Robots del Bienestar... ¿Qué hacen realmente estos androides con Inteligencia Artificial en la 4T?

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    Robots del Bienestar... ¿Qué hacen realmente estos androides con Inteligencia Artificial en la 4T?
    Conoce a CeCi y K7, los androides con inteligencia artificial del C5 en el Edomex. Analizamos sus funciones de seguridad y si llegarán a más estados del país. VANGUARDIA/ARCHIVO

La reciente presentación de los robots CeCi y K7 en el Estado de México abre el debate sobre el verdadero alcance de la tecnología de vanguardia y su futura expansión a otras entidades federativas

La delgada línea entre la vanguardia tecnológica y la narrativa política se volvió a cruzar en los pasillos gubernamentales. Durante una conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Toluca, los reflectores no se los llevaron los discursos habituales, sino dos figuras particulares.

El androide humanoide CeCi, portando un singular chaleco guinda representativo de la administración actual, y su contraparte cuadrúpeda, el robot tipo canino K7, hicieron su debut oficial ante la prensa nacional como las nuevas apuestas de seguridad pública.

Esta estrategia, encabezada por la gobernadora mexiquense Delfina Gómez, marca la inauguración del Centro de Comando Criminal en Tiempo Real. Aunque la escena despertó asombro, también detonó una oleada inmediata de opiniones divididas en la opinión pública. Mientras un sector ve con optimismo la llegada de estas herramientas, otra parte considerable de la población cuestiona si se trata de una solución de fondo o simplemente de un costoso despliegue visual frente a problemáticas delictivas de alta complejidad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/la-era-de-los-robots-edomex-atendera-inseguridad-con-ceci-y-cachorro-k7-asistentes-del-c5-GH22342958

Para entender la utilidad real de estos equipos, es necesario desmenuzar las entrañas de su programación operativa. Las autoridades estatales aclararon que ni CeCi ni K7 patrullarán físicamente las calles persiguiendo criminales, sino que funcionarán estrictamente como asistentes digitales con inteligencia artificial. Su centro de operaciones será el C5, donde procesarán flujos masivos de datos para optimizar los tiempos de respuesta ante emergencias ciudadanas.

La incorporación de la inteligencia artificial a través de los denominados “Robots del Bienestar de la 4T” representa un viraje hacia la modernización digital en las estrategias de la administración pública.

TECNOLOGÍA APLICADA AL MONITOREO DE ALTO RIESGO

La labor principal de estos dispositivos radica en el análisis de información y la automatización de procesos internos del sistema penitenciario y de videovigilancia.

El androide CeCi está configurado para la lectura de placas vehiculares, tareas de reconocimiento facial y el monitoreo coordinado con drones tácticos. Además, cuenta con un módulo de atención para emergencias y protocolos diseñados específicamente para canalizar de forma prioritaria los casos de violencia contra las mujeres.

Por su parte, el modelo cuadrúpedo K7 funciona como un apoyo técnico especializado para la exploración en terrenos complicados o situaciones de emergencia que pongan en peligro la integridad física de los operarios humanos.

Al estar integrados directamente a la infraestructura digital, ambos asistentes buscan aligerar la carga de los analistas civiles.

“Mis funciones incluyen videovigilancia, monitoreo coordinado, análisis para ubicación y enlace con negocios”, declaró la propia humanoide en su intervención.

Un dato curioso sobre este equipamiento es que el uso de robots con forma de perro no es del todo nuevo en el panorama nacional de seguridad. Previamente, el estado de Zacatecas implementó un dispositivo táctico similar en su propio sistema C5i, enfocado en misiones de reconocimiento en zonas de conflicto. Este tipo de antecedentes demuestra que la robótica aplicada a la vigilancia civil ha comenzado a ganar terreno de forma silenciosa en diferentes puntos de la República Mexicana.

¿LLEGARÁN LOS ANDROIDES A OTROS ESTADOS DEL PAÍS?

La gran incógnita que circula en los círculos políticos y tecnológicos es si este modelo de gestión se replicará en el resto de las entidades. La gobernadora del Estado de México precisó que la renovación tecnológica se ejecutó mediante recursos locales e inversiones del fondo estatal, lo que significa que cada entidad federativa posee la autonomía presupuestal para decidir si adquiere o no este tipo de licencias y plataformas automatizadas.

Hasta el momento, no existe un decreto federal o un programa unificado que obligue a los gobernadores a desplegar androides humanoides en sus respectivos centros de mando. No obstante, el Gobierno federal ha manifestado su intención de homologar un sistema tipo C5 exclusivo para las carreteras federales.

Esta infraestructura priorizará el uso de analíticos avanzados e inteligencia artificial para combatir el robo a transportistas, abriendo la puerta a que más estados adopten software compatible.

El debate sigue abierto en los espacios digitales, transitando entre la sátira por el vestuario de los autómatas y la exigencia de una transparencia total respecto a los costos de los proveedores tecnológicos.

El verdadero éxito de CeCi y K7 no se medirá por su capacidad de interactuar con el público en las conferencias de prensa, sino por el impacto real y medible que demuestren tener en la reducción de los índices delictivos de la región.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-hay-bienes-asegurados-a-nombre-de-el-mayo-zambada-aclara-garcia-harfuch-DH22341103

DATOS CURIOSOS DE LOS ROBOTS DEL BIENESTAR

• Vestuario con identidad política: El androide humanoide CeCi fue programado y presentado portando un chaleco de color guinda, el tono emblemático del partido oficialista Morena y de la administración de la 4T, convirtiéndose en el primer robot con uniforme institucional en el país.

Antecedente táctico en el norte: Aunque el Estado de México causó revuelo con el perro robot K7, la policía de Zacatecas ya había incorporado un modelo cuadrúpedo similar en su C5i para realizar misiones de reconocimiento y exploración en zonas de alto riesgo de la entidad.

Voz propia ante la prensa: Durante su presentación oficial en la conferencia matutina, la robot CeCi interactuó directamente con los periodistas y las autoridades utilizando un módulo de voz integrado para explicar, en primera persona, sus funciones de inteligencia artificial y monitoreo.

Inspiración global en seguridad: El uso de estos dispositivos cuadrúpedos está inspirado en los modelos de la firma Boston Dynamics, los cuales ya son utilizados por departamentos de policía de vanguardia como el de Nueva York y agencias de seguridad en Europa para registrar espacios confinados.

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Claudia Sheinbaum

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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