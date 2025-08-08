Regreso a Clases: Soriana y Del Sol ponen en oferta los útiles escolares hasta con 40% de descuento

/ 8 agosto 2025
    Regreso a Clases: Soriana y Del Sol ponen en oferta los útiles escolares hasta con 40% de descuento
    Soriana y Del Sol ofrecen descuentos especiales en artículos escolares como cuadernos, mochilas y colores, ideales para aprovechar antes del inicio del ciclo escolar FOTO: VANGUARDIA

Soriana y Del Sol lanzan promociones de hasta 40% en papelería, mochilas y útiles escolares para facilitar las compras del regreso a clases

A menos de un mes del regreso a clases para estudiantes de educación básica que forman parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), miles de madres, padres y tutores se alistan para surtir la lista de útiles escolares, buscando aprovechar las promociones que diversos supermercados ponen a disposición para esta temporada.

En este contexto, Soriana y Del Sol anunciaron ofertas especiales con el objetivo de facilitar las compras escolares y ayudar a que las familias optimicen su presupuesto.

TE PUEDE INTERESAR: ¡No podrán regresar a clases!... SEP avisa que estos alumnos deberán de contar con esquema de vacunación completo

SORIANA OFRECE ESTOS DESCUENTOS EN ÚTILES ESCOLARES

Soriana aplica un 30% de descuento en toda la papelería y mochilas escolares, con excepción de paquetes de hojas blancas, cuadernos y mochilas de las marcas Back 2 School y Nine To Five. La promoción, vigente en tiendas físicas y en línea, no especifica fecha de término.

Entre los artículos en descuento se encuentran:

- Cuaderno Profesional Norma Cuadro 5 mm de 200 hojas, de $129.00 a $90.30.

- Cuaderno Italiano Norma Color 360 Cuadro 5 mm de 100 hojas, de $52.90 a $37.03.

- Cuaderno Profesional Norma Madison Cuadro 5 mm de 100 hojas, de $52.90 a $37.03.

- Cuaderno Italiano Scribe Escolar Raya de 100 hojas, de $14.90 a $10.43.

- Colores de Cera Bic Evolution con 24 piezas, de $128.00 a $89.60.

- Rotuladores Ocean con 12 piezas y funda, de $65.00 a $45.50.

- Bolígrafos Bic Cristal Dura+ 1.0 mm con 4 plumas y lápiz, de $24.20 a $16.94.

- Tijera escolar Barrilito 5”, de $49.00 a $34.30.

- Mochila primaria Marvel Spider-Man, de $699.00 a $489.30.

- Pincel mango madera Inspira con 3 piezas, de $39.00 a $27.30.

DEL SOL OFRECE ESTOS DESCUENTOS EN ÚTILES ESCOLARES

En Del Sol, el descuento es del 30% en toda la papelería, así como hasta el 40% en una selección de mochilas, loncheras y lapiceras. Estas promociones estarán vigentes hasta el 11 de agosto.

Entre los productos destacados se incluyen:

- Cuaderno Profesional Scribe Picollage Cuadro Chico de 90 hojas, de $56.90 a $39.83.

- Mi Primer Cuaderno Italiano Norma Cuadro 10 mm de 72 hojas, de $89.90 a $62.93.

- Cuaderno Francés Scribe Cosido Clásico Doble Raya de 100 hojas, de $39.90 a $27.93.

- Crayones estándar Crayola de 24 piezas, de $59.90 a $41.93.

- Lápices de colores Vinci Vividel triangulares de 12 piezas, de $94.90 a $66.43.

- Lápices de colores y lápices HB Bic Kids de 14 piezas, de $99.90 a $69.93.

- Bolígrafo Bic Cristal Precisión punto extra grueso multicolor con 3 piezas, de $19.90 a $13.93.

- Mochila Gepack Marvel Spider-Man Araña negro con rojo, de $399.90 a $279.93.

- Mochila con ruedas Gepack Disney Princesas color morado, de $899.90 a $629.93.

TE PUEDE INTERESAR: Pegamentos, tijeras y borradores... Profeco revela cuáles marcas son las mejores en el mercado y sus precios

Con estas promociones, ambas cadenas buscan atraer a las familias que se preparan para el próximo ciclo escolar, ofreciendo opciones para surtir la lista de útiles sin comprometer tanto el gasto familiar.

