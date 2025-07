SAT ofrece 100% de descuento en multas con el Programa de Regularización Fiscal 2025

REQUISITOS PARA ENTRAR AL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN FISCAL

Para poder acceder al programa, es necesario no haber recibido condonaciones en programas anteriores (años 2000, 2007 y 2013); no tener sentencia condenatoria firme por delitos fiscales; no estar en concurso mercantil o quiebra; no figurar en los listados del artículo 69-B o 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación, que incluye a presuntos factureros.