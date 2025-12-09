Últimos días para asegurar tu inscripción a las Pensiones Bienestar 2025: guía y requisitos
El Gobierno de México recordó que estamos en los últimos días para registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar y a la Pensión Adulto Mayor 2025, programas que otorgan un apoyo económico bimestral que va de 3 mil hasta 6 mil 200 pesos, según el tipo de pensión. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, reiteró la importancia de que todas las mujeres y personas adultas mayores acudan a su registro en tiempo y forma para garantizar su incorporación este año.
A continuación te explicamos qué días te corresponde registrarte, cuáles son los requisitos oficiales y qué documentos debes llevar para completar el trámite sin contratiempos.
Fechas clave para registrarte en diciembre 2025
El periodo de inscripción concluye el 13 de diciembre de 2025, y la atención se organiza según la primera letra del apellido. Así funciona el calendario:
A, B, C: 1 y 8 de diciembre
D, E, F, G, H: 2 y 9 de diciembre
I, J, K, L, M: 3 y 10 de diciembre
N, Ñ, O, P, Q, R: 4 y 11 de diciembre
S, T, U, V, W, X, Y, Z: 5 y 12 de diciembre
Todas las letras: 6 y 13 de diciembre
Para saber a dónde acudir, puedes buscar tu Módulo Bienestar más cercano desde la plataforma oficial.
Requisitos para acceder a la Pensión Mujeres Bienestar 2025
Este programa, impulsado por la administración de Claudia Sheinbaum, otorga 3 mil pesos bimestrales a mujeres de entre 60 y 64 años de edad. Para inscribirte, necesitas cumplir con lo siguiente:
1. Ser mexicana por nacimiento o naturalización
2. Residir en México
3. Presentar documentos en original y copia, tales como:
- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional o credencial del INAPAM)
- Acta de nacimiento legible
- CURP actualizada
- Comprobante de domicilio con antigüedad menor a 6 meses
- Número telefónico de contacto
Estos elementos permiten verificar tu identidad y garantizar que seas elegible para recibir el apoyo.
Documentos necesarios para la Pensión Adulto Mayor 2025
La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores ofrece un apoyo bimestral de hasta 6 mil 200 pesos. Quienes deseen registrarse deberán presentar:
- Credencial para votar vigente; en caso de no tenerla, se puede presentar pasaporte o credencial del INAPAM
- CURP (el personal de Bienestar puede ayudarte a obtenerla)
- Acta de nacimiento
- Comprobante de domicilio menor a tres meses
Con estos documentos, el personal en los módulos podrá confirmar tu edad, residencia y elegibilidad.
Aprovecha los últimos días de registro
Si estás dentro del rango de edad o conoces a alguien que pueda recibir estos apoyos, es fundamental acudir al módulo correspondiente antes del 13 de diciembre. Estos programas están diseñados para mejorar las condiciones de vida de las mujeres y de las personas adultas mayores en todo el país.