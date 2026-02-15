Registro a la Pensión Mujeres Bienestar: Fechas, requisitos y dónde hacer el trámite en febrero 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 15 febrero 2026
    Registro a la Pensión Mujeres Bienestar: Fechas, requisitos y dónde hacer el trámite en febrero 2026
    Del 16 al 22 de febrero de 2026 estará abierto el registro para la Pensión Mujeres Bienestar, programa dirigido a mujeres de 60 a 64 años. VANGUARDIA

Conoce todo lo que debes saber sobre el próximo periodo de registro para la Pensión Mujeres Bienestar, el cual iniciará el 16 de febrero de 2026

Del 16 al 22 de febrero de 2026 estará abierto el registro para la Pensión Mujeres Bienestar, programa dirigido a mujeres de 60 a 64 años, que otorga un apoyo bimestral de 3 mil 100 pesos, entregado de manera directa a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que este apoyo forma parte de los Programas para el Bienestar, impulsados por el Gobierno de México, y tiene como objetivo fortalecer la autonomía económica de las mujeres mexicanas, reconociendo su aportación y trabajo a lo largo de la vida.

TE PUEDE INTERESAR: Jóvenes Construyendo el Futuro cierra registros; en este mes podrás postularte si se te pasó la fecha

DÓNDE SE REALIZARÁ EL REGISTRO PARA LA PENSIÓN MUJERES BIENESTAR EN FEBRERO 2026

El registro se realizará de manera presencial en más de 2 mil 500 módulos instalados en todo el país. Para ubicar el módulo correspondiente, las interesadas deben ingresar al portal ubicatumodulo.bienestar.gob.mx, seleccionar su entidad y municipio, completar el captcha y dar clic en buscar.

Los módulos brindarán atención de lunes a domingo, en un horario de 10:00 a 16:00 horas. En caso de no poder acudir personalmente, se podrá solicitar una visita domiciliaria para realizar el trámite.

REQUISITOS Y DOCUMENTOS QUE SE DEBEN LLEVAR AL REGISTRO PARA LA PENSIÓN BIENESTAR

Para completar el registro sin contratiempos, será necesario presentar la siguiente documentación:

1. Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad).

2. CURP con impresión reciente.

3. Acta de nacimiento legible.

4. Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (luz, agua, gas, teléfono o predial).

5. Teléfono de contacto (celular y de casa).

Las mujeres interesadas en incorporarse al programa deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Tener entre 60 y 64 años.

2. Contar con nacionalidad mexicana, por nacimiento o naturalización.

3. Residir en la República Mexicana.

TE PUEDE INTERESAR: Beca Rita Cetina: CNBBBJ emite advertencia antes del registro

ESTE ES EL CALENDARIO DE REGISTRO

Es importante mencionar que el registro para la Pensión Mujeres Bienestar se realizará de forma escalonada, conforme la primera letra del apellido paterno. Por lo tanto, la repartición de días queda de la siguiente forma:

· Lunes 16 de febrero | A, B. C

· Martes 17 de febrero | D, E,F, G,H

· Miércoles 18 de febrero | I, J, K, L, M

· Jueves 19 de febrero | N, Ñ, O, P, Q, R

· Viernes 20 de febrero | S, T, U, V, W, X, Y, Z

· Sábado 21 de febrero | Todas las letras

· Domingo 22 de febrero | Todas las letras

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Programas Sociales
adultos mayores
Pensión del Bienestar

Organizaciones


Secretaría De Bienestar

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
ConfiaN en que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum mantenga el envío de ayuda material.

Cuba ‘resistirá ante el imperialismo’, dice embajador en México; protestan por bloqueo petrolero
Vista exterior de la mina Pasta de Conchos, ubicada en la Región Carbonífera de Coahuila, donde autoridades federales mantienen labores coordinadas de rescate a casi 20 años del accidente ocurrido el 19 de febrero de 2006.

Coahuila: A 20 años de Pasta de Conchos, Sheinbaum alista visita clave a la región
La solicitud se tramitará en comisiones y posteriormente será sometida a votación en el pleno.

Otra vez militares de EU en México: Senado votará autorizar su ingreso para adiestramiento con la Defensa
Actividad. Jóvenes que se identifican como therians suelen reunirse en espacios abiertos para realizar dinámicas grupales y expresiones simbólicas.

Del meme a la práctica social: los therians como nueva moda que causa preocupación
El brote de sarampión en México mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

Casos de sarampión en México: dónde hay mayor riesgo
Julio Scherer Ibarra: ¡Chuza!

Julio Scherer Ibarra: ¡Chuza!
Menores de cinco años y adultos mayores de 65 concentran el mayor número de casos durante la temporada invernal.

Aumentan hasta 40 por ciento las enfermedades respiratorias en temporada invernal
El legislador lamentó que esas decisiones puedan ser leídas como triunfos por opositores.

Noroña acusa salidas ‘mal procesadas’ de Arriaga y Adán Augusto y llama a cerrar filas en la 4T