Registro de Telefonía Móvil será obligatorio en 2026; evita que tu línea sea suspendida

Una nueva disposición está por entrar en vigor, se trata del Registro de Telefonía Móvil, cuyas reglas de operación impulsadas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), buscan regular las líneas telefónicas. Es decir, todos los números celulares que se encuentren en México, aún de ciudadanos extranjeros, deberán ser registrados y vinculados a un documento de identidad oficial. Con esto permitirá eliminar el uso del servicio para cometer delitos. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó y emitió el pasado 8 de diciembre, los nuevos lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles, por lo que traerá cambios sobre las líneas y servicios para los usuarios. Cabe destacar que se tuvo una fase piloto durante octubre y noviembre; pero será el 9 de enero de 2026 cuando usuarios de telefonía móvil podrán realizar el registro al acudir a los Centros de Atención a Clientes de su compañía telefónica. TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Sheinbaum va por registro de celulares; podrán intervenir líneas

DOCUMENTOS PARA REGISTRAR MI LÍNEA TELEFÓNICA DOF establece que para realizar este registro es necesario contar con documentos de identidad, pero además debes contar con estos otros requisitos: - Clave Única de Registro de Población (CURP);

- Identificación oficial con fotografía;

- Pasaporte vigente (en el caso de extranjeros);

- CURP temporal (en el caso de extranjeros);

- RFC (Registro Federal de Contribuyentes), solo para personas morales;

- Documentación que acredite al representante legal, solo para personas morales. En el caso de personas físicas de nacionalidad extranjeras, las compañías únicamente registrarán el nombre, país de origen, número de pasaporte o, en otros casos, la CURP temporal para extranjeros, así como el número telefónico asociado y el resultado de la Validación de Identidad. TE PUEDE INTERESAR: Implementan iniciativa para digitalizar a micro, pequeños y medianos negocios en México ¿SUSPENDERÁN MI LÍNEA DE TELÉFONO SI NO ME REGISTRO? Así es, en casi de que la línea no se encuentre asociada a un usuario final, entonces será suspendida y servirá para hacer llamadas a números de emergencia, atención ciudadana y al Servicio de Atención del Proveedor del Servicio de Telefonía Móvil. Aunque, cabe destacar que los clientes tendrán 120 días para realizar este registro, por lo que en caso de no hacerlo hasta junio de 2026, los números que no estén registrados serán dados de baja. Pero esto no significa que la línea se pierda, sino que podrán recuperarla, hasta realizar este proceso completamente gratis para poder hacer y recibir desde llamadas hasta enviar mensajes de texto vía SMS.