Bancos replantean estrategias para otorgar más crédito

CDMX.- El comportamiento del consumidor mexicano ha cambiado de forma significativa en los últimos años, siendo más cautelosos al momento de contratar crédito, lo que ha obligado a las instituciones a ajustar sus estrategias y fortalecer la educación financiera que acompaña a sus productos, dijo el director general de Invex Banco, Jean Marc Mercier.

“El cliente sin duda ha evolucionado. Se ha sofisticado, es más prudente, pero también las tentaciones hay que cuidarlas, porque si te dan crédito y no tienes todas las herramientas para manejarlo o te dan demasiado crédito, es muy peligroso”, detalló.

En entrevista, el directivo explicó que, ante un contexto de desaceleración económica, los bancos deben tener la responsabilidad de ofrecer créditos de una manera más consciente y prudente.

“Los ciclos económicos son constantes, van y vienen y lo que siempre tienes que hacer bien es otorgar crédito”, precisó.