Reprogramación epigenética, un avance que parece ciencia ficción, ya en la realidad

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    Reprogramación epigenética, un avance que parece ciencia ficción, ya en la realidad

Con base en experimentos con ratones ciegos, el avance propuesto por el Dr. Shinya Yamanaka está a punto de ser aplicado.

En redes sociales ha circulado un clip que parece informar algo sacado de la ciencia ficción, pero medios han asegurado que es un proyecto real y en progreso.

En el clip se desarrolla, en primeros instantes, la investigación del Premio Nobel de Medicina, Shinya Yamanaka, por parte del Dr. José Hernández Poveda. Lo explica en el podcast ‘La Fórmula del éxito’. En la explicación se destaca que hay dos empresas que han movilizado la investigación; Altos Labs, de Jeff Bezos, y la otra es Retro Biosciences.

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En la discusión del podcast se explica cómo la investigación ha logrado revertir los signos de envejecimiento en tejidos de ratones; la investigación de Yamanaka expone un cóctel de cuatro factores que convierten cualquier célula adulta en una célula madre pluripotente inducida (iPS).

La aplicación del cóctel puede borrar las marcas epigenéticas del envejecimiento sin perder la identidad del tejido, según lo explicado por el Dr. José Hernández Poveda.

En el podcast, Hernández desarrolla que la investigación se aplicó en ratones sin vista. La fórmula de Yamanaka logró rejuvenecer la retina de los animales de prueba; gracias a ello, se ha aplicado en diferentes partes del cuerpo, como el sistema digestivo, neurológico y de la piel.

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Según Hernández, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos ha aprobado la primera aplicación de reprogramación epigenética. El Dr. Hernández consideró que los avances en esta rama de la salud son mayores que el progreso en la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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