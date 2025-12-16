Registro obligatorio de líneas celulares a la CURP: cuántos números se pueden vincular y fechas clave
Las personas usuarias de telefonía móvil deberán vincular sus líneas activas a la CURP como parte del nuevo Padrón de Telefonía Móvil
Desde que se dio a conocer que las personas usuarias de telefonía móvil deberán registrar su número telefónico con la Clave Única de Registro de Población (CURP), han surgido diversas dudas sobre el alcance de la medida, el número de líneas que pueden asociarse a un mismo documento, los requisitos del trámite y las fechas establecidas para cumplir con el registro.
A continuación, se presenta la información oficial disponible sobre el Padrón de Telefonía Móvil y su implementación.
PADRÓN DE TELEFONÍA MÓVIL BUSCA COMBATIR LA EXTORSIÓN Y FRAUDES A TRAVÉS DE LLAMADAS Y MENSAJES
Con el propósito de combatir delitos como la extorsión y los fraudes cometidos a través de llamadas o mensajes telefónicos, las autoridades federales impulsaron la creación del Padrón de Telefonía Móvil, un mecanismo que establece la obligación de vincular cada línea celular activa a un documento oficial de identificación.
Esta medida aplica para todas las personas que cuenten con una línea de telefonía móvil en el país y busca que las autoridades cuenten con información que permita rastrear el origen de comunicaciones vinculadas con actividades delictivas.
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PADRÓN DE TELEFONÍA MÓVIL
El marco legal del registro fue publicado en julio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante un decreto relacionado con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En dicho documento se formaliza la creación del registro y se establece su carácter obligatorio.
Posteriormente, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dio a conocer las reglas de operación que detallan los procedimientos, límites y responsabilidades tanto para las empresas proveedoras de telefonía móvil como para las personas usuarias.
¿CUÁNTOS NÚMEROS DE TELÉFONO SE PUEDEN REGISTRAR POR PERSONA EN EL PADRÓN DE TELEFONÍA MÓVIL?
De acuerdo con las reglas de operación emitidas por la CRT, una persona física puede vincular más de una línea telefónica a su CURP. Los proveedores del servicio, como Telcel, Unefon o AT&T, podrán asociar hasta 10 números a un mismo documento oficial.
Las autoridades señalaron que no es motivo de alarma que una línea no esté registrada de inmediato, ya que, aunque las líneas no vinculadas podrán ser dadas de baja, estas pueden reactivarse una vez que se realice el registro correspondiente. La recomendación oficial es realizar el trámite dentro del plazo establecido para evitar contratiempos en el servicio.
Sobre las excepciones, las reglas de operación precisan:
“Lo anterior, no será aplicable a las personas morales, ni a las personas físicas con actividad empresarial. Para estas últimas, el proveedor del servicio de telefonía móvil requerirá la constancia de situación fiscal, a fin de acreditar dicha circunstancia”.
REQUISITOS PARA VINCULAR TU NÚMERO DE CELULAR A LA CURP
Para llevar a cabo la vinculación del número telefónico, las y los usuarios deberán acudir directamente con su proveedor de telefonía móvil y presentar la documentación correspondiente. Entre los documentos solicitados se encuentran:
- Credencial para votar
- Pasaporte vigente, en el caso de personas extranjeras
- CURP
- CURP temporal, para personas extranjeras
- Registro Federal de Contribuyentes (RFC), únicamente para personas morales
Las reglas de operación establecen que:
“Los datos de la persona titular de la Identificación Oficial serán validados por los Proveedores del Servicio de Telefonía Móvil, mediante la consulta a fuentes confiables a cargo de autoridades competentes”.
Las autoridades recordaron que el trámite es gratuito y que no existe ninguna multa por no realizarlo dentro de los tiempos establecidos, aunque sí se prevén medidas administrativas en caso de incumplimiento.
FECHAS CLAVE DEL REGISTRO DE TELEFONÍA MÓVIL
El Registro de Telefonía Móvil inició en septiembre de 2025 como una fase piloto. Sin embargo, el trámite adquirirá carácter obligatorio a partir del 9 de enero, fecha en la que todas las compañías de telefonía celular que operan en el país deberán comenzar formalmente con la vinculación de las líneas a un documento oficial, ya sea la CURP para personas físicas o el RFC para personas morales.
Las empresas proveedoras deberán contar con una plataforma tecnológica para el resguardo de los registros y disponen de un plazo de 30 días para su implementación. Por su parte, las personas usuarias tendrán 120 días para realizar la vinculación de su línea.
CONSECUENCIAS DE NO REGISTRAR TUS NÚMEROS DE TELÉFONO
En caso de que la vinculación no se realice dentro del periodo establecido, la línea será dada de baja, situación que podría presentarse a partir de junio de 2026.
En ese caso, las personas usuarias solo podrán realizar llamadas de emergencia, como al 911, o comunicarse con el centro de atención a clientes de su proveedor, hasta completar el proceso de registro conforme a la normativa vigente.
La información sobre el Padrón de Telefonía Móvil continúa actualizándose conforme avanzan las etapas de implementación del decreto y la adecuación de los sistemas por parte de las compañías de telefonía celular.