$!¿Recuerdas a La rata vieja o los Tres tristes tigres?... así puedes leer los Libros de Texto Gratuitos de la SEP desde 1960 a 2019

Para muchos mexicanos, abrir un Libro de Texto Gratuito es volver de inmediato a la primaria. Historias, canciones, trabalenguas y adivinanzas forman parte de una memoria colectiva que sigue viva, incluso décadas después.

Quienes nacieron en los años 80 recuerdan con claridad la canción de La rata vieja o el clásico trabalenguas de los Tres tristes tigres , incluida en el libro de Español Lecturas de segundo grado. Estos textos no solo enseñaban a leer, también construían identidad.

Aunque los contenidos actuales de la SEP han cambiado, estos materiales siguen despertando curiosidad. Muchos se preguntan si aún existen o dónde pueden leerse, sobre todo aquellos cuentos que se repitieron en aulas de todo el país.

EL LIBRO DE 1988 Y SU REGRESO EN INTERNET

Uno de los ejemplares más recordados es el libro de la generación 1988, que se ha vuelto recurrente en redes sociales. Sus ilustraciones, portadas y textos han sido reutilizados en memes, publicaciones nostálgicas y debates sobre la educación de antes.

Este libro destaca no solo por su contenido, sino por el impacto emocional que genera. Usuarios de Internet suelen preguntar dónde pueden volver a leerlo o descargarlo, impulsados por el deseo de revivir una etapa clave de su vida.