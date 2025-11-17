Bancos replantean estrategias para otorgar más crédito

    La banca tradicional está explorando diferentes vías para ampliar el crédito a los clientes. Foto: Cuartoscuro

Ante los cambios en el comportamiento del consumidor mexicano, la banca apuesta por alianzas y productos personalizados

CDMX.- El comportamiento del consumidor mexicano ha cambiado de forma significativa en los últimos años, siendo más cautelosos al momento de contratar crédito, lo que ha obligado a las instituciones a ajustar sus estrategias y fortalecer la educación financiera que acompaña a sus productos, dijo el director general de Invex Banco, Jean Marc Mercier.

“El cliente sin duda ha evolucionado. Se ha sofisticado, es más prudente, pero también las tentaciones hay que cuidarlas, porque si te dan crédito y no tienes todas las herramientas para manejarlo o te dan demasiado crédito, es muy peligroso”, detalló.

En entrevista, el directivo explicó que, ante un contexto de desaceleración económica, los bancos deben tener la responsabilidad de ofrecer créditos de una manera más consciente y prudente.

“Los ciclos económicos son constantes, van y vienen y lo que siempre tienes que hacer bien es otorgar crédito”, precisó.

$!En los últimos años, los clientes de la banca han cambiado sus tendencias, lo cual obliga que las instituciones financieras replanteen sus productos.
En los últimos años, los clientes de la banca han cambiado sus tendencias, lo cual obliga que las instituciones financieras replanteen sus productos. Foto: Cuartoscuro

En ese sentido, el entrevistado explicó que la disciplina en el otorgamiento es clave para evitar deterioro en la cartera, en un momento donde el sector financiero mexicano ofrece más productos y vive mayor competencia con la llegada de nuevos jugadores, particularmente con ofertas digitales.

Mercier destacó que el mercado mexicano en la actualidad ha cambiado, distinto al pasado donde solamente había cinco o seis ofertas de los grandes bancos, complementándose con la oferta fintech.

“Le están dando a los clientes y a los mexicanos muchas más oportunidades y se está reconfigurando. Hoy creo que el ciudadano ya no solo tiene esas cinco marcas o seis marcas en la cabeza, ya busca, incluso ya investiga, ya tiene la inteligencia artificial que da también recomendaciones. Obviamente sigue habiendo una cierta concentración, pero sin duda tenemos una gran oportunidad en el mercado”, puntualizó.

$!Una de las apuestas de Banamex, ahora con Fernando Chico Pardo al frente, es impulsar el crédito.
Una de las apuestas de Banamex, ahora con Fernando Chico Pardo al frente, es impulsar el crédito. Foto: Cuartoscuro

APUESTAN POR ALIANZAS Y PRODUCTOS PERSONALIZADOS

El director general de Invex Banco reveló que la firma ha consolidado una estrategia basada en nichos y alianzas comerciales para sostener un crecimiento por encima del resto del sistema financiero.

En ese sentido, agregó que el banco ha apostado por desarrollar productos personalizados mediante acuerdos con empresas líderes en distintos sectores, lo que le permite llegar a segmentos específicos con soluciones adaptadas a sus necesidades.

Explicó que este modelo ha permitido mantener la morosidad más baja del mercado mientras la cartera de crédito crece cerca de 40% anual. La institución prioriza el volumen de cartera por encima del número de tarjetas y evita lanzar productos masivos, enfocándose en propuestas dirigidas y con reglas claras de riesgo.

El plan estratégico de Invex hacia 2028 contempla mantener tasas de crecimiento superiores a las del resto del sistema mediante nuevas alianzas, mayor digitalización y una expansión ordenada en segmentos que requieren productos especializados.

