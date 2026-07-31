Reprogramación epigenética, un avance que parece ciencia ficción, ya en la realidad

En redes sociales ha circulado un clip que parece informar algo sacado de la ciencia ficción, pero medios han asegurado que es un proyecto real y en progreso. En el clip se desarrolla, en primeros instantes, la investigación del Premio Nobel de Medicina, Shinya Yamanaka, por parte del Dr. José Hernández Poveda. Lo explica en el podcast ‘La Fórmula del éxito’. En la explicación se destaca que hay dos empresas que han movilizado la investigación; Altos Labs, de Jeff Bezos, y la otra es Retro Biosciences.

En la discusión del podcast se explica cómo la investigación ha logrado revertir los signos de envejecimiento en tejidos de ratones; la investigación de Yamanaka expone un cóctel de cuatro factores que convierten cualquier célula adulta en una célula madre pluripotente inducida (iPS). La aplicación del cóctel puede borrar las marcas epigenéticas del envejecimiento sin perder la identidad del tejido, según lo explicado por el Dr. José Hernández Poveda. En el podcast, Hernández desarrolla que la investigación se aplicó en ratones sin vista. La fórmula de Yamanaka logró rejuvenecer la retina de los animales de prueba; gracias a ello, se ha aplicado en diferentes partes del cuerpo, como el sistema digestivo, neurológico y de la piel.

Según Hernández, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos ha aprobado la primera aplicación de reprogramación epigenética. El Dr. Hernández consideró que los avances en esta rama de la salud son mayores que el progreso en la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico.

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