Además, se confirmó que habrá un segundo simulacro el 19 de septiembre de 2026, también a las 11:00 horas, reforzando así la preparación a lo largo del año.

¿Cómo sonará la alerta sísmica?

Durante el simulacro, la alerta sísmica se activará tanto en altavoces como en teléfonos celulares, lo que permitirá alcanzar a millones de personas en distintas regiones.

Activación en altavoces

Se utilizarán más de 14 mil altavoces del sistema C5, distribuidos en entidades como:

- Ciudad de México

- Estado de México

- Oaxaca

- Guerrero

- Puebla

- Michoacán

- Morelos

- Colima

Estos dispositivos emitirán el sonido característico de la alerta sísmica, tal como ocurre en una situación real.