¿Recuerdas a La rata vieja o los Tres tristes tigres?... así puedes leer los Libros de Texto Gratuitos de la SEP desde 1960 a 2019
La SEP permite consultar en línea los Libros de Texto Gratuitos de 1960 a 2019. Revive cuentos clásicos como La rata vieja.
Para muchos mexicanos, abrir un Libro de Texto Gratuito es volver de inmediato a la primaria. Historias, canciones, trabalenguas y adivinanzas forman parte de una memoria colectiva que sigue viva, incluso décadas después.
Quienes nacieron en los años 80 recuerdan con claridad la canción de La rata vieja o el clásico trabalenguas de los Tres tristes tigres , incluida en el libro de Español Lecturas de segundo grado. Estos textos no solo enseñaban a leer, también construían identidad.
Aunque los contenidos actuales de la SEP han cambiado, estos materiales siguen despertando curiosidad. Muchos se preguntan si aún existen o dónde pueden leerse, sobre todo aquellos cuentos que se repitieron en aulas de todo el país.
EL LIBRO DE 1988 Y SU REGRESO EN INTERNET
Uno de los ejemplares más recordados es el libro de la generación 1988, que se ha vuelto recurrente en redes sociales. Sus ilustraciones, portadas y textos han sido reutilizados en memes, publicaciones nostálgicas y debates sobre la educación de antes.
Este libro destaca no solo por su contenido, sino por el impacto emocional que genera. Usuarios de Internet suelen preguntar dónde pueden volver a leerlo o descargarlo, impulsados por el deseo de revivir una etapa clave de su vida.
La viralidad de estos libros demuestra que los Libros de Texto Gratuitos no solo cumplieron una función educativa, sino que también dejaron huella cultural en varias generaciones.
QUÉ ES CONALITEG Y POR QUÉ CONSERVA ESTOS LIBROS
La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) es un organismo público descentralizado encargado de producir y distribuir gratuitamente los libros que utilizan los estudiantes del Sistema Educativo Nacional.
Cada ciclo escolar, Conaliteg imprime millones de ejemplares, pero también conserva un archivo histórico digital que resguarda décadas de materiales educativos. Este acervo es una herramienta clave para investigadores, docentes y ciudadanos curiosos.
Gracias a esta iniciativa, los libros que antes solo existían en papel hoy están disponibles para consulta pública en formato digital.
DÓNDE CONSULTAR LOS LIBROS DE TEXTO DE 1960 A 2019
En el sitio oficial de Conaliteg, cualquier persona puede acceder al catálogo histórico de los Libros de Texto Gratuitos. Ahí se encuentran los ejemplares utilizados desde 1960 hasta 2019, organizados por año y nivel educativo.
El archivo incluye materiales de educación primaria, como Español, Lecturas, Matemáticas y Ciencias, lo que permite localizar fácilmente los libros de cada generación.
Si deseas reencontrarte con el libro que usaste en tu infancia, incluido el famoso ejemplar de 1988, este repositorio digital es la forma más sencilla y legal de hacerlo.
DATOS CURIOSOS DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
· Se distribuyen gratuitamente desde 1959
· Millones de ejemplares llegan cada año a escuelas públicas
· Algunos libros antiguos son objetos de colección
· Sus ilustraciones reflejan la época en que fueron creados