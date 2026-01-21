Estas personas NO deben hacer el registro de telefonía móvil en 2026: Revisa si estás en la lista

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 21 enero 2026
    Estas personas NO deben hacer el registro de telefonía móvil en 2026: Revisa si estás en la lista
    El 2026 abrió con un cambio significativo: el registro al padrón de telefonía móvil, que se hizo obligatorio desde el día 9 de enero. VANGUARDIA

Los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles excluyen solo a unas cuantas personas... Descubre el porqué

El 2026 abrió con un cambio significativo: el registro al padrón de telefonía móvil, que se hizo obligatorio desde el día 9 de enero. A través de este proceso, los usuarios con celulares deberán vincular sus identidades a sus números telefónicos, como parte de una estrategia para combatir los delitos de fraude y extorsión, de acuerdo con el Gobierno de México.

Por lo que, toda persona con alguna línea telefónica (de prepago o pospago) deberá cumplir con estos requisitos antes de la fecha límite, es decir, el 30 de junio de 2026. De lo contrario, se puede proceder a la aplicación de penalizaciones como la suspensión de la línea.

TE PUEDE INTERESAR: Perdí mi INE, ¿qué debo hacer para proteger mis datos personales?

No obstante, tú como usuario, debes saber que hay una población minoritaria que NO está sujeta a cumplir con este mandamiento.

REGISTRO AL PADRÓN DE TELEFONÍA MÓVIL EN 2026

El mandato, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), indica los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, donde se especifica lo siguiente:

“Todo número asociado a una tarjeta SIM de Servicio de Telefonía Móvil con numeración asignada y con capacidad de realizar y originar llamadas de voz y otro tipo de tráfico, deben ser registradas en el padrón”.

Por ende, los titulares deberán cumplir con ello, sin importar su clasificación.

ESTAS PERSONAS QUEDAN EXENTAS DEL REGISTRO

En el Artículo 1° de la publicación se describen las personas que están exentas de realizar el proceso: “Quedan exceptuados de la aplicación de los presentes Lineamiento, los números telefónicos asociados a una SIM que no cuente con la capacidad técnica de generar llamadas de voz, envío de SMS o llamadas a través de internet”.

Si cumples con estas especificaciones, podrás omitir el procedimiento.

ASÍ PUEDES HACER EL REGISTRO AL PADRÓN DE TELEFONÍA MÓVIL

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) explicó que los usuarios deberán hacer el registro de manera individual, además de que se habilitaron dos formas de hacerlo: en Centros de Atención a Clientes o desde casa:

Paso 1. Reúne tus documentos: Antes de iniciar el trámite, asegúrate de contar con una identificación oficial vigente con fotografía. Son válidos la credencial para votar (INE), el pasaporte o la CURP biométrica. En el caso de personas extranjeras, el registro solo podrá realizarse con pasaporte vigente o CURP temporal para extranjeros.

Paso 2. Verifica tu CURP: Es indispensable proporcionar tu Clave Única de Registro de Población. Si no la conoces o deseas confirmarla, puedes consultarla previamente en el portal oficial del Gobierno de México.

Paso 3. Elige la modalidad de registro: Puedes registrar tu línea en cualquiera de estas dos opciones:

- Modalidad presencial: acudiendo a cualquier Centro de Atención a Clientes de tu compañía telefónica en el país.- Modalidad remota: realizando el trámite en línea a través de los canales habilitados por tu operador.1.- Telcel;2.- AT&T;3.- Movistar.

Paso 4. Proporciona tus datos personales: Durante el registro deberás ingresar tu nombre completo exactamente como aparece en tu identificación oficial, así como tu CURP. Estos datos quedarán vinculados a la línea telefónica.

Paso 5. Realiza la validación de identidad (solo en modalidad remota): Si eliges el registro en línea, el sistema solicitará una prueba de vida mediante una selfie. Este paso permite autenticar tu identidad y validar el documento presentado.

Paso 6. Confirma el registro: Una vez validada la información, tu línea quedará registrada. En modalidad remota tendrás hasta tres intentos para completar el proceso; si no se logra, deberás contactar a un asesor telefónico o acudir de forma presencial.

Paso 7. Consulta líneas asociadas a tu CURP: A partir del 7 de febrero de 2026, estará disponible un portal oficial para verificar si existen líneas registradas con tu CURP o, en el caso de personas morales, con RFC.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué hago si mi patrón no paga el Infonavit?... Así puedes verificar las aportaciones, denunciar el incumplimiento y recuperar tu Subcuenta de Vivienda

Es importante añadir que, sí será posible vincular líneas para menores de edad utilizando la identificación de su madre, padre o tutor responsable.

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Telecomunicaciones
Registros

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
García Harfuch y las redadas sin fin

García Harfuch y las redadas sin fin
true

Arriesga Sheinbaum la soberanía con tal de proteger a AMLO
Una balacera en la unidad habitacional de Tlatelolco dejó dos personas lesionadas, entre ellas un menor de 17 años y un policía. El presunto agresor es un niño de 13 años que fue detenido por la SSC.

Cae niño sicario de 13 años; dispara y hiere a joven de 17 en Tlatelolco
El exponente del regional mexicano llegará a la capital coahuilense con sus éxitos.

Carín León en Saltillo: fecha, boletos y todos los detalles del concierto en el Estadio Olímpico
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; congelará con heladas de -15 grados y lluvias en estos estados
La Constancia de Situación Fiscal es un documento indispensable para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en México.

SAT: Paso a paso para generar la Constancia de Situación Fiscal sin e.firma desde casa

El primer teaser de Amos del Universo confirma el regreso cinematográfico de He-Man. Fantasía, acción y nostalgia marcan una adaptación live action que llegará a cines en junio de 2026.

Regresa He-Man en live action... revelan primer avance de ‘Amos del Universo’

Mr. Iguana forma parte del elenco que se presentará en Saltillo, luego de su reciente aparición en funciones de la WWE en Estados Unidos.

Ruta Norte de Lucha Libre AAA hará parada en Saltillo el 21 de marzo