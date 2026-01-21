Estas personas NO deben hacer el registro de telefonía móvil en 2026: Revisa si estás en la lista
Los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles excluyen solo a unas cuantas personas... Descubre el porqué
El 2026 abrió con un cambio significativo: el registro al padrón de telefonía móvil, que se hizo obligatorio desde el día 9 de enero. A través de este proceso, los usuarios con celulares deberán vincular sus identidades a sus números telefónicos, como parte de una estrategia para combatir los delitos de fraude y extorsión, de acuerdo con el Gobierno de México.
Por lo que, toda persona con alguna línea telefónica (de prepago o pospago) deberá cumplir con estos requisitos antes de la fecha límite, es decir, el 30 de junio de 2026. De lo contrario, se puede proceder a la aplicación de penalizaciones como la suspensión de la línea.
No obstante, tú como usuario, debes saber que hay una población minoritaria que NO está sujeta a cumplir con este mandamiento.
REGISTRO AL PADRÓN DE TELEFONÍA MÓVIL EN 2026
El mandato, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), indica los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, donde se especifica lo siguiente:
“Todo número asociado a una tarjeta SIM de Servicio de Telefonía Móvil con numeración asignada y con capacidad de realizar y originar llamadas de voz y otro tipo de tráfico, deben ser registradas en el padrón”.
Por ende, los titulares deberán cumplir con ello, sin importar su clasificación.
ESTAS PERSONAS QUEDAN EXENTAS DEL REGISTRO
En el Artículo 1° de la publicación se describen las personas que están exentas de realizar el proceso: “Quedan exceptuados de la aplicación de los presentes Lineamiento, los números telefónicos asociados a una SIM que no cuente con la capacidad técnica de generar llamadas de voz, envío de SMS o llamadas a través de internet”.
Si cumples con estas especificaciones, podrás omitir el procedimiento.
ASÍ PUEDES HACER EL REGISTRO AL PADRÓN DE TELEFONÍA MÓVIL
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) explicó que los usuarios deberán hacer el registro de manera individual, además de que se habilitaron dos formas de hacerlo: en Centros de Atención a Clientes o desde casa:
Paso 1. Reúne tus documentos: Antes de iniciar el trámite, asegúrate de contar con una identificación oficial vigente con fotografía. Son válidos la credencial para votar (INE), el pasaporte o la CURP biométrica. En el caso de personas extranjeras, el registro solo podrá realizarse con pasaporte vigente o CURP temporal para extranjeros.
Paso 2. Verifica tu CURP: Es indispensable proporcionar tu Clave Única de Registro de Población. Si no la conoces o deseas confirmarla, puedes consultarla previamente en el portal oficial del Gobierno de México.
Paso 3. Elige la modalidad de registro: Puedes registrar tu línea en cualquiera de estas dos opciones:
- Modalidad presencial: acudiendo a cualquier Centro de Atención a Clientes de tu compañía telefónica en el país.- Modalidad remota: realizando el trámite en línea a través de los canales habilitados por tu operador.1.- Telcel;2.- AT&T;3.- Movistar.
Paso 4. Proporciona tus datos personales: Durante el registro deberás ingresar tu nombre completo exactamente como aparece en tu identificación oficial, así como tu CURP. Estos datos quedarán vinculados a la línea telefónica.
Paso 5. Realiza la validación de identidad (solo en modalidad remota): Si eliges el registro en línea, el sistema solicitará una prueba de vida mediante una selfie. Este paso permite autenticar tu identidad y validar el documento presentado.
Paso 6. Confirma el registro: Una vez validada la información, tu línea quedará registrada. En modalidad remota tendrás hasta tres intentos para completar el proceso; si no se logra, deberás contactar a un asesor telefónico o acudir de forma presencial.
Paso 7. Consulta líneas asociadas a tu CURP: A partir del 7 de febrero de 2026, estará disponible un portal oficial para verificar si existen líneas registradas con tu CURP o, en el caso de personas morales, con RFC.
Es importante añadir que, sí será posible vincular líneas para menores de edad utilizando la identificación de su madre, padre o tutor responsable.