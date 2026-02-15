Registro a la Pensión Mujeres Bienestar: Fechas, requisitos y dónde hacer el trámite en febrero 2026

Del 16 al 22 de febrero de 2026 estará abierto el registro para la Pensión Mujeres Bienestar, programa dirigido a mujeres de 60 a 64 años, que otorga un apoyo bimestral de 3 mil 100 pesos, entregado de manera directa a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que este apoyo forma parte de los Programas para el Bienestar, impulsados por el Gobierno de México, y tiene como objetivo fortalecer la autonomía económica de las mujeres mexicanas, reconociendo su aportación y trabajo a lo largo de la vida. TE PUEDE INTERESAR: Jóvenes Construyendo el Futuro cierra registros; en este mes podrás postularte si se te pasó la fecha

DÓNDE SE REALIZARÁ EL REGISTRO PARA LA PENSIÓN MUJERES BIENESTAR EN FEBRERO 2026 El registro se realizará de manera presencial en más de 2 mil 500 módulos instalados en todo el país. Para ubicar el módulo correspondiente, las interesadas deben ingresar al portal ubicatumodulo.bienestar.gob.mx, seleccionar su entidad y municipio, completar el captcha y dar clic en buscar. Los módulos brindarán atención de lunes a domingo, en un horario de 10:00 a 16:00 horas. En caso de no poder acudir personalmente, se podrá solicitar una visita domiciliaria para realizar el trámite.