Estas personas NO deben hacer el registro de telefonía móvil en 2026: Revisa si estás en la lista

El 2026 abrió con un cambio significativo: el registro al padrón de telefonía móvil, que se hizo obligatorio desde el día 9 de enero. A través de este proceso, los usuarios con celulares deberán vincular sus identidades a sus números telefónicos, como parte de una estrategia para combatir los delitos de fraude y extorsión, de acuerdo con el Gobierno de México.

Por lo que, toda persona con alguna línea telefónica (de prepago o pospago) deberá cumplir con estos requisitos antes de la fecha límite, es decir, el 30 de junio de 2026. De lo contrario, se puede proceder a la aplicación de penalizaciones como la suspensión de la línea.

No obstante, tú como usuario, debes saber que hay una población minoritaria que NO está sujeta a cumplir con este mandamiento.

REGISTRO AL PADRÓN DE TELEFONÍA MÓVIL EN 2026

El mandato, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), indica los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, donde se especifica lo siguiente:

“Todo número asociado a una tarjeta SIM de Servicio de Telefonía Móvil con numeración asignada y con capacidad de realizar y originar llamadas de voz y otro tipo de tráfico, deben ser registradas en el padrón”.

Por ende, los titulares deberán cumplir con ello, sin importar su clasificación.