Implementan iniciativa para digitalizar a micro, pequeños y medianos negocios en México

Para las estimadas olas de turistas que decidirán visitar a México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Secretaría de Economía ha propuesto la iniciativa: Crece tu Pyme con Pagos Digitales.

La propuesta tiene el objetivo de digitalizar a 3.2 millones de micro, pequeñas y medianas empresas en todo México; la implementación de actualizar a dichos negocios propone el lapso de desarrollo desde el 2026 al 2030.

TE PUEDE INTERESAR: Jornada reducida impactaría en costos hasta un 25% a las empresas en México

Se ha información que ya está en curso en proyecto piloto, el cual pretende incorporar a 700,000 negocios a soluciones de aceptación de pagos con herramientas digitales.

La jefa de Unidad de Desarrollo Productivo de la dependencia, Ximena Escobedo, detalló que la primera etapa se enfocará en las ciudades que serán sedes de la Copa Mundial del 2026, siendo estas Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México.

Se informó que para la segunda etapa se implementará la digitalización de negocios en el estado de Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Campeche, Oaxaca, Chiapas y del Estado de México.