$!Regreso a Clases: Soriana y Del Sol ponen en oferta los útiles escolares hasta con 40% de descuento

En este contexto, Soriana y Del Sol anunciaron ofertas especiales con el objetivo de facilitar las compras escolares y ayudar a que las familias optimicen su presupuesto.

A menos de un mes del regreso a clases para estudiantes de educación básica que forman parte de la Secretaría de Educación Pública ( SEP ), miles de madres, padres y tutores se alistan para surtir la lista de útiles escolares , buscando aprovechar las promociones que diversos supermercados ponen a disposición para esta temporada.

SORIANA OFRECE ESTOS DESCUENTOS EN ÚTILES ESCOLARES

Soriana aplica un 30% de descuento en toda la papelería y mochilas escolares, con excepción de paquetes de hojas blancas, cuadernos y mochilas de las marcas Back 2 School y Nine To Five. La promoción, vigente en tiendas físicas y en línea, no especifica fecha de término.

Entre los artículos en descuento se encuentran:

- Cuaderno Profesional Norma Cuadro 5 mm de 200 hojas, de $129.00 a $90.30.

- Cuaderno Italiano Norma Color 360 Cuadro 5 mm de 100 hojas, de $52.90 a $37.03.

- Cuaderno Profesional Norma Madison Cuadro 5 mm de 100 hojas, de $52.90 a $37.03.

- Cuaderno Italiano Scribe Escolar Raya de 100 hojas, de $14.90 a $10.43.

- Colores de Cera Bic Evolution con 24 piezas, de $128.00 a $89.60.

- Rotuladores Ocean con 12 piezas y funda, de $65.00 a $45.50.

- Bolígrafos Bic Cristal Dura+ 1.0 mm con 4 plumas y lápiz, de $24.20 a $16.94.

- Tijera escolar Barrilito 5”, de $49.00 a $34.30.

- Mochila primaria Marvel Spider-Man, de $699.00 a $489.30.

- Pincel mango madera Inspira con 3 piezas, de $39.00 a $27.30.