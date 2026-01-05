SAT actualiza auditorías y atención a contribuyentes para 2026

/ 5 enero 2026
    SAT actualiza auditorías y atención a contribuyentes para 2026
    De frente al inicio del año 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció nuevas medidas para establecer condiciones equitativas para la inversión. VANGUARDIA

Con las nuevas medidas que implementará el SAT, se prevé obtener mayor equidad y certidumbre jurídica

De frente al inicio del año 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció nuevas medidas para establecer condiciones equitativas para la inversión, además de que busca brindar mayor certidumbre jurídica a las y los contribuyentes.

Con estas actualizaciones, la institución prevé optimizar los recursos del sistema tributario mexicano para 2026, con menos auditorías y mayor recaudación, garantizando “piso parejo en el cobro de las contribuciones”.

A través de un comunicado, el SAT explicó de qué se tratan estos cambios.

SAT ACTUALIZA PROCEDIMIENTOS Y ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES EN 2026

Aquí puedes revisar las nuevas medidas que adoptará el SAT para sus contribuyentes:

1. Se publicará el Plan Maestro 2026 “Atención al contribuyente y fiscalización”.

2. En caso de que se incumpla con el pago de impuestos, se realizará únicamente una auditoría por contribuyente.

3. En los procesos de auditoría, se solicitará una muestra de las partidas sujetas a revisión y no el 100% de la información.

4. Se auditará principalmente a aquellos contribuyentes que realicen las siguientes conductas:

* Celebren operaciones con factureras o nomineras.

* Presenten pérdidas fiscales recurrentes.

* Simulen o abusen de deducciones.

* Obtengan ingresos que no son declarados.

* Abusen de estímulos fiscales.

* Presenten inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden.

* Importen productos con precios por debajo del mercado e incumplan con regulaciones o restricciones no arancelarias.

* No paguen retenciones por sus empleados.

* Realicen operaciones con paraísos fiscales.

* Soliciten devoluciones improcedentes.

* Paguen menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector.

5.- Se garantizará la misma aplicación y criterios en cualquier oficina del SAT del país respecto a procedimientos de fiscalización en partidas como descuentos, depósitos no identificados, materialidad, mercadotecnia, importaciones, regulaciones no arancelarias, así como permisos, certificaciones y autorizaciones de comercio exterior.

6.- Los tiempos de devolución para personas físicas se realizarán en promedio en 5 días, y para empresas en 30 días. El plazo establecido en la ley es de 40 días hábiles.

7.- Se recuerda a las y los contribuyentes los canales de denuncia:

a. Correo electrónico: denuncias@sat.gob.mx

b. Marca SAT: 55 6272 2222 o 55 6272 2728 opción 8.

c. Portal del SAT, apartado Denuncias SAT en https://www.sat.gob.mx/portal/public/tramites/quejas-o-denuncias

d. Redes sociales oficiales: Facebook SAT México; X @SATMX

e. Aplicación SAT Móvil para dispositivos móviles, apartado Quejas y denuncias.

f. Síndicos autorizados, consultar el directorio en gob.mx/sat: http://aplicacionesc.mat.sat.gob.mx/sapsnet/publico/ConsultaSindicos.aspx

