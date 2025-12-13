Implementan iniciativa para digitalizar a micro, pequeños y medianos negocios en México

/ 13 diciembre 2025
    Implementan iniciativa para digitalizar a micro, pequeños y medianos negocios en México
    Implementan iniciativa para digitalizar a micro, pequeños y medianos negocios en México FOTO: VANGUARDIA

La propuesta tendrá tres etapas, las cuales consistirán en el incremento de territorio en el que se implementará la actualización de herramientas digitales.

Para las estimadas olas de turistas que decidirán visitar a México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Secretaría de Economía ha propuesto la iniciativa: Crece tu Pyme con Pagos Digitales.

La propuesta tiene el objetivo de digitalizar a 3.2 millones de micro, pequeñas y medianas empresas en todo México; la implementación de actualizar a dichos negocios propone el lapso de desarrollo desde el 2026 al 2030.

Se ha información que ya está en curso en proyecto piloto, el cual pretende incorporar a 700,000 negocios a soluciones de aceptación de pagos con herramientas digitales.

La jefa de Unidad de Desarrollo Productivo de la dependencia, Ximena Escobedo, detalló que la primera etapa se enfocará en las ciudades que serán sedes de la Copa Mundial del 2026, siendo estas Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México.

Se informó que para la segunda etapa se implementará la digitalización de negocios en el estado de Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Campeche, Oaxaca, Chiapas y del Estado de México.

Posteriormente, se estima que los siguientes estados en recibir dicha actualización de herramientas digitales serán Guanajuato, Puebla y Michoacán. Para la tercera etapa, lograda aproximadamente para el 2030, el resto de los mipymes habrán sido cubiertos en todo el país.

El Titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la iniciativa no solo ampliará la aceptación de pagos digitales, sino también permitirá el acceso a servicios financieros, mejorará el control contable y la posibilidad de integrarse al comercio digital.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

