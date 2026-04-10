Simulacro Nacional 2026: fecha, hora y cómo sonará la alerta sísmica en todo México

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/ 10 abril 2026
    Simulacro Nacional 2026: fecha, hora y cómo sonará la alerta sísmica en todo México
    El Primer Simulacro Nacional 2026 se realizará el 6 de mayo a las 11:00 horas. Foto: Especial

La alerta sísmica se activará en altavoces y celulares en varias entidades del país como parte de las acciones de prevención.

El Simulacro Nacional 2026 ya tiene fecha confirmada y será uno de los ejercicios más importantes de prevención en México. Autoridades federales y locales han reiterado el llamado a la ciudadanía para participar activamente y reforzar la cultura de protección civil ante posibles sismos.

https://vanguardia.com.mx/informacion/alerta-del-simulacro-2026-como-activarla-y-que-hacer-si-no-llega-CO19715160

¿Cuándo y a qué hora será el Simulacro Nacional 2026?

El Primer Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo el miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas. En ese momento, se activará la alerta sísmica de manera simultánea en diferentes puntos del país.

Este ejercicio forma parte de una estrategia nacional para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias. Además, se confirmó que habrá un segundo simulacro el 19 de septiembre de 2026, también a las 11:00 horas, reforzando así la preparación a lo largo del año.

¿Cómo sonará la alerta sísmica?

Durante el simulacro, la alerta sísmica se activará tanto en altavoces como en teléfonos celulares, lo que permitirá alcanzar a millones de personas en distintas regiones.

Activación en altavoces

Se utilizarán más de 14 mil altavoces del sistema C5, distribuidos en entidades como:

- Ciudad de México

- Estado de México

- Oaxaca

- Guerrero

- Puebla

- Michoacán

- Morelos

- Colima

Estos dispositivos emitirán el sonido característico de la alerta sísmica, tal como ocurre en una situación real.

$!El Simulacro Nacional 2026 ya tiene fecha confirmada y será uno de los ejercicios más importantes de prevención en México.
El Simulacro Nacional 2026 ya tiene fecha confirmada y será uno de los ejercicios más importantes de prevención en México. Foto: Especial

Mensaje en celulares

Además, se enviará un mensaje a más de 105 millones de usuarios de telefonía móvil. El texto que aparecerá en pantalla será claro y directo:

“ESTO ES UN SIMULACRO – Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México – ESTO ES UN SIMULACRO”

Este mecanismo busca ampliar el alcance del sistema de alertamiento y garantizar que más personas reciban el aviso de manera oportuna.

¿Por qué es importante participar?

La participación en el Simulacro Nacional 2026 es clave para fortalecer la cultura de prevención en México. No se trata solo de escuchar la alerta, sino de ejecutar protocolos que pueden salvar vidas.

Acciones recomendadas durante el simulacro

- Identificar rutas de evacuación en casa o trabajo

- Ubicar zonas de menor riesgo

- Practicar tiempos de reacción

- Seguir indicaciones de Protección Civil

- Mantener la calma y actuar con orden

Estos ejercicios permiten detectar áreas de mejora tanto a nivel individual como institucional.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/realiza-arteaga-coahuila-simulacro-sorpresa-en-estaciones-de-emergencia-IL19568231

Un ejercicio que puede salvar vidas

Autoridades como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México han enfatizado que prepararse es fundamental para reducir riesgos. Cada simulacro representa una oportunidad para evaluar la capacidad de respuesta y corregir errores antes de una emergencia real.

El Simulacro Nacional 2026 no es solo una actividad programada, sino una herramienta clave para la seguridad de millones de personas. Participar de manera consciente puede marcar la diferencia en un país con alta actividad sísmica como México.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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