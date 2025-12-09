Pensión Hombres Bienestar 2026: cuánto recibirán en 2026 y cuáles son los requisitos
La Pensión Hombres Bienestar ofrecerá un apoyo bimestral de 3 mil pesos a solicitantes que cumplan los requisitos y se registren en los módulos de la CDMX
El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que en 2026 se abrirá un nuevo periodo de registro para la Pensión Hombres Bienestar, el programa social dirigido a hombres de entre 60 y 64 años que aún no acceden a la Pensión de Adultos Mayores.
La iniciativa, administrada por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien), busca ofrecer un apoyo económico bimestral que contribuya a la estabilidad financiera de este sector de la población.
De acuerdo con información de la dependencia, los beneficiarios recibirán 3 mil pesos cada dos meses, lo que representa un total anual de 18 mil pesos. Según autoridades capitalinas, este monto tiene como objetivo apoyar a quienes se encuentran próximos a ingresar al programa federal a partir de los 65 años.
PROCESO PARA REGISTRARSE EN LA PENSIÓN HOMBRE BIENESTAR
El trámite para ingresar al programa constará de cuatro pasos esenciales que deberán realizarse una vez que sea emitida la convocatoria:
- Reunir la documentación completa y vigente.
- Esperar el anuncio oficial del inicio del registro por parte del Gobierno de la CDMX y la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social.
- Acudir al módulo asignado, de acuerdo con la convocatoria 2026.
- Esperar la validación y la confirmación de incorporación al padrón.
Un representante de la Sebien explicó que “los módulos serán distribuidos estratégicamente en todas las alcaldías para facilitar el acceso a los solicitantes” y pidió a los interesados mantenerse atentos a los canales oficiales.
REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN EN 2026
Para ser considerado en el próximo registro, los solicitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser hombre.
- Tener entre 60 años y 64 años con 10 meses.
- Residir en la Ciudad de México (comprobable).
- Presentar identificación oficial vigente con fotografía.
- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.
- Acta de nacimiento.
- Formato de solicitud de ingreso al programa.
Funcionarios de la CDMX informaron que “toda la documentación deberá entregarse en original para cotejo y copia para expediente”. También aclararon que el programa no permite intermediarios y que el trámite es totalmente gratuito.
REGISTRO PARA SER BENEFICIARIO DE LA PENSIÓN HOMBRES BIENESTAR SERÁ EN ENERO
Aunque la fecha específica aún no ha sido confirmada, la jefa de Gobierno adelantó que el proceso se realizará en los módulos de la Secretaría de Bienestar de la CDMX durante los primeros meses de 2026. En su mensaje más reciente, mencionó que “el anuncio se dará en cuanto se afinen los lineamientos operativos y la logística de atención en cada alcaldía”.
Las autoridades informaron que se prevé incorporar a 100 mil nuevos beneficiarios a la pensión, con lo que el padrón alcanzaría alrededor de 200 mil inscritos durante el año. Según estimaciones oficiales, esta expansión busca asegurar que todos los hombres del rango de edad objetivo tengan acceso a un ingreso que les permita cubrir necesidades básicas.
Finalmente, el Gobierno capitalino reiteró que la información oficial será difundida únicamente en los canales institucionales y solicitó a los ciudadanos evitar caer en desinformación o entregar dinero a supuestos gestores. “El proceso es personal y gratuito; no hay prioridad para quienes paguen por un lugar o por ‘agilizar’ el trámite”, aclaró la dependencia.