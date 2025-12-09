Últimos días para asegurar tu inscripción a las Pensiones Bienestar 2025: guía y requisitos

    Últimos días para asegurar tu inscripción a las Pensiones Bienestar 2025: guía y requisitos
    Estos programas están diseñados para mejorar las condiciones de vida de las mujeres y de las personas adultas mayores en todo el país. Foto: Cuartoscuro - Crisanta Espinosa Aguilar

Si estás dentro del rango de edad o conoces a alguien que pueda recibir estos apoyos, es fundamental acudir al módulo correspondiente antes del 13 de diciembre.

El Gobierno de México recordó que estamos en los últimos días para registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar y a la Pensión Adulto Mayor 2025, programas que otorgan un apoyo económico bimestral que va de 3 mil hasta 6 mil 200 pesos, según el tipo de pensión. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, reiteró la importancia de que todas las mujeres y personas adultas mayores acudan a su registro en tiempo y forma para garantizar su incorporación este año.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión Bienestar 2026: ¿Cuándo llega el primer pago con aumento confirmado?

A continuación te explicamos qué días te corresponde registrarte, cuáles son los requisitos oficiales y qué documentos debes llevar para completar el trámite sin contratiempos.

El Gobierno de México recordó que estamos en los últimos días para registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar y a la Pensión Adulto Mayor 2025.
El Gobierno de México recordó que estamos en los últimos días para registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar y a la Pensión Adulto Mayor 2025. Foto: Cuartoscuro - Crisanta Espinosa Aguilar

Fechas clave para registrarte en diciembre 2025

El periodo de inscripción concluye el 13 de diciembre de 2025, y la atención se organiza según la primera letra del apellido. Así funciona el calendario:

A, B, C: 1 y 8 de diciembre

D, E, F, G, H: 2 y 9 de diciembre

I, J, K, L, M: 3 y 10 de diciembre

N, Ñ, O, P, Q, R: 4 y 11 de diciembre

S, T, U, V, W, X, Y, Z: 5 y 12 de diciembre

Todas las letras: 6 y 13 de diciembre

Para saber a dónde acudir, puedes buscar tu Módulo Bienestar más cercano desde la plataforma oficial.

Requisitos para acceder a la Pensión Mujeres Bienestar 2025

Este programa, impulsado por la administración de Claudia Sheinbaum, otorga 3 mil pesos bimestrales a mujeres de entre 60 y 64 años de edad. Para inscribirte, necesitas cumplir con lo siguiente:

1. Ser mexicana por nacimiento o naturalización

2. Residir en México

3. Presentar documentos en original y copia, tales como:

- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional o credencial del INAPAM)

- Acta de nacimiento legible

- CURP actualizada

- Comprobante de domicilio con antigüedad menor a 6 meses

- Número telefónico de contacto

Estos elementos permiten verificar tu identidad y garantizar que seas elegible para recibir el apoyo.

Estos programas otorgan un apoyo económico bimestral que va de 3 mil hasta 6 mil 200 pesos.
Estos programas otorgan un apoyo económico bimestral que va de 3 mil hasta 6 mil 200 pesos. Foto: Cuartoscuro - Fotografía Cortesía

Documentos necesarios para la Pensión Adulto Mayor 2025

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores ofrece un apoyo bimestral de hasta 6 mil 200 pesos. Quienes deseen registrarse deberán presentar:

- Credencial para votar vigente; en caso de no tenerla, se puede presentar pasaporte o credencial del INAPAM

- CURP (el personal de Bienestar puede ayudarte a obtenerla)

- Acta de nacimiento

- Comprobante de domicilio menor a tres meses

Con estos documentos, el personal en los módulos podrá confirmar tu edad, residencia y elegibilidad.

Aprovecha los últimos días de registro

Si estás dentro del rango de edad o conoces a alguien que pueda recibir estos apoyos, es fundamental acudir al módulo correspondiente antes del 13 de diciembre. Estos programas están diseñados para mejorar las condiciones de vida de las mujeres y de las personas adultas mayores en todo el país.

