Pensión Hombres Bienestar 2026: cuánto recibirán en 2026 y cuáles son los requisitos

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó que en 2026 se abrirá un nuevo periodo de registro para la Pensión Hombres Bienestar, el programa social dirigido a hombres de entre 60 y 64 años que aún no acceden a la Pensión de Adultos Mayores. La iniciativa, administrada por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien), busca ofrecer un apoyo económico bimestral que contribuya a la estabilidad financiera de este sector de la población. De acuerdo con información de la dependencia, los beneficiarios recibirán 3 mil pesos cada dos meses, lo que representa un total anual de 18 mil pesos. Según autoridades capitalinas, este monto tiene como objetivo apoyar a quienes se encuentran próximos a ingresar al programa federal a partir de los 65 años.

PROCESO PARA REGISTRARSE EN LA PENSIÓN HOMBRE BIENESTAR El trámite para ingresar al programa constará de cuatro pasos esenciales que deberán realizarse una vez que sea emitida la convocatoria: - Reunir la documentación completa y vigente. - Esperar el anuncio oficial del inicio del registro por parte del Gobierno de la CDMX y la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social. - Acudir al módulo asignado, de acuerdo con la convocatoria 2026. - Esperar la validación y la confirmación de incorporación al padrón. Un representante de la Sebien explicó que "los módulos serán distribuidos estratégicamente en todas las alcaldías para facilitar el acceso a los solicitantes" y pidió a los interesados mantenerse atentos a los canales oficiales. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN EN 2026 Para ser considerado en el próximo registro, los solicitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: - Ser hombre. - Tener entre 60 años y 64 años con 10 meses. - Residir en la Ciudad de México (comprobable). - Presentar identificación oficial vigente con fotografía. - Comprobante de domicilio no mayor a tres meses. - Acta de nacimiento. - Formato de solicitud de ingreso al programa. Funcionarios de la CDMX informaron que "toda la documentación deberá entregarse en original para cotejo y copia para expediente". También aclararon que el programa no permite intermediarios y que el trámite es totalmente gratuito.