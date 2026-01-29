Registro obligatorio de identificación en líneas telefónicas ¿Inconstitucional o medio de seguridad?

Información
/ 29 enero 2026
    Registro obligatorio de identificación en líneas telefónicas ¿Inconstitucional o medio de seguridad?
    Registro obligatorio de identificación en líneas telefónicas ¿Inconstitucional o medio de seguridad?

El nuevo registro obligatorio no tiene como requisitos los datos biométricos, pero sí busca vincular una identificación vigente

En redes sociales, y en diferentes medios de información, se ha destacado la discusión sobre el registro obligatorio de líneas telefónicas y cómo fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

No obstante, se debe resaltar que se ha difundido información falsa sobre este hecho. Porque el Máximo Tribunal sí dio dicha declaración, pero se refiere al proyecto: Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT).

Tal proyecto fue rechazado desde el abril del 2022. Su función pretendía registrar a los usuarios de telefonía móvil en México con su información personal y datos biométricos.

La Suprema Corte de Justicia declaró que es ‘una afectación a los derechos, a la privacidad, intimidad y protección de datos personales que no resulta razonable’.

En contraste, sí hay un nuevo registro de cuentas telefónicas y sus usuarios, pero no incluye datos biométricos. Este nuevo proyecto, iniciado el 9 de enero del 2026, tiene el objetivo de vincular la línea telefónica móvil con la identificación vigente del ciudadano; tal condición se implementará en tanto en cuentas prepago como en las pospago.

La intención del nuevo registro, según las autoridades, es tener registro de a quienes le pertenecen las respectivas cuentas móviles, de esta manera identificar a posibles fraudes, extorsionadores y de transacciones ilícitas con números anónimos.

Medios han destacado que el nuevo proyecto de registro será obligatorio, y las autoridades han permitido plazos para regularizar el registro. Sin embargo, se advierte que aquellos sin cumplir podrán recibir suspensiones de cuentas, de manera temporal, hasta cumplir con el nuevo requisito.

