SAT cobrará impuesto por estos depósitos en efectivo: esto es lo que debes saber

El Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) ha reafirmado los mecanismos de fiscalización y recaudación que regulan los depósitos en efectivo dentro del sistema financiero mexicano. A través de estas acciones, coordinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se busca robustecer el control y las auditorías sobre los usuarios bancarizados con obligaciones tributarias, asegurando que todos los contribuyentes declaren de manera adecuada sus ingresos y previniendo el blanqueo de capitales de procedencia ilícita.

Para los usuarios de la banca, comprender el funcionamiento de la normativa actual es fundamental para evitar retenciones automáticas que puedan comprometer su liquidez financiera o derivar en revisiones fiscales innecesarias.

El límite de 15 mil pesos y el cobro automático

De acuerdo con lo establecido en la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (LIDE), las reglas de operación aplican con el mismo criterio tanto para personas físicas como para personas morales (empresas). El esquema se rige bajo los siguientes parámetros indispensables:

- Monto mensual exento: Todos los contribuyentes tienen la facultad de recibir o realizar depósitos mensuales en efectivo de hasta 15 mil pesos acumulados sin incurrir en el pago de este gravamen.

- Retención automática: En el momento en que los depósitos en moneda física efectuados en sucursales bancarias excedan el límite de los 15 mil pesos dentro de un mismo mes de calendario, el sistema bancario implementará de forma automática el cobro del impuesto correspondiente sobre el excedente.

- Obligación de respaldo: Resulta imperativo que los usuarios conserven todos los recibos y comprobantes que documenten de manera clara el origen lícito del dinero depositado, ya que esto representa la defensa principal para prevenir multas y sanciones estipuladas por la legislación vigente.

La vigilancia de las autoridades hacendarias se enfoca de manera exclusiva en los ingresos de dinero físico que se realizan de manera directa en las ventanillas de las sucursales o a través de los cajeros automáticos con opción de recepción de efectivo.