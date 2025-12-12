Tarjeta Virtual MI: así puedes pagar el transporte público en CDMX durante vacaciones de invierno

    La Ciudad de México lanzó la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada, una herramienta digital que permite usar Metro, Metrobús y Cablebús desde el celular con tecnología NFC. VANGUARDIA

La Tarjeta Virtual MI permite acceder al Metro, Metrobús y Cablebús desde un teléfono con NFC, agilizando la movilidad en la Ciudad de México durante vacaciones

Con la llegada del periodo vacacional de invierno, miles de visitantes recorren la Ciudad de México, uno de los destinos turísticos más concurridos del país. En este contexto, el transporte público se mantiene como una de las opciones más accesibles y económicas para desplazarse, y recientemente incorporó una nueva herramienta digital para facilitar la movilidad: la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada (MI).

La capital del país presentó esta alternativa tecnológica como parte de la actualización de la App CDMX, en una iniciativa impulsada por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP). La tarjeta digital permite el acceso a diversos sistemas de transporte mediante dispositivos móviles con tecnología NFC, ofreciendo una alternativa al uso de tarjetas físicas.

TE PUEDE INTERESAR: Tren Maya lanza ‘Expreso de Año Nuevo’: Conoce el nuevo paquete turístico especial por diciembre

TARJETA VIRTUAL MI ES COMPATIBLE CON EL METRO, METROBÚS Y CABLEBÚS

De acuerdo con autoridades capitalinas, la Tarjeta Virtual MI se integra a los servicios de movilidad con el objetivo de modernizar y simplificar los accesos al transporte. La herramienta ya es compatible con los sistemas Metro, Metrobús y Cablebús, y está disponible para usuarios de teléfonos Android y Huawei.

En el caso de los dispositivos iPhone, aún no se cuenta con compatibilidad plena, aunque el gobierno capitalino informó que esta función se encuentra en desarrollo.

La implementación de esta modalidad sin contacto busca agilizar el flujo de pasajeros en estaciones, disminuir filas en taquillas y máquinas de recarga, así como reforzar la seguridad al reducir el uso de efectivo o tarjetas físicas.

ASÍ PUEDES ACTIVAR LA TARJETA VIRTUAL DE MOVILIDAD INTEGRADA

El proceso para habilitar la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada fue diseñado para que cualquier usuario pueda realizarlo desde su dispositivo móvil siguiendo una serie de pasos establecidos por la ADIP. Para activarla es necesario:

1. Descargar la App CDMX desde la tienda oficial, identificando el ícono del ajolote.

2. Crear o iniciar sesión con Llave CDMX, la cuenta única de servicios digitales de la capital.

3. Acceder al apartado “Recarga Tarjeta” dentro de la aplicación.

4. Verificar que el dispositivo cuente con tecnología NFC y activarla.5. Seleccionar la opción “Tarjeta Virtual”.

6. Realizar una recarga mínima de 15 pesos para activar la función.

Una vez completado el proceso, el teléfono funciona como una tarjeta de transporte en torniquetes y validadores habilitados.

TE PUEDE INTERESAR: SEP confirma cambios en el calendario escolar, horarios y vacaciones para estos estados por invierno

MÁS SERVICIOS SERÁN IMPLEMENTADOS DE MANERA GRADUAL

Aunque la Tarjeta Virtual MI ya es operativa en varios sistemas de transporte, aún no se encuentra integrada a la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). Las autoridades señalaron que la digitalización de este servicio se implementará más adelante, como parte del proceso gradual de integración tecnológica en toda la red de movilidad de la ciudad.

La introducción de esta tarjeta digital coincide con uno de los periodos del año con mayor actividad turística en la CDMX. Para visitantes que llegan durante las vacaciones de invierno, la opción virtual representa una alternativa práctica para trasladarse de forma económica sin necesidad de adquirir tarjetas físicas.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada sobre futuras actualizaciones de compatibilidad y nuevas integraciones de la tarjeta virtual a otros sistemas de transporte de la ciudad.

