Registro obligatorio de líneas celulares a la CURP: cuántos números se pueden vincular y fechas clave

A continuación, se presenta la información oficial disponible sobre el Padrón de Telefonía Móvil y su implementación.

Desde que se dio a conocer que las personas usuarias de telefonía móvil deberán registrar su número telefónico con la Clave Única de Registro de Población ( CURP ), han surgido diversas dudas sobre el alcance de la medida, el número de líneas que pueden asociarse a un mismo documento, los requisitos del trámite y las fechas establecidas para cumplir con el registro.

PADRÓN DE TELEFONÍA MÓVIL BUSCA COMBATIR LA EXTORSIÓN Y FRAUDES A TRAVÉS DE LLAMADAS Y MENSAJES

Con el propósito de combatir delitos como la extorsión y los fraudes cometidos a través de llamadas o mensajes telefónicos, las autoridades federales impulsaron la creación del Padrón de Telefonía Móvil, un mecanismo que establece la obligación de vincular cada línea celular activa a un documento oficial de identificación.

Esta medida aplica para todas las personas que cuenten con una línea de telefonía móvil en el país y busca que las autoridades cuenten con información que permita rastrear el origen de comunicaciones vinculadas con actividades delictivas.

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PADRÓN DE TELEFONÍA MÓVIL

El marco legal del registro fue publicado en julio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante un decreto relacionado con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En dicho documento se formaliza la creación del registro y se establece su carácter obligatorio.

Posteriormente, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dio a conocer las reglas de operación que detallan los procedimientos, límites y responsabilidades tanto para las empresas proveedoras de telefonía móvil como para las personas usuarias.

¿CUÁNTOS NÚMEROS DE TELÉFONO SE PUEDEN REGISTRAR POR PERSONA EN EL PADRÓN DE TELEFONÍA MÓVIL?

De acuerdo con las reglas de operación emitidas por la CRT, una persona física puede vincular más de una línea telefónica a su CURP. Los proveedores del servicio, como Telcel, Unefon o AT&T, podrán asociar hasta 10 números a un mismo documento oficial.

Las autoridades señalaron que no es motivo de alarma que una línea no esté registrada de inmediato, ya que, aunque las líneas no vinculadas podrán ser dadas de baja, estas pueden reactivarse una vez que se realice el registro correspondiente. La recomendación oficial es realizar el trámite dentro del plazo establecido para evitar contratiempos en el servicio.

Sobre las excepciones, las reglas de operación precisan:

“Lo anterior, no será aplicable a las personas morales, ni a las personas físicas con actividad empresarial. Para estas últimas, el proveedor del servicio de telefonía móvil requerirá la constancia de situación fiscal, a fin de acreditar dicha circunstancia”.

REQUISITOS PARA VINCULAR TU NÚMERO DE CELULAR A LA CURP

Para llevar a cabo la vinculación del número telefónico, las y los usuarios deberán acudir directamente con su proveedor de telefonía móvil y presentar la documentación correspondiente. Entre los documentos solicitados se encuentran: