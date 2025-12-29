Golpe a importaciones: aranceles de hasta 50% entrarán en vigor en 2026

CDMX.- Con el objetivo de proteger la industria nacional, sustituir importaciones y fomentar la generación de empleo, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto mediante el cual se imponen aranceles de entre 5% y 50% a mil 463 fracciones arancelarias que agrupan bienes terminados e insumos.

En el Decreto por el que se reforman diversas fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, se precisó que los nuevos gravámenes aplicarán a mercancías originarias de países con los que México no tiene tratado de libre comercio, entre ellos China, Corea del Sur, India, Indonesia y Tailandia.

De las fracciones incluidas en el decreto, 585 corresponden a productos terminados y 878 a insumos, cuyas importaciones representan alrededor de 29 mil 400 millones de dólares en bienes finales y materias primas que el gobierno busca sustituir por producción nacional.

TE PUEDE INTERESAR: SSP llama a evitar disparos al aire en Año Nuevo y habilita líneas para denuncias anónimas

Los aranceles entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026 y abarcarán productos como sobres de papel o cartón, pañuelos y toallitas desechables, aparatos de cocción, estufas, calderas, cocinas, parrillas, radiadores, lavadoras, secadoras, juguetes que sean réplicas de armas de fuego, así como prendas de vestir y calzado.

También se aplicarán a cosméticos como aguas de tocador, labiales, polvos compactos, champú, pastas dentales, sales perfumadas y jabones, además de loncheras, productos de acero y aluminio, telas, confecciones y calzado.

Los productos con el arancel más alto, de 50%, serán los automóviles para transporte de personas o mercancías, ya sea de gasolina, diésel o eléctricos. Asimismo, se estableció un arancel de 25% para motocicletas, radiadores de aceite, embragues y sus partes.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevo subsecretario en Seguridad: Torruco agradece y promete ‘transformación social’

Con una tasa de 35% se gravarán, entre otros productos, llantas para autos de turismo, botellas y frascos de plástico, determinados papeles higiénicos y sanitarios de mayor gramaje, papeles para impresión, artículos de papelería de mayor calidad, así como diversas telas de algodón y poliéster y recubrimientos decorativos para paredes.

La Secretaría de Economía señaló que este paquete arancelario tiene como objetivo central proteger más de 350 mil empleos en industrias afectadas por importaciones provenientes de países sin tratado comercial, al considerar que parte de estas mercancías ingresan al país en condiciones desleales, a precios significativamente bajos. Con información de El Universal