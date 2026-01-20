¿Recuerdas a La rata vieja o los Tres tristes tigres?... así puedes leer los Libros de Texto Gratuitos de la SEP desde 1960 a 2019

¿Recuerdas a La rata vieja o los Tres tristes tigres?... así puedes leer los Libros de Texto Gratuitos de la SEP desde 1960 a 2019

+ Seguir en Seguir en Google
Carlos Martínez
por Carlos Martínez

La SEP permite consultar en línea los Libros de Texto Gratuitos de 1960 a 2019. Revive cuentos clásicos como La rata vieja.

Información
/ 20 enero 2026
COMPARTIR

Para muchos mexicanos, abrir un Libro de Texto Gratuito es volver de inmediato a la primaria. Historias, canciones, trabalenguas y adivinanzas forman parte de una memoria colectiva que sigue viva, incluso décadas después.

Quienes nacieron en los años 80 recuerdan con claridad la canción de La rata vieja o el clásico trabalenguas de los Tres tristes tigres , incluida en el libro de Español Lecturas de segundo grado. Estos textos no solo enseñaban a leer, también construían identidad.

TE PUEDE INTERESAR: Se viene el primer puente del 2026... ¿Qué día es y cuántos días de descanso son?

Aunque los contenidos actuales de la SEP han cambiado, estos materiales siguen despertando curiosidad. Muchos se preguntan si aún existen o dónde pueden leerse, sobre todo aquellos cuentos que se repitieron en aulas de todo el país.

EL LIBRO DE 1988 Y SU REGRESO EN INTERNET

Uno de los ejemplares más recordados es el libro de la generación 1988, que se ha vuelto recurrente en redes sociales. Sus ilustraciones, portadas y textos han sido reutilizados en memes, publicaciones nostálgicas y debates sobre la educación de antes.

Este libro destaca no solo por su contenido, sino por el impacto emocional que genera. Usuarios de Internet suelen preguntar dónde pueden volver a leerlo o descargarlo, impulsados por el deseo de revivir una etapa clave de su vida.

$!¿Recuerdas a La rata vieja o los Tres tristes tigres?... así puedes leer los Libros de Texto Gratuitos de la SEP desde 1960 a 2019

La viralidad de estos libros demuestra que los Libros de Texto Gratuitos no solo cumplieron una función educativa, sino que también dejaron huella cultural en varias generaciones.

QUÉ ES CONALITEG Y POR QUÉ CONSERVA ESTOS LIBROS

La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) es un organismo público descentralizado encargado de producir y distribuir gratuitamente los libros que utilizan los estudiantes del Sistema Educativo Nacional.

Cada ciclo escolar, Conaliteg imprime millones de ejemplares, pero también conserva un archivo histórico digital que resguarda décadas de materiales educativos. Este acervo es una herramienta clave para investigadores, docentes y ciudadanos curiosos.

$!¿Recuerdas a La rata vieja o los Tres tristes tigres?... así puedes leer los Libros de Texto Gratuitos de la SEP desde 1960 a 2019

Gracias a esta iniciativa, los libros que antes solo existían en papel hoy están disponibles para consulta pública en formato digital.

DÓNDE CONSULTAR LOS LIBROS DE TEXTO DE 1960 A 2019

En el sitio oficial de Conaliteg, cualquier persona puede acceder al catálogo histórico de los Libros de Texto Gratuitos. Ahí se encuentran los ejemplares utilizados desde 1960 hasta 2019, organizados por año y nivel educativo.

El archivo incluye materiales de educación primaria, como Español, Lecturas, Matemáticas y Ciencias, lo que permite localizar fácilmente los libros de cada generación.

$!¿Recuerdas a La rata vieja o los Tres tristes tigres?... así puedes leer los Libros de Texto Gratuitos de la SEP desde 1960 a 2019

Si deseas reencontrarte con el libro que usaste en tu infancia, incluido el famoso ejemplar de 1988, este repositorio digital es la forma más sencilla y legal de hacerlo.

TE PUEDE INTERESAR: Regreso a Clases SEP 2026... ¿A qué temperatura anunciarían la Suspensión de Clases en escuelas públicas?

DATOS CURIOSOS DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

· Se distribuyen gratuitamente desde 1959

· Millones de ejemplares llegan cada año a escuelas públicas

· Algunos libros antiguos son objetos de colección

· Sus ilustraciones reflejan la época en que fueron creados

TEMAS
Lectura
libros
Organizaciones
SEP
Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Lecturas de hoy

Lecturas de hoy
true

Un año de Trump: soberanía de saliva de Sheinbaum
Integrantes de colectivos de búsqueda y autoridades estatales realizan trabajos de excavación y peritaje en la Reserva Miguel Alemán, en Mexicali, donde se han localizado fosas clandestinas y restos humanos

Localizan siete fosas y al menos 14 cuerpos en la Reserva Miguel Alemán, en Mexicali
La posible vuelta de los Camioncitos Bimbo en 2026 ya genera expectativa entre coleccionistas y consumidores. Todo apunta a una nueva edición con seis modelos, un sistema de canje clásico y una ventana de disponibilidad limitada en tiendas de todo México.

¿Regresan los Camioncitos Bimbo en 2026?... posibles fechas, modelos y cómo canjearlos
Te compartimos el calendario oficial, del 15 al 28 de enero, para la entrega del apoyo económico de 6 mil 400 pesos.

Pago de la Pensión del Bienestar... apellidos que cobran los 6 mil 400 pesos del 20 al 28 de enero

El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Gran Masa de Aire cubrirá a México; provocará lluvias, heladas de -10 grados y evento Norte
El noviazgo entre Karol G y Feid llegó a su fin luego de tres años de relación, de acuerdo con información revelada por TMZ.

Karol G y Feid terminaron su relación de tres años según TMZ... ¿Quedaron como amigos?
Saraperos de Saltillo y Tecos de los Dos Laredos se medirán en juegos clave de pretemporada, en una serie que servirá como ensayo general antes del arranque de la campaña 2026 de la LMB.

Saraperos se medirá a Tecos de Dos Laredos en Pretemporada rumbo a la LMB 2026