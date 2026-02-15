Registro a la Pensión Mujeres Bienestar: Fechas, requisitos y dónde hacer el trámite en febrero 2026
Conoce todo lo que debes saber sobre el próximo periodo de registro para la Pensión Mujeres Bienestar, el cual iniciará el 16 de febrero de 2026
Del 16 al 22 de febrero de 2026 estará abierto el registro para la Pensión Mujeres Bienestar, programa dirigido a mujeres de 60 a 64 años, que otorga un apoyo bimestral de 3 mil 100 pesos, entregado de manera directa a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.
La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que este apoyo forma parte de los Programas para el Bienestar, impulsados por el Gobierno de México, y tiene como objetivo fortalecer la autonomía económica de las mujeres mexicanas, reconociendo su aportación y trabajo a lo largo de la vida.
DÓNDE SE REALIZARÁ EL REGISTRO PARA LA PENSIÓN MUJERES BIENESTAR EN FEBRERO 2026
El registro se realizará de manera presencial en más de 2 mil 500 módulos instalados en todo el país. Para ubicar el módulo correspondiente, las interesadas deben ingresar al portal ubicatumodulo.bienestar.gob.mx, seleccionar su entidad y municipio, completar el captcha y dar clic en buscar.
Los módulos brindarán atención de lunes a domingo, en un horario de 10:00 a 16:00 horas. En caso de no poder acudir personalmente, se podrá solicitar una visita domiciliaria para realizar el trámite.
REQUISITOS Y DOCUMENTOS QUE SE DEBEN LLEVAR AL REGISTRO PARA LA PENSIÓN BIENESTAR
Para completar el registro sin contratiempos, será necesario presentar la siguiente documentación:
1. Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad).
2. CURP con impresión reciente.
3. Acta de nacimiento legible.
4. Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (luz, agua, gas, teléfono o predial).
5. Teléfono de contacto (celular y de casa).
Las mujeres interesadas en incorporarse al programa deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1. Tener entre 60 y 64 años.
2. Contar con nacionalidad mexicana, por nacimiento o naturalización.
3. Residir en la República Mexicana.
ESTE ES EL CALENDARIO DE REGISTRO
Es importante mencionar que el registro para la Pensión Mujeres Bienestar se realizará de forma escalonada, conforme la primera letra del apellido paterno. Por lo tanto, la repartición de días queda de la siguiente forma:
· Lunes 16 de febrero | A, B. C
· Martes 17 de febrero | D, E,F, G,H
· Miércoles 18 de febrero | I, J, K, L, M
· Jueves 19 de febrero | N, Ñ, O, P, Q, R
· Viernes 20 de febrero | S, T, U, V, W, X, Y, Z
· Sábado 21 de febrero | Todas las letras
· Domingo 22 de febrero | Todas las letras