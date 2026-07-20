¿SAT te puede multar por hacer transferencias a tus familiares?... esta es la posible sanción económica

La legislación fiscal mexicana no castiga el simple hecho de recibir dinero mediante una transferencia electrónica. Lo que sí contempla son obligaciones específicas cuando esos recursos corresponden a préstamos , donativos , premios u otros ingresos que, por su naturaleza y monto, deben ser informados a la autoridad.

En los últimos días ha cobrado fuerza la versión de que el Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) puede imponer multas de hasta 35 mil pesos a quienes reciban una transferencia bancaria de un familiar o amigo. Aunque la afirmación tiene un sustento legal, la realidad es que no todas las operaciones de este tipo están sujetas a una sanción.

En otras palabras, el riesgo de una multa no depende de quién envía el dinero, sino del tipo de operación realizada y del cumplimiento de las obligaciones fiscales previstas en la ley.

CUÁNDO EXISTE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR AL SAT

La Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) y el Código Fiscal de la Federación establecen que las personas físicas deben informar al SAT cuando reciben determinados ingresos que, en conjunto, superan los 600 mil pesos durante un mismo ejercicio fiscal.

Entre las operaciones sujetas a esta obligación se encuentran:

· Préstamos.· Donativos.· Premios.· Otros ingresos similares contemplados por la legislación.

Cuando el monto acumulado rebasa ese límite y el contribuyente omite presentar el aviso correspondiente, la autoridad fiscal puede imponer una sanción económica que, dependiendo de la infracción, ronda los 35 mil pesos.

En determinados casos también debe presentarse la Forma 86-A, documento utilizado para informar préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital recibidos en efectivo, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

LAS TRANSFERENCIAS COTIDIANAS NO GENERAN MULTAS AUTOMÁTICAS

El propio SAT ha aclarado que las transferencias bancarias habituales entre familiares o amigos no son motivo de sanción únicamente por realizarse. Esto incluye apoyos económicos, pagos compartidos, depósitos para gastos comunes o movimientos bancarios cotidianos.

No obstante, cuando las cantidades son elevadas y corresponden a operaciones que la legislación obliga a reportar, el contribuyente debe cumplir con los avisos fiscales para evitar observaciones por parte de la autoridad.

Además de una posible multa, el SAT tiene la facultad de solicitar documentación adicional cuando detecta diferencias entre los ingresos declarados y los movimientos registrados en las cuentas bancarias, con el objetivo de verificar el origen de los recursos.

Como señala la legislación fiscal: “Las personas físicas deberán informar sobre los préstamos, donativos y premios cuando excedan los montos establecidos por la ley”, obligación que busca fortalecer la transparencia de las operaciones financieras.

UN TEMA QUE GENERA DUDAS ENTRE LOS CONTRIBUYENTES

Especialistas en materia fiscal coinciden en que conservar comprobantes de las operaciones, elaborar contratos cuando se trate de préstamos y mantener congruencia entre los ingresos declarados y los movimientos bancarios facilita la acreditación del origen de los recursos ante cualquier revisión.

La difusión de información incompleta en redes sociales ha provocado confusión entre miles de contribuyentes, quienes creen erróneamente que cualquier depósito recibido por parte de un familiar puede derivar en una sanción automática.

La realidad es que la obligación fiscal surge únicamente bajo condiciones específicas previstas por la ley, por lo que conocer estas disposiciones resulta clave para entender cuándo una transferencia representa un simple movimiento bancario y cuándo debe ser reportada ante la autoridad.