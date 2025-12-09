Retiro y depósito de dinero en bancos... ¿A partir de qué cantidad te pedirán identificación en 2026?

Información
/ 9 diciembre 2025
    Retiro y depósito de dinero en bancos... ¿A partir de qué cantidad te pedirán identificación en 2026?
    A partir del 1 de julio de 2026, los bancos de México pedirán identificación y datos biométricos para depósitos o retiros en efectivo mayores a 140 mil pesos. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Desde julio de 2026, los bancos pedirán identificación para operaciones en efectivo arriba de 140 mil pesos. Conoce por qué cambia la normativa y qué busca combatir

Los bancos mexicanos implementarán un cambio significativo en sus procesos de seguridad: cualquier persona que retire o deposite más de 140 mil pesos en efectivo deberá presentar identificación oficial y un dato biométrico. La medida entrará en vigor el 1 de julio de 2026 y busca reforzar la protección del sistema financiero frente a actividades ilícitas.

La Asociación de Bancos de México (ABM) explicó que esta recomendación pretende frenar el uso del efectivo en esquemas de financiamiento ilegal, además de promover la digitalización de la economía. El uso intensivo de dinero físico sigue siendo una vía frecuente para el lavado de activos.

TE PUEDE INTERESAR: Por qué los bancos podrán bloquear transferencias desde enero de 2026

El presidente de la ABM, Emilio Romano, aseguró que esta medida “va más allá de la regulación” y forma parte de un paquete de acciones para elevar los controles en todas las instituciones financieras del país.

POR QUÉ SE PEDIRÁ IDENTIFICACIÓN PARA OPERACIONES EN EFECTIVO

De acuerdo con la ABM, el Comité de Asociados aprobó reforzar los mecanismos de prevención ante el crecimiento de operaciones sospechosas. Con ello buscan robustecer la supervisión y mejorar la respuesta frente al lavado de dinero y el financiamiento de actividades delictivas.

Romano señaló que estas nuevas acciones buscan garantizar que la banca mexicana permanezca “lo mejor protegida posible”, especialmente ante investigaciones internacionales donde instituciones han sido señaladas por irregularidades.

México se convirtió también en uno de los primeros países en adoptar una plataforma de intercambio de información en tiempo real entre bancos para identificar operaciones anómalas, un paso reconocido internacionalmente.

LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

Además de la identificación para montos altos, la ABM recomendó que las transferencias internacionales solo puedan hacerse entre cuentahabientes, lo que limitará riesgos en movimientos transfronterizos.

La banca se comprometió a sostener reuniones periódicas con autoridades de prevención del delito en México y con socios comerciales clave para un monitoreo constante de amenazas.

Este anuncio surge tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, presuntamente involucrados en una red ligada al narcotráfico de fentanilo, aunque las autoridades mexicanas confirmaron sanciones por irregularidades operativas, sin determinar participación adicional.

TE PUEDE INTERESAR: Bancos replantean estrategias para otorgar más crédito

DATOS CURIOSOS

• El monto de 140 mil pesos equivale a unos 7,500 dólares.

• México registra uno de los mayores usos de efectivo en Latinoamérica.

• La CNBV aplicó sanciones por más de 185 millones de pesos a las instituciones mencionadas.

Temas


Dinero

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
De 25 a 30 años es el rango de edad con más fallecidos y representa al 84% de víctimas en edad adulta.

Sexenio de AMLO ha sido el más letal de la historia en México: ONG
El desempeño durante el primer trimestre de 2026 dependerá en gran medida de la evolución del entorno económico nacional e internacional.

Empresas frenan contrataciones por incertidumbre económica rumbo a 2026
Los productores deben cubrir los costos de alimentación y sanidad del ganado que no puede exportarse, lo que también se refleja en los precios finales.

Gusano barrenador y frontera cerrada disparan el precio de la carne
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, endurecer las penas por la venta y producción de vapeadores, cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de suministro de nicotina o sustancias.

Diputados aprueban en lo general endurecer sanciones por vapeadores
Eva García, madre de Naasón Joaquín García —líder de la Iglesia la Luz del Mundo—, habría ofrecido 5 millones de dólares para obtener libertad bajo fianza.

Luz del Mundo: Eva García, madre de Naasón Joaquín, habría ofrecido 5 mdd para libertad bajo fianza
Un pesebre con el Niño Jesús con las manos atadas y cubierto por una manta de aluminio como la usadas en el centro de detención de inmigración, María y José con máscaras para protegerse de gases lacrimógenos.

Un pesebre ‘custodiado’ por ICE y con un Niño Jesús esposado provoca polémica en Chicago
Catorce mexicanos detenidos fueron extraditados de Estados Unidos a México el pasado 5 de diciembre.

EU extradita a 14 prisioneros a México, sentenciados por narcotráfico y posesión de armas
La Embajada de Rusia en Ciudad de México es una de las más grandes en el mundo, según su Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque el Kremlin y México tienen pocos vínculos económicos, culturales o militares.

EU dio a México una lista de espías rusos. México los dejó quedarse