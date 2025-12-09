Últimos días para asegurar tu inscripción a las Pensiones Bienestar 2025: guía y requisitos

El Gobierno de México recordó que estamos en los últimos días para registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar y a la Pensión Adulto Mayor 2025, programas que otorgan un apoyo económico bimestral que va de 3 mil hasta 6 mil 200 pesos, según el tipo de pensión. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, reiteró la importancia de que todas las mujeres y personas adultas mayores acudan a su registro en tiempo y forma para garantizar su incorporación este año. TE PUEDE INTERESAR: Pensión Bienestar 2026: ¿Cuándo llega el primer pago con aumento confirmado? A continuación te explicamos qué días te corresponde registrarte, cuáles son los requisitos oficiales y qué documentos debes llevar para completar el trámite sin contratiempos.

Fechas clave para registrarte en diciembre 2025 El periodo de inscripción concluye el 13 de diciembre de 2025, y la atención se organiza según la primera letra del apellido. Así funciona el calendario: A, B, C: 1 y 8 de diciembre D, E, F, G, H: 2 y 9 de diciembre I, J, K, L, M: 3 y 10 de diciembre N, Ñ, O, P, Q, R: 4 y 11 de diciembre S, T, U, V, W, X, Y, Z: 5 y 12 de diciembre Todas las letras: 6 y 13 de diciembre Para saber a dónde acudir, puedes buscar tu Módulo Bienestar más cercano desde la plataforma oficial. Requisitos para acceder a la Pensión Mujeres Bienestar 2025 Este programa, impulsado por la administración de Claudia Sheinbaum, otorga 3 mil pesos bimestrales a mujeres de entre 60 y 64 años de edad. Para inscribirte, necesitas cumplir con lo siguiente: 1. Ser mexicana por nacimiento o naturalización 2. Residir en México 3. Presentar documentos en original y copia, tales como: - Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional o credencial del INAPAM) - Acta de nacimiento legible - CURP actualizada - Comprobante de domicilio con antigüedad menor a 6 meses - Número telefónico de contacto Estos elementos permiten verificar tu identidad y garantizar que seas elegible para recibir el apoyo.